Как продать идею работать с бухгалтером-аутсорсером

1. Квалификация бухгалтера-аутсорсера выше, чем у рядового бухгалтера в найме, потому что есть опыт работы с большим количеством клиентов.
Бухгалтер-аутсорсер работает с разными формами собственности и разными системами налогообложения, тогда как бухгалтер в найме хорошо изучает только свою нишу, в той компании, в которой он работает.
У профессионального бухгалтера-аутсорсера за год работы на аутсорсинге накапливается больше опыта в решении разных задач, чем у бухгалтера в найме наберется (если вообще наберется) за 5 лет работы в одной фирме.
2. Бухгалтер-аутсорсер на связи в рабочее время и готов оперативно решать вопросы.
Не нужно скрывать, что у бухгалтера-аутсорсера не один клиент, но важно подчеркнуть, что клиент не будет оставлен один на один со своими проблемами и его не будут игнорировать.
3. Клиенту не нужно будет выделять дополнительный бюджет на 1С, справочные системы, обучение и прочее.
Бухгалтер-аутсорсер не должен стоить дешевле, чем бухгалтер в найме, но при этом у клиента суммарно расходы на наемного бухгалтера будут выше. Это связано с тем, что при наличии постоянного наемного сотрудника дополнительно к его заработной плате добавляются такие расходы как:
расходы на 1С;
расходы на информационно-технологическое сопровождение 1С;
расходы на справочно-правовую систему;
расходы на регулярное обучение;
расходы на установку компьютера в офисе;
расходы на налоги с заработной платы бухгалтера.
Если сравнивать только заработную плату бухгалтера в найме и ставку бухгалтера-аутсорсера, то аутсорсер будет стоить дороже. Но если посчитать все дополнительные расходы на бухгалтера в найме, то он обойдется клиенту дороже.
И это нужно доходчиво объяснить потенциальному клиенту, причем именно в ключе отсутствия дополнительных затрат на поддержку 1С, оплату обучения и т.д.
4. Все вопросы решаются в режиме одного окна — клиенту не нужно коммуницировать с большим количеством сотрудников.
В этом пункте идет сравнение бухгалтера-аутсорсера с бухгалтерской компанией. Тут важно отметить, что клиенту не нужно будет общаться с несколькими представителями.
Например, с менеджером по работе с клиентами, с бухгалтером по расчету заработной платы, бухгалтером по сдаче отчетности или оператором. Один бухгалтер-аутсорсер будет полностью владеть информацией о бизнесе клиента и сможет оперативно ответить на любой вопрос клиента, а клиент при этом сэкономит время.
Подведем итоги: на первый взгляд ставка бухгалтера-аутсорсера выше, но, с учетом всех дополнительных расходов, бухгалтер в найме обойдется клиенту дороже.
Бухгалтер-аутсорсер — это опытный бухгалтер, у которого квалификация значительно выше, чем у сотрудника в найме. А наличие нескольких клиентов у бухгалтера-аутсорсера не означает, что клиент будет «брошен».
И если сравнивать аутсорсера с бухгалтерской компанией, то несомненным плюсом будет работа с одним человеком, который полностью владеет информацией о бизнесе своего клиента. Если потенциального клиента не убедили эти аргументы, не стоит переживать, люди разные и у каждого свои ценности и приоритеты при ведении бизнеса.
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Канал Евгении Мемрук — популярного российского бухгалтера
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Комментарии2
Аутсорсер - это не сотрудник бухгалтерской компании?🤔
Нет, сотрудник бухгалтерской компании - это бухгалтер. Аутсорсер - это тот, кто самостоятельно отказывает услугу по ведению учета.