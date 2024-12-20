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Учетная политика

Как составить идеальную учетную политику на 2025 год: инструкция для бухгалтера

Из-за большого количества изменений в нормативных документах, нельзя оставить без внимания такой важный вопрос, как составление и утверждение учетной политики на 2025 год. Рассказываю, как это сделать и что обязательно нужно учесть.

Общие требования при составлении учетной политики

Основные моменты при работе с учетной политикой: 

  1. Регулируется ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

  2. Применяется последовательно.

  3. Все изменения производятся с начала отчетного года.

  4. Приказ об утверждении должен быть издан не позднее 28.12.2024.

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Учетная политика для целей бухгалтерского учета 2025: какие изменения нужно учесть

Обязательные изменения в учетной политике по бухгалтерскому учету для коммерческих организаций:

Рассмотрим приведенные изменения более подробно

Формирование отчетности в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» распространяется на коммерческие организации. Цель составления бухгалтерской отчетности не поменялась — это достоверное представление о финансовом состоянии предприятия. 

Но появился интересный момент, в каких случаях отчетность не может быть признана бухгалтерской. Например, это бухгалтерская отчетность, составленная для кредитной организации по ее требованиям.

Законодательно закреплены понятия, используемые в бухгалтерском учете, такие как: раскрытие информации, существенная информация, актив и пассив бухгалтерского баланса, обычный операционный цикл, пояснения к бухгалтерскому балансу, достоверная бухгалтерская отчетность.

Подробнее о новых понятиях, которые вводит ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» разбираем на курсе «Главный бухгалтер коммерческого предприятия».

Уточнены правила составления бухгалтерской отчетности: 

  • Установлены критерии признания информации существенной. 

  • Перечислены допустимые случаи зачета между показателями. 

  • Определен минимальный перечень показателей обязательных к раскрытию.

  • Установлены требования к пояснениям.

  • Зафиксированы правила составления упрощенной бухгалтерской отчетности. 

Новое правило для всей составляемой отчетности — уточнение перечня минимальных и итоговых показателей отчетности. Еще один ключевой момент — уточнение критериев определения оборотных и внеоборотных активов, краткосрочных и долгосрочных обязательств.     

Применение нового ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» станет обязательным для всех коммерческих организаций с 1 апреля 2025 года. Но допускается вариант досрочного применения с 1 января 2025 года. 

Основные изменения, которые вносит новый ФСБУ:

  • Устанавливает требования, перечень объектов, сроки и порядок проведения инвентаризации.

  • Дополнены способы подтверждения фактического наличия объектов, допускается видеофиксация, фотофиксация. По факту организации применяют данные способы, но законодательно их применение не являлось подтверждением реального наличия объекта.

  • Установлено требование оформления результатов инвентаризации на бумажном носителе или в виде электронных документов.

  • Предусмотрены способы оценки при недостаче и излишке активов, а также при расхождениях в суммах задолженностей и обязательств.  

Как составить учетную политику для целей бухгалтерского учета 2025

Что обязательно нужно предусмотреть в учетной политике для целей бухгалтерского учета:

  • порядок и способы ведения бухгалтерского учета;

  • право подписи первичных учетных документов;

  • формы регистров бухгалтерского учета;

  • определить какие ошибки считаются существенными;

  • проведение инвентаризации в соответствии с нормами ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;

  • отказ от применения ряда ПБУ, если организация является субъектом МСП;

  • порядок принятия к учету основных средств, переоценку и выбор способа начисления амортизации;

  • порядок принятия к учету нематериальных активов, переоценку и выбор способа начисления амортизации;

  • учет расходов на НИОКР;

  • организацию учета запасов, возможность применения упрощенного способа ведения учета запасов;

  • определить метод учета доходов и расходов;

  • убрать ссылки на недействующие нормативные акты — ПБУ 4/99, приказ № 66Н, ПБУ 26/2020.

Авторский телеграмм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой

Профессиональные секреты для бухгалтеров. Важные и актуальные изменения по налогам и учету. Обзор судебной практики. Понятно и доступно!

Учетная политика для целей налогового учета 2025: какие изменения нужно учесть

Обязательные изменения в учетной политике для целей налогового учета для коммерческих организаций

  • Организациям на ОСНО с уплатой НДС нужно определиться с возможностью применения УСН.

  • Организациям на УСН нужно провести анализ доходов за предыдущий период и при необходимости выбрать ставку НДС на следующий год.

  • Прописать применение повышающих коэффициентов к расходам по налогу на прибыль.

  • Зафиксировать применение инвестиционного вычета по налогу на прибыль. 

С 1 января 2025 года вступают поправки, предусмотренные законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Для налогоплательщиков на ОСНО появилась возможность перейти на УСН с выбором объекта «Доходы» или «Доходы минус расходы». Данный переход возможен при соблюдении ряда условий и может существенно снизить налоговую нагрузку, с учетом повышения ставки по налогу на прибыль до 25% с начала 2025 года.

Сенсационное нововведение для налогоплательщиков на УСН — обязательное исчисление и уплата НДС, если нет освобождения от этого налога. При этом дается право выбора ставки — 5%, 7% или 20% (10%). Соответственно добавляется ведение книг покупок / продаж и ежеквартальная сдача отчетности по НДС. Освобождение от НДС будет распространяться на те организации и ИП, у которых доходы за прошлый год не превысили 60 млн руб., а также на вновь созданный бизнес, пока его доходы в текущем году не превысят это же значение.

С 2025 года увеличивается ставка повышающего коэффициента при формировании первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов. Данное изменение касается тех организаций, которые занимаются разработкой, продажей программного обеспечения и сопутствующими видами деятельности. 

Механизм федерального инвестиционного вычета вводится в действие с 1 января 2025 года и распространяется на организации (группу организаций), осуществляющих добычу полезных ископаемых, ведущих научные разработки, обеспечивающих электроэнергией и газом. В этот же перечень попали гостиницы и услуги общественного питания.

Как составить учетную политику для целей налогового учета 2025

На что нужно обратить внимание при составлении учетной политики для целей налогового учета:

  • Порядок распределения расходов на прямые и косвенные.

  • Условия признания расходов в налоговом учете.

  • Применение амортизационной премии, выбор метода начисления амортизации при учете основных средств и нематериальных активов.

  • Расходы на НИОКР и применение повышающего коэффициента.

  • Особенности учета сырья, материалов, товаров, управленческих расходов.

  • Порядок определения авансов по НДС и ведение операций по раздельному учету (при необходимости). 

  • Формирование резервов по сомнительным долгам.   

Помните, что при формировании учетной политики нужно подробно зафиксировать условия и правила учета именно по тем фактам хозяйственной деятельности, которые имеют место в деятельности предприятия. 

Включение общих формулировок и дополнительной ненужной информации, может привести к разногласиям с проверяющими органами и начислениям штрафов.

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Авторский телеграмм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой

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