УСН

Способы уменьшения УСН на фиксированные взносы в 2023 году

Введение ЕНС существенно изменило порядок уменьшения УСН на страховые взносы. Рассмотрим варианты уменьшения УСН на взносы: по письмам ФНС от 20.01.2023 и от 31.01.2023.

Версия для печати
Способы уменьшения УСН на фиксированные взносы в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Варианты уменьшения УСН на взносы в 2023 году

До 2023 года особого порядка уменьшения УСН на взносы не существовало. Упрощенец их оплачивал в том квартале, за который уменьшал платеж по УСН. И потом либо доплачивал разницу по авансу (налогу), либо не платил ничего, если взносы были уплачены в том же размере или больше.

Никаких дополнительных документов подавать не нужно было. ИФНС видела дату уплаты страховых взносов и принимало их в зачет авансовых платежей или налога по УСН. Но с введением ЕНС все изменилось.

На момент написания статьи существует три варианта уплаты УСН и уменьшения его на страховые взносы:

  • Общий порядок.

Применяется по умолчанию, если ИП или организация не выбрала другой способ уплаты.

Дата уплаты взносов = дата их фактического списания со счета. Взносы списаны в январе 2024 года, значит учтены могут быть при уменьшении по УСН за 1 квартал 2024 года.

  • Уплата взносов на реквизиты ЕНС и подача заявления о зачете

Приведен в разъяснениях ФНС, изложенных в письме от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 и на сайте от 21.01.2023. Предполагает уплату взносов, подачу уведомления о зачете и обеспечение положительного сальдо на дату их списания.

  • Уплата взносов на конкретные КБК страховых взносов

Предложен в письме ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@. Наиболее простой вариант, но подойдет не всем. Предполагает уплату взносов платежками, как и ранее, на КБК страховых взносов. Заявление на зачет при этом в ИФНС не направляется.

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов, их плюсы и минусы.

Хотите быть в курсе последних изменений законодательства или нужна консультация эксперта – вступайте в Клуб «Бухгалтеры всея Руси». Специалисты BIZNESINALOGI проконсультируют вас по вопросам изменения законодательства, а также подберут курс для прокачки знаний в бизнесе, бухучете и работе в 1С.

Общий порядок уплаты страховых взносов

С введением ЕНС все платежи считаются уплаченными не на дату их фактической оплаты, а по сроку уплаты.

Например, крайний срок уплаты страховых взносов за 2023 год приходится на 31 декабря 2023 года. Этот день – выходной, поэтому срок уплаты переносится на первый рабочий день – 9 января 2024 года. И по умолчанию именно 9 января 2024 года будет считаться днем уплаты этих взносов, а не тот день (дни), когда они фактически были перечислены.

Связано это с тем, что все зачисления на ЕНС в рамках единого платежа (ЕНП) поступают обезличено. То есть вы просто переводите сумму денег на счет без привязки к конкретному налогу.

Порядок уплаты взносов и уменьшения на них УСН выглядит следующим образом:

  • Уплата страховых взносов путем пополнения ЕНС.

  • Направление в ИФНС уведомлений об исчисленных суммах налога.

  • Уплата авансовых платежей.

Уменьшить в этом случае УСН на взносы можно только в периоде их фактического списания с ЕНС:

  • за IV квартал – при списании фиксированных взносов, если 31 декабря не выпадает на выходной день.

  • за I квартал – при списании фиксированных взносов, если 31 декабря выпадает на выходной и переносится на первый рабочий день января следующего года.

  • За 9 месяцев (III квартал) – при списании взносов с дохода свыше 300 000 руб.

Например, ИП Иванов, применяющий УСН, в 2023 году платил взносы за себя каждый квартал в равных размерах. Платил на ЕНС в рамках единого платежа. Заявлений о зачете не подавал. Просто уменьшал УСН на эти взносы и подавал в налоговую уведомление об исчисленных суммах налога, в которых отражал УСН за минусом взносов.

Налоговая отказала ему в уменьшении УСН на взносы, так как фактически датой их уплаты было 9 января 2024 года (перенос из-за выпадения 31.12.2023 на выходной).

Это вариант подойдет тем ИП, кто не хочет приобретать ЭП для подачи заявления о зачете либо тем, кому уменьшение УСН на взносы не принципиально.

Если ИП хочет «зафиксировать» дату уплаты страховых взносов ему подойдут два других способа.

Уплата взносов по письму ФНС от 20.01.2023 № 03-11-09/4254

Это способ уплаты будет основным для всех ИП, начиная с 2024 года.

Связано это с тем, что с 2024 года пополнять ЕНС можно будет только в рамках ЕНП. Альтернативные варианты уплаты обязательных платежей по платежкам или комбинированным способом (пополнение по реквизитам ЕНС, но на конкретный КБК) действуют только в 2023 году.

Суть данного способа заключается в следующем:

  • ИП оплачивает страховые взносы в том квартале, за который планирует уменьшить УСН (как и раньше).

  • Подает в электронной форме заявление о зачете (в рамках ст. 78 НК), которым «фиксирует» дату уплаты взносов.

Заявление о зачете в текущей редакции НК подается только в электронной форме, подписанное квалифицированной электронной подписью. Вариант подачи заявления через ЛК ФЛ (подписанного простой ЭП) или в бумажной форме – кодексом не предусмотрено.

