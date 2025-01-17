Кредиторская задолженность. Первое правило аудитора

Правило, о котором необходимо помнить перед составлением годовой отчетности и то, что в первую очередь запросит аудитор при проверке, это состав участников и размер кредиторской задолженности.

Если кредитора исключили из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), независимо от причины, задолженность перед ним необходимо включить в состав доходов, облагаемых налогом на прибыль.

Как не следует поступать, учимся на чужих ошибках

У компании образовалась значительная задолженность перед двумя контрагентами. В ходе налоговой проверки было обнаружено, что оба кредитора были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), но долг не был учтен как доход.

Налоговая инспекция, разумеется, включила эту сумму в доход компании и доначислила налог на прибыль в размере почти 20 миллионов рублей, а также были начислены пени на сумму более 14 миллионов рублей.

Компания, разумеется, не тогда, не после налоговой проверки, не желала платить налог.

Чтобы избежать этого, она попыталась найти договоры уступки права требования (договор цессия), по которым право требования перешло к новым кредиторам.

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Однако это была только видимость, которую налоговые органы очень быстро доказали

Новые кредиторы оказались техническими компаниями, не отразившие в своей отчетности приобретенных прав требования. Так же они не предпринимали никаких шагов для взыскания долгов с компании, действий и усилий ноль. По расчетным счетам компаний налоговая служба не обнаружила никаких доказательств оплаты этих долгов. Совокупность трех факторов.

В такой ситуации налоговая служба расценила уступку права требования как фиктивную сделку, целью которой было уклонение от уплаты налогов.

Компания обратилась в суд, но, проиграла дело. Суды поддержали позицию налоговой службы. Все дополнительные начисления остались в силе.

Делаем выводы коллеги

Некоторые специалисты советуют использовать договор уступки права требования для того, чтобы избежать налогообложения кредиторской задолженности. Суть метода заключается в том, чтобы перевести долг с одного кредитора, исключенного из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), на формально существующую компанию.

Однако стоит понимать, что если новый кредитор является технической компанией, то налоговая служба, скорее всего, будет рассматривать уступку права требования как фиктивную сделку.

Подобные схемы оптимизации уже были выявлены неоднократно, и налоговикам хорошо известна эта тактика.

Поэтому в конце года важно проверять всех кредиторов на предмет исключения из реестра. Если кто-то исключен, то соответствующую задолженность необходимо включить в состав внереализационных доходов, которые облагаются налогом на прибыль.

Поучительная судебная практика, о том, как компания не хотела платить налог на прибыль «боролась», но проиграла, добавив себе к сумме доначислений, дополнительно пени на 14 мил. Поскольку изначально не правильно поступила, послушав «опытных экспертов».

Для тех, кто любит почитать первоисточник постановление АС Поволжского округа от 13.09.2024 г. по делу № А55-38184/2022.

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