Способы уменьшения УСН на фиксированные взносы в 2023 году

Варианты уменьшения УСН на взносы в 2023 году

До 2023 года особого порядка уменьшения УСН на взносы не существовало. Упрощенец их оплачивал в том квартале, за который уменьшал платеж по УСН. И потом либо доплачивал разницу по авансу (налогу), либо не платил ничего, если взносы были уплачены в том же размере или больше.

Никаких дополнительных документов подавать не нужно было. ИФНС видела дату уплаты страховых взносов и принимало их в зачет авансовых платежей или налога по УСН. Но с введением ЕНС все изменилось.

На момент написания статьи существует три варианта уплаты УСН и уменьшения его на страховые взносы:

Общий порядок.

Применяется по умолчанию, если ИП или организация не выбрала другой способ уплаты.

Дата уплаты взносов = дата их фактического списания со счета. Взносы списаны в январе 2024 года, значит учтены могут быть при уменьшении по УСН за 1 квартал 2024 года.

Уплата взносов на реквизиты ЕНС и подача заявления о зачете

Приведен в разъяснениях ФНС, изложенных в письме от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 и на сайте от 21.01.2023. Предполагает уплату взносов, подачу уведомления о зачете и обеспечение положительного сальдо на дату их списания.

Уплата взносов на конкретные КБК страховых взносов

Предложен в письме ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@. Наиболее простой вариант, но подойдет не всем. Предполагает уплату взносов платежками, как и ранее, на КБК страховых взносов. Заявление на зачет при этом в ИФНС не направляется.

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов, их плюсы и минусы.

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Общий порядок уплаты страховых взносов

С введением ЕНС все платежи считаются уплаченными не на дату их фактической оплаты, а по сроку уплаты.

Например, крайний срок уплаты страховых взносов за 2023 год приходится на 31 декабря 2023 года. Этот день – выходной, поэтому срок уплаты переносится на первый рабочий день – 9 января 2024 года. И по умолчанию именно 9 января 2024 года будет считаться днем уплаты этих взносов, а не тот день (дни), когда они фактически были перечислены.

Связано это с тем, что все зачисления на ЕНС в рамках единого платежа (ЕНП) поступают обезличено. То есть вы просто переводите сумму денег на счет без привязки к конкретному налогу.

Порядок уплаты взносов и уменьшения на них УСН выглядит следующим образом:

Уплата страховых взносов путем пополнения ЕНС.

Направление в ИФНС уведомлений об исчисленных суммах налога.

Уплата авансовых платежей.

Уменьшить в этом случае УСН на взносы можно только в периоде их фактического списания с ЕНС:

за IV квартал – при списании фиксированных взносов, если 31 декабря не выпадает на выходной день.

за I квартал – при списании фиксированных взносов, если 31 декабря выпадает на выходной и переносится на первый рабочий день января следующего года.

За 9 месяцев (III квартал) – при списании взносов с дохода свыше 300 000 руб.

Например, ИП Иванов, применяющий УСН, в 2023 году платил взносы за себя каждый квартал в равных размерах. Платил на ЕНС в рамках единого платежа. Заявлений о зачете не подавал. Просто уменьшал УСН на эти взносы и подавал в налоговую уведомление об исчисленных суммах налога, в которых отражал УСН за минусом взносов.

Налоговая отказала ему в уменьшении УСН на взносы, так как фактически датой их уплаты было 9 января 2024 года (перенос из-за выпадения 31.12.2023 на выходной).

Это вариант подойдет тем ИП, кто не хочет приобретать ЭП для подачи заявления о зачете либо тем, кому уменьшение УСН на взносы не принципиально.

Если ИП хочет «зафиксировать» дату уплаты страховых взносов ему подойдут два других способа.

Уплата взносов по письму ФНС от 20.01.2023 № 03-11-09/4254

Это способ уплаты будет основным для всех ИП, начиная с 2024 года.