  • Подает в ИФНС уведомление об исчисленных сумма налога. В нем он отражает сумму УСН за вычетом уплаченных взносов.

  • Обеспечивает на дату списания взносов (31 декабря-фиксированные и 1 июля – 1% с дохода свыше 300 000 руб.) положительное сальдо в размере ранее «зарезервированных» взносов.

Минус этого варианта в необходимости оформления электронной подписи, и подаче еще одного документа в налоговую. Но, с 2024 года альтернатив данному варианту не будет, если разъяснениями ФНС не будет установлен иной порядок уменьшения.

Онлайн-школа для специалистов BIZNESINALOGI – растите профессионально и увеличивайте заработок на консультациях.

Выбрать курс

Уплата взносов по письму ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@

Альтернативный вариант уплаты взносов, предложенный ФНС на 2023 год. Использовать его можно только в 2023 году. Так как на этот год установлен переходный период, в течение которого ИП могут платежи по-прежнему: платежными поручениями либо через пополнение ЕНС на конкретный КБК. В 2024 году уплата обязательных платежей будет производиться только через обезличенное (без КБК) пополнение ЕНС в рамках ЕНП.

Суть данного способа заключается в следующем:

  • ИП оплачивает взносы платежным поручением или переводом на реквизиты ЕНС, но по конкретному КБК.

  • Обеспечивает положительное сальдо на конец квартала, за который рассчитывается аванс по УСН и резервируется платежкой страховой взнос.

Например, ИП хочет уменьшить аванс по УСН за 1 квартал на сумму страховых взносов в размере 1 500 руб. Для этого, ему нужно перечислить в бюджет страховой взнос в указанной сумме. На ЕНС при этом также должно быть сформировано положительное сальдо в сумме не менее 1 500 руб.

  • Уменьшает УСН на взносы и доплачивает при необходимости разницу.

В настоящий момент неясно могут ли использовать данный способ те, кто ранее подавал в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогах. Поясним почему.

ИП на УСН, по авансовым платежам должны подавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах. Делается это для того, чтобы налоговая узнала, сколько денег списать на 25 апреля, 25 июля и 25 октября. По налогу за год уведомление не подают, так как сумму налога ИФНС в этом случае берет из декларации.

Форма уведомления установлена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Но в 2023 году упрощенцы могут не подавать уведомление, если уплата УСН производится на конкретные реквизиты (КБК) налога. То есть платежка на КБК УСН в 2023 году заменяет им уведомление об исчисленных налогах по форме КНД 1110355. Но делать так могут только те ИП, которые раньше не подавали такое уведомление в ИФНС.

По страховым взносам подача уведомления не предусмотрена. Связано это с тем, что сумму фиксированных взносов определяет не ИП, а НК, а размер взносов с дохода свыше 300 000 руб. ИФНС узнает из налоговой декларации.

В связи с этим непонятно, могут ли не подавать заявление о зачете те ИП, которые ранее подавали уведомление об исчисленных суммах. Нет и официальных разъяснений по этому вопросу.

До момента появления разъяснений от ФНС рекомендуем не рисковать и применять по аналогии норму п. 14 закона № 263-ФЗ от 14.07.2022. То есть применять стандартный порядок с подачей заявления о зачете и уведомления об исчисленных суммах налога.

Реклама: ИП Мемрук, ИНН: 772074952763

BIZNESINALOGI
BIZNESINALOGI
Заново влюбляем в бухгалтерию

Самозанятые

Налоговые проверки и самозанятые в штате: где скрывается угроза

Число самозанятых в России достигло 6,7 млн. Больше всего таких граждан зарегистрировано в Москве – 1,2 млн. ФНС придирчиво подходит к организациям и предпринимателям, имеющим контрагентов – плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) .Самые распространенные нарушения связаны с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми. 

Налоговые проверки и самозанятые в штате: где скрывается угроза

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Интернет и IT

Смартфоны будут продаваться с предустановленными Rustore и приложением «Честный знак»

С 1 сентября 2023 года смартфоны, планшеты и Smart-TV будут продаваться с заранее установленными отечественными приложениями. Предустановка обязательна, несмотря на запрет правообладателей операционных систем.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Удержания из зарплаты

Работодатель не имеет права удерживать из зарплаты деньги для поддержки СВО

Работодатель вправе производить удержания из зарплаты только в случаях, установленных законом (неотработанный аванс, счетная ошибка, за отпуск при увольнении). Удерживать у сотрудников деньги на нужды СВО нельзя.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Резюме бухгалтера

⚡ Бухгалтеры, а какие у вас мотивы открыть собственный бухгалтерский бизнес? Опрос

В целом по стране индекс женской предпринимательской активности достиг рекордного значения. В 2023 году он составил 73,7 пункта из 100 возможных. Это абсолютный максимум с 2015 года.

Регистрация и ликвидация бизнеса

Фактический и юридический адрес компании не совпадают: риски и последствия

Несовпадение фактического и юридического адреса компании – довольно частое явление. Организация регистрируется по одному адресу, а деятельность ведет по другому. Разберемся, какие риски и последствия это несет.

Фактический и юридический адрес компании не совпадают: риски и последствия
Читать еще