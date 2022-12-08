Онлайн-кассы

Как банки вам не договаривают. Бесплатная касса: правда или развод?

Онлайн-касса сейчас нужна почти каждому бизнесу: только ограниченному списку сфер деятельности можно обойтись без нее. Спрос рождает предложение, как же заманчиво получить кассу бесплатно. Но возможно ли это?

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Как банки вам не договаривают. Бесплатная касса: правда или развод?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Недавно произошла ситуация: согласовали с клиентом регистрацию на установку кассы АТОЛ 30Ф и ее подключение к программе 1С. Но вскоре заказчик пишет, что в банке ему обещают бесплатную кассу. Действительно, выгодное предложение – надо брать! Или все-таки нет?

Почему при работе с бесплатной кассой затраты будут выше?

Начинаем выяснять нюансы предложения:

  1. Это модель aQsi – касса со встроенным эквайрингом и кассовыми программами для онлайн-магазинов и курьеров. Аппарат не зарекомендовал себя на рынке, т. к. характеризуется частыми поломками – придется часто обращаться за технической поддержкой и в сервис. Такие услуги только за дополнительную плату. В банке они входят в обслуживание, но пока касса не работает, вы не сможете пробивать чеки.
  2. Кассу необходимо регистрировать самостоятельно: стоимость регистрации кассы в ФНС – минимум 2 000 рублей. Эти расходы тоже нужно учитывать.
  3. Оплата фискального накопителя и заключение договора с ОФД также не входит в комплект – а это около 18 500 рублей на 36 месяцев.

Что получает предприниматель по предложению «Бесплатная касса»?

Бесплатный кассовый аппарат с высокой вероятностью систематических неисправностей, без возможности подключения к облачной 1С и неясными перспективами по будущей актуализации программ автоматизации.

Да, другая модель ККТ будет стоить дороже, но предприниматель также получит:

  • безграничные условия автоматизации и синхронизацию с программой 1С, в которой уже известны все функции и отлажена работа – не нужно привыкать к новому интерфейсу;
  • гарантию отсутствия поломок аппарата – у нас есть опыт работы с моделями касс, купленными в 2017 году и работающими по сей день, нареканий не было. Это значит, можно включить экономию на сервисном обслуживании и не переживать из-за перебоев работы кассы.

А еще сохранит прибыль, т. к. если бесплатная касса выйдет из строя, необходимо будет приостановить работу, что повлечет за собой и потерю выручки.

Какие можно сделать из этого выводы?

  1. Перед покупкой ККТ стоит изучить все варианты касс и выбрать не просто выгодный вариант, но и надежный – рассмотреть вопрос с точки зрения долговременных затрат.
  2. Подбор кассы – это совместная работа предпринимателя и бухгалтера. Программное обеспечение должно содержать все необходимые отчеты.

Как выбрать онлайн-кассу

Как подобрать кассу для бизнеса, с чего начать работу и как формировать нужные отчеты – эти вопросы рассматривают на мини-курсе Евгении Мемрук «Онлайн-кассы 6.0».

Будьте в курсе теоретических вопросов по ККТ и практики по работе с кассой!

Формат онлайн-кассы зависит от особенностей деятельности и условий торговли:

  • При работе на торговой точке подойдет стационарная касса с работой от сети.
  • Если торговля разъездная или нет постоянного доступа к электричеству – можно остановиться на мобильной кассе от аккумулятора.
  • Для онлайн-торговли есть облачные решения.

Какие нюансы нужно иметь в виду при выборе ККТ:

  • Вид кассы – мобильная, стационарная, облачная. Все зависит от вида производимых расчетов.
  • Производительность – как быстро обрабатываются платежи и выдается чек. Тут необходимо понимать частоту покупок и плотность потока покупателей.
  • Совместимость – интеграция со сторонними ПО и устройствами (например, эквайринг).
  • Характеристики печати – скорость печати и формат чека.
  • Способ передачи связи в ОФД – 3G, Wi-Fi, через подключение провода.
  • Поддержка систем ЕГАИС, «Честный ЗНАК», ФГИС «Меркурий» – если есть необходимость.

Вопросы по работе с онлайн-кассами и не только мы рассматриваем в онлайн-клубе Евгении Мемрук «Бухгалтеры всея Руси» – более 100 часов полезной для бухгалтеров информации, от ремесла в 1С до психологии и управления процессами, а также по 2 вебинара каждый месяц на актуальные темы.

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Если не знаете, какую кассу выбрать для бизнеса, лучше обратиться за советом к профессионалам, которые уже работали с аппаратом, нежели стремится сэкономить – это потом может вылиться в еще большие расходы.

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