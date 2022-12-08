Как банки вам не договаривают. Бесплатная касса: правда или развод?

Недавно произошла ситуация: согласовали с клиентом регистрацию на установку кассы АТОЛ 30Ф и ее подключение к программе 1С. Но вскоре заказчик пишет, что в банке ему обещают бесплатную кассу. Действительно, выгодное предложение – надо брать! Или все-таки нет?

Почему при работе с бесплатной кассой затраты будут выше?

Начинаем выяснять нюансы предложения:

Это модель aQsi – касса со встроенным эквайрингом и кассовыми программами для онлайн-магазинов и курьеров. Аппарат не зарекомендовал себя на рынке, т. к. характеризуется частыми поломками – придется часто обращаться за технической поддержкой и в сервис. Такие услуги только за дополнительную плату . В банке они входят в обслуживание, но пока касса не работает, вы не сможете пробивать чеки. Кассу необходимо регистрировать самостоятельно : стоимость регистрации кассы в ФНС – минимум 2 000 рублей. Эти расходы тоже нужно учитывать. Оплата фискального накопителя и заключение договора с ОФД также не входит в комплект – а это около 18 500 рублей на 36 месяцев.

Что получает предприниматель по предложению «Бесплатная касса»?

Бесплатный кассовый аппарат с высокой вероятностью систематических неисправностей, без возможности подключения к облачной 1С и неясными перспективами по будущей актуализации программ автоматизации.

Да, другая модель ККТ будет стоить дороже, но предприниматель также получит:

безграничные условия автоматизации и синхронизацию с программой 1С , в которой уже известны все функции и отлажена работа – не нужно привыкать к новому интерфейсу;

гарантию отсутствия поломок аппарата – у нас есть опыт работы с моделями касс, купленными в 2017 году и работающими по сей день, нареканий не было. Это значит, можно включить экономию на сервисном обслуживании и не переживать из-за перебоев работы кассы.

А еще сохранит прибыль, т. к. если бесплатная касса выйдет из строя, необходимо будет приостановить работу, что повлечет за собой и потерю выручки.

Какие можно сделать из этого выводы?

Перед покупкой ККТ стоит изучить все варианты касс и выбрать не просто выгодный вариант, но и надежный – рассмотреть вопрос с точки зрения долговременных затрат. Подбор кассы – это совместная работа предпринимателя и бухгалтера. Программное обеспечение должно содержать все необходимые отчеты.

Как выбрать онлайн-кассу

Как подобрать кассу для бизнеса, с чего начать работу и как формировать нужные отчеты – эти вопросы рассматривают на мини-курсе Евгении Мемрук «Онлайн-кассы 6.0».

Будьте в курсе теоретических вопросов по ККТ и практики по работе с кассой!

Формат онлайн-кассы зависит от особенностей деятельности и условий торговли:

При работе на торговой точке подойдет стационарная касса с работой от сети.

Если торговля разъездная или нет постоянного доступа к электричеству – можно остановиться на мобильной кассе от аккумулятора.

Для онлайн-торговли есть облачные решения.

Какие нюансы нужно иметь в виду при выборе ККТ:

Вид кассы – мобильная, стационарная, облачная. Все зависит от вида производимых расчетов.

Производительность – как быстро обрабатываются платежи и выдается чек. Тут необходимо понимать частоту покупок и плотность потока покупателей.

Совместимость – интеграция со сторонними ПО и устройствами ( например, эквайринг ).

например, эквайринг Характеристики печати – скорость печати и формат чека.

Способ передачи связи в ОФД – 3G, Wi-Fi, через подключение провода.

Поддержка систем ЕГАИС, «Честный ЗНАК», ФГИС «Меркурий» – если есть необходимость.

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Если не знаете, какую кассу выбрать для бизнеса, лучше обратиться за советом к профессионалам, которые уже работали с аппаратом, нежели стремится сэкономить – это потом может вылиться в еще большие расходы.