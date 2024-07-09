Как продать идею работать с бухгалтером-аутсорсером

В этой статье мы рассмотрим, как лучше всего преподнести потенциальному клиенту идею работать с бухгалтером-аутсорсером. Ключевой момент — это перечисление основных аргументов, с детальным разбором сильных сторон бухгалтера-аутсорсера по сравнению с наемным работником с точки зрения выгоды для клиента.

1. Квалификация бухгалтера-аутсорсера выше, чем у рядового бухгалтера в найме, потому что есть опыт работы с большим количеством клиентов.

Бухгалтер-аутсорсер работает с разными формами собственности и разными системами налогообложения, тогда как бухгалтер в найме хорошо изучает только свою нишу, в той компании, в которой он работает.

У профессионального бухгалтера-аутсорсера за год работы на аутсорсинге накапливается больше опыта в решении разных задач, чем у бухгалтера в найме наберется (если вообще наберется) за 5 лет работы в одной фирме.

2. Бухгалтер-аутсорсер на связи в рабочее время и готов оперативно решать вопросы.

Не нужно скрывать, что у бухгалтера-аутсорсера не один клиент, но важно подчеркнуть, что клиент не будет оставлен один на один со своими проблемами и его не будут игнорировать.

3. Клиенту не нужно будет выделять дополнительный бюджет на 1С, справочные системы, обучение и прочее.

Бухгалтер-аутсорсер не должен стоить дешевле, чем бухгалтер в найме, но при этом у клиента суммарно расходы на наемного бухгалтера будут выше. Это связано с тем, что при наличии постоянного наемного сотрудника дополнительно к его заработной плате добавляются такие расходы как:

расходы на 1С;

расходы на информационно-технологическое сопровождение 1С;

расходы на справочно-правовую систему;

расходы на регулярное обучение;

расходы на установку компьютера в офисе;

расходы на налоги с заработной платы бухгалтера.

Если сравнивать только заработную плату бухгалтера в найме и ставку бухгалтера-аутсорсера, то аутсорсер будет стоить дороже. Но если посчитать все дополнительные расходы на бухгалтера в найме, то он обойдется клиенту дороже.

И это нужно доходчиво объяснить потенциальному клиенту, причем именно в ключе отсутствия дополнительных затрат на поддержку 1С, оплату обучения и т.д.

4. Все вопросы решаются в режиме одного окна — клиенту не нужно коммуницировать с большим количеством сотрудников.

В этом пункте идет сравнение бухгалтера-аутсорсера с бухгалтерской компанией. Тут важно отметить, что клиенту не нужно будет общаться с несколькими представителями.

Например, с менеджером по работе с клиентами, с бухгалтером по расчету заработной платы, бухгалтером по сдаче отчетности или оператором. Один бухгалтер-аутсорсер будет полностью владеть информацией о бизнесе клиента и сможет оперативно ответить на любой вопрос клиента, а клиент при этом сэкономит время.

Подведем итоги: на первый взгляд ставка бухгалтера-аутсорсера выше, но, с учетом всех дополнительных расходов, бухгалтер в найме обойдется клиенту дороже.

Бухгалтер-аутсорсер — это опытный бухгалтер, у которого квалификация значительно выше, чем у сотрудника в найме. А наличие нескольких клиентов у бухгалтера-аутсорсера не означает, что клиент будет «брошен».

И если сравнивать аутсорсера с бухгалтерской компанией, то несомненным плюсом будет работа с одним человеком, который полностью владеет информацией о бизнесе своего клиента. Если потенциального клиента не убедили эти аргументы, не стоит переживать, люди разные и у каждого свои ценности и приоритеты при ведении бизнеса.

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