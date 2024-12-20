Как составить идеальную учетную политику на 2025 год: инструкция для бухгалтера

Обязательные изменения в учетной политике по бухгалтерскому учету для коммерческих организаций:

Рассмотрим приведенные изменения более подробно.

Формирование отчетности в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» распространяется на коммерческие организации. Цель составления бухгалтерской отчетности не поменялась — это достоверное представление о финансовом состоянии предприятия.

Но появился интересный момент, в каких случаях отчетность не может быть признана бухгалтерской. Например, это бухгалтерская отчетность, составленная для кредитной организации по ее требованиям.

Законодательно закреплены понятия, используемые в бухгалтерском учете, такие как: раскрытие информации, существенная информация, актив и пассив бухгалтерского баланса, обычный операционный цикл, пояснения к бухгалтерскому балансу, достоверная бухгалтерская отчетность.

Уточнены правила составления бухгалтерской отчетности:

Установлены критерии признания информации существенной.

Перечислены допустимые случаи зачета между показателями.

Определен минимальный перечень показателей обязательных к раскрытию.

Установлены требования к пояснениям.

Зафиксированы правила составления упрощенной бухгалтерской отчетности.

Новое правило для всей составляемой отчетности — уточнение перечня минимальных и итоговых показателей отчетности. Еще один ключевой момент — уточнение критериев определения оборотных и внеоборотных активов, краткосрочных и долгосрочных обязательств.

Применение нового ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» станет обязательным для всех коммерческих организаций с 1 апреля 2025 года. Но допускается вариант досрочного применения с 1 января 2025 года.

Основные изменения, которые вносит новый ФСБУ: