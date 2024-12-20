Как составить идеальную учетную политику на 2025 год: инструкция для бухгалтера

Общие требования при составлении учетной политики
Основные моменты при работе с учетной политикой:
Регулируется ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
Применяется последовательно.
Все изменения производятся с начала отчетного года.
Приказ об утверждении должен быть издан не позднее 28.12.2024.
Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Баркаловой Оксаны Ивановны. Профессиональные секреты для бухгалтеров. Важные и актуальные изменения по налогам и учету. Обзор судебной практики. Обо всем понятно и доступно!
Учетная политика для целей бухгалтерского учета 2025: какие изменения нужно учесть
Обязательные изменения в учетной политике по бухгалтерскому учету для коммерческих организаций:
ПБУ 4/99 заменяется на ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».
Вступает в действие ФСБУ 28/20223 «Инвентаризация».
Утрачивает силу приказ № 66Н «О формах бухгалтерской отчетности».
Рассмотрим приведенные изменения более подробно.
Формирование отчетности в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» распространяется на коммерческие организации. Цель составления бухгалтерской отчетности не поменялась — это достоверное представление о финансовом состоянии предприятия.
Но появился интересный момент, в каких случаях отчетность не может быть признана бухгалтерской. Например, это бухгалтерская отчетность, составленная для кредитной организации по ее требованиям.
Законодательно закреплены понятия, используемые в бухгалтерском учете, такие как: раскрытие информации, существенная информация, актив и пассив бухгалтерского баланса, обычный операционный цикл, пояснения к бухгалтерскому балансу, достоверная бухгалтерская отчетность.
Подробнее о новых понятиях, которые вводит ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» разбираем на курсе «Главный бухгалтер коммерческого предприятия».
Уточнены правила составления бухгалтерской отчетности:
Установлены критерии признания информации существенной.
Перечислены допустимые случаи зачета между показателями.
Определен минимальный перечень показателей обязательных к раскрытию.
Установлены требования к пояснениям.
Зафиксированы правила составления упрощенной бухгалтерской отчетности.
Новое правило для всей составляемой отчетности — уточнение перечня минимальных и итоговых показателей отчетности. Еще один ключевой момент — уточнение критериев определения оборотных и внеоборотных активов, краткосрочных и долгосрочных обязательств.
Применение нового ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» станет обязательным для всех коммерческих организаций с 1 апреля 2025 года. Но допускается вариант досрочного применения с 1 января 2025 года.
Основные изменения, которые вносит новый ФСБУ:
Устанавливает требования, перечень объектов, сроки и порядок проведения инвентаризации.
Дополнены способы подтверждения фактического наличия объектов, допускается видеофиксация, фотофиксация. По факту организации применяют данные способы, но законодательно их применение не являлось подтверждением реального наличия объекта.
Установлено требование оформления результатов инвентаризации на бумажном носителе или в виде электронных документов.
Предусмотрены способы оценки при недостаче и излишке активов, а также при расхождениях в суммах задолженностей и обязательств.
Как составить учетную политику для целей бухгалтерского учета 2025
Что обязательно нужно предусмотреть в учетной политике для целей бухгалтерского учета:
порядок и способы ведения бухгалтерского учета;
право подписи первичных учетных документов;
формы регистров бухгалтерского учета;
определить какие ошибки считаются существенными;
проведение инвентаризации в соответствии с нормами ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;
отказ от применения ряда ПБУ, если организация является субъектом МСП;
порядок принятия к учету основных средств, переоценку и выбор способа начисления амортизации;
порядок принятия к учету нематериальных активов, переоценку и выбор способа начисления амортизации;
учет расходов на НИОКР;
организацию учета запасов, возможность применения упрощенного способа ведения учета запасов;
определить метод учета доходов и расходов;
убрать ссылки на недействующие нормативные акты — ПБУ 4/99, приказ № 66Н, ПБУ 26/2020.
