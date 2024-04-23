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РСВ

Новые требования для ИП на патенте по РСВ

Вы могли слышать, что ФНС в начале этого года начала заваливать ИПшников письмами о представлении пояснений по поводу РСВ. Суть расхождений — в патенте указано сотрудников больше, чем в РСВ.
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Новые требования для ИП на патенте по РСВ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Иногда бывает так, что мы действительно «погорячились» и взяли патент с запасом, тогда можно «отписаться», что мы не обязаны занимать все вакантные должности, патент брали в соответствии со штатным расписанием, по которому, также, не обязаны занимать все кадровые единицы. Прогнозы не сбылись и рост бизнеса не случился, ла-ла-ла.

Нет, ну серьезно. Вы не обязаны принимать столько сотрудников, сколько указали в патенте, равно как и не обязаны принимать сотрудников на все кадровые должности в штатном расписании.

Мы бы написали так:

«В ответ на требование ИП поясняет следующее:

При заполнении заявления на получение патента, мною предполагалась определенная активность бизнеса с определенным количеством сотрудников, однако в условиях нестабильного рынка, получить достаточную прибыль для найма персонала оказалось невозможным. С другой стороны, закон не предусматривает уменьшение численности персонала в уже выданном патенте. Это привело к разнице между плановым количеством сотрудников в патенте и фактическому количеству сотрудников в РСВ».

Но как вы будете выкручиваться, если у ИП два патента на общепит или розницу, а сотрудников вообще нет? Тут уже очень сложно будет убедить налоговую в том, что вы до обеда работаете в одном конце города, а после бежите крутить шаурму в другой конец. 

Такой ИП встречается часто — он умышленно не трудоустраивает своих сотрудников (ну там же еще налоги платить и бухгалтера искать), а вот патентом дорожит и врать в нем не хочет, для этого и берет патент на то количество работников, которое у него фактически есть.

В любом случае это будет первый громкий звоночек для ИП о том, что сотрудников нужно трудоустраивать.

И что в итоге? Сейчас толпы ИП на патенте пойдут искать себе бухгалтера — сперва на консультацию, а потом на аутсорсинг. В целом, мы уже давно практикуем аутсорсинг ИП на патенте (даже для ИП без сотрудников), но некоторые до сих пор вскидывают руки и кричат «АЧОТАМДЕЛАТЬ?».

Беда в том, что многие бухгалтеры не понимают, что такое аутсорсинг ИП на патенте, сколько он должен стоить и почему. Зачем делать регистры, отслеживать каждое поступление и контролировать сроки.

Поэтому наш учебный центр делает бесплатное обучение по патенту — это вебинар под названием «Почему аутсорсинг ИП на патенте должен стоить дорого». Он пройдет 23 апреля в 18:00 по Московскому времени. После регистрации вам на почту придет обзор интересной судебной практики по патентной системе.

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