Связано это с тем, что с 2024 года пополнять ЕНС можно будет только в рамках ЕНП. Альтернативные варианты уплаты обязательных платежей по платежкам или комбинированным способом (пополнение по реквизитам ЕНС, но на конкретный КБК) действуют только в 2023 году.

Суть данного способа заключается в следующем:

ИП оплачивает страховые взносы в том квартале, за который планирует уменьшить УСН (как и раньше).

Подает в электронной форме заявление о зачете (в рамках ст. 78 НК), которым «фиксирует» дату уплаты взносов.

Заявление о зачете в текущей редакции НК подается только в электронной форме, подписанное квалифицированной электронной подписью. Вариант подачи заявления через ЛК ФЛ (подписанного простой ЭП) или в бумажной форме – кодексом не предусмотрено.

Подает в ИФНС уведомление об исчисленных сумма налога. В нем он отражает сумму УСН за вычетом уплаченных взносов.

Обеспечивает на дату списания взносов (31 декабря-фиксированные и 1 июля – 1% с дохода свыше 300 000 руб.) положительное сальдо в размере ранее «зарезервированных» взносов.

Минус этого варианта в необходимости оформления электронной подписи, и подаче еще одного документа в налоговую. Но, с 2024 года альтернатив данному варианту не будет, если разъяснениями ФНС не будет установлен иной порядок уменьшения.

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Альтернативный вариант уплаты взносов, предложенный ФНС на 2023 год. Использовать его можно только в 2023 году. Так как на этот год установлен переходный период, в течение которого ИП могут платежи по-прежнему: платежными поручениями либо через пополнение ЕНС на конкретный КБК. В 2024 году уплата обязательных платежей будет производиться только через обезличенное (без КБК) пополнение ЕНС в рамках ЕНП.

Суть данного способа заключается в следующем:

ИП оплачивает взносы платежным поручением или переводом на реквизиты ЕНС, но по конкретному КБК.

Обеспечивает положительное сальдо на конец квартала, за который рассчитывается аванс по УСН и резервируется платежкой страховой взнос.

Например, ИП хочет уменьшить аванс по УСН за 1 квартал на сумму страховых взносов в размере 1 500 руб. Для этого, ему нужно перечислить в бюджет страховой взнос в указанной сумме. На ЕНС при этом также должно быть сформировано положительное сальдо в сумме не менее 1 500 руб.

Уменьшает УСН на взносы и доплачивает при необходимости разницу.

В настоящий момент неясно могут ли использовать данный способ те, кто ранее подавал в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогах. Поясним почему.

ИП на УСН, по авансовым платежам должны подавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах. Делается это для того, чтобы налоговая узнала, сколько денег списать на 25 апреля, 25 июля и 25 октября. По налогу за год уведомление не подают, так как сумму налога ИФНС в этом случае берет из декларации.

Форма уведомления установлена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Но в 2023 году упрощенцы могут не подавать уведомление, если уплата УСН производится на конкретные реквизиты (КБК) налога. То есть платежка на КБК УСН в 2023 году заменяет им уведомление об исчисленных налогах по форме КНД 1110355. Но делать так могут только те ИП, которые раньше не подавали такое уведомление в ИФНС.

По страховым взносам подача уведомления не предусмотрена. Связано это с тем, что сумму фиксированных взносов определяет не ИП, а НК, а размер взносов с дохода свыше 300 000 руб. ИФНС узнает из налоговой декларации.

В связи с этим непонятно, могут ли не подавать заявление о зачете те ИП, которые ранее подавали уведомление об исчисленных суммах. Нет и официальных разъяснений по этому вопросу.

До момента появления разъяснений от ФНС рекомендуем не рисковать и применять по аналогии норму п. 14 закона № 263-ФЗ от 14.07.2022. То есть применять стандартный порядок с подачей заявления о зачете и уведомления об исчисленных суммах налога.

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