Авторский телеграмм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой
Профессиональные секреты для бухгалтеров. Важные и актуальные изменения по налогам и учету. Обзор судебной практики. Понятно и доступно!
Учетная политика для целей налогового учета 2025: какие изменения нужно учесть
Обязательные изменения в учетной политике для целей налогового учета для коммерческих организаций:
Организациям на ОСНО с уплатой НДС нужно определиться с возможностью применения УСН.
Организациям на УСН нужно провести анализ доходов за предыдущий период и при необходимости выбрать ставку НДС на следующий год.
Прописать применение повышающих коэффициентов к расходам по налогу на прибыль.
Зафиксировать применение инвестиционного вычета по налогу на прибыль.
С 1 января 2025 года вступают поправки, предусмотренные законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Для налогоплательщиков на ОСНО появилась возможность перейти на УСН с выбором объекта «Доходы» или «Доходы минус расходы». Данный переход возможен при соблюдении ряда условий и может существенно снизить налоговую нагрузку, с учетом повышения ставки по налогу на прибыль до 25% с начала 2025 года.
Сенсационное нововведение для налогоплательщиков на УСН — обязательное исчисление и уплата НДС, если нет освобождения от этого налога. При этом дается право выбора ставки — 5%, 7% или 20% (10%). Соответственно добавляется ведение книг покупок / продаж и ежеквартальная сдача отчетности по НДС. Освобождение от НДС будет распространяться на те организации и ИП, у которых доходы за прошлый год не превысили 60 млн руб., а также на вновь созданный бизнес, пока его доходы в текущем году не превысят это же значение.
С 2025 года увеличивается ставка повышающего коэффициента при формировании первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов. Данное изменение касается тех организаций, которые занимаются разработкой, продажей программного обеспечения и сопутствующими видами деятельности.
Механизм федерального инвестиционного вычета вводится в действие с 1 января 2025 года и распространяется на организации (группу организаций), осуществляющих добычу полезных ископаемых, ведущих научные разработки, обеспечивающих электроэнергией и газом. В этот же перечень попали гостиницы и услуги общественного питания.
Как составить учетную политику для целей налогового учета 2025
На что нужно обратить внимание при составлении учетной политики для целей налогового учета:
Порядок распределения расходов на прямые и косвенные.
Условия признания расходов в налоговом учете.
Применение амортизационной премии, выбор метода начисления амортизации при учете основных средств и нематериальных активов.
Расходы на НИОКР и применение повышающего коэффициента.
Особенности учета сырья, материалов, товаров, управленческих расходов.
Порядок определения авансов по НДС и ведение операций по раздельному учету (при необходимости).
Формирование резервов по сомнительным долгам.
Помните, что при формировании учетной политики нужно подробно зафиксировать условия и правила учета именно по тем фактам хозяйственной деятельности, которые имеют место в деятельности предприятия.
Включение общих формулировок и дополнительной ненужной информации, может привести к разногласиям с проверяющими органами и начислениям штрафов.
Чтобы восполнить пробелы в знаниях по бухгалтерскому и налоговому учету, пройдите курс «Главный бухгалтер коммерческого предприятия».
Курс обязательно подойдет вам, если:
хотите стать главным бухгалтером, но не уверены в своих силах;
уже работаете главным бухгалтером компании, но хотите упорядочить и систематизировать свои знания и получить новые;
хотите сменить отрасль или перейти в другую функцию;
не чувствуете свою ценность как специалиста и сомневается, что достоин большего.
Курс «Главный бухгалтер коммерческого предприятия» — это 560 академических часов обучения, в которые включены живые встречи с преподавателем, видеоуроки, методические материалы, практические занятия.
Ознакомьтесь с программой курса и оставьте заявку на обучение.
Авторский телеграмм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой
Профессиональные секреты для бухгалтеров. Важные и актуальные изменения по налогам и учету. Обзор судебной практики. Понятно и доступно!
Реклама: ООО «Клуб бухгалтеров», ИНН 5406760731, erid: 2W5zFJG7yag
Начать дискуссию