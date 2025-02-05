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Декларация по НДС

Основная ошибка, которую допускают бухгалтера при заполнении Раздела 7 декларации по НДС. Взгляд аудитора

На первый взгляд Раздел 7 декларации по НДС имеет простую структуру, предназначен для отражения не облагаемых и освобожденных от НДС операций. Однако, я как аудитор, при проверке сталкиваюсь с одной и той же ошибкой, которую допускают бухгалтера при заполнении данного раздела. В статье рассказываю специфику и порядок отражения операций в данном разделе.

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Кто должен заполнить Раздел 7 декларации по НДС

Согласно правилам заполнения декларации по НДС, Раздел 7 должны заполнить только те налогоплательщики и налоговые агенты по НДС, которые в прошедшем квартале осуществили:

  • операции по реализации, не облагаемы НДС (освобождаемые от НДС) в соответствии со ст. 149 НК;

  • операции, не признаваемые объектом налогообложения, перечисленные в п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 39 НК;

  • операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ в соответствии со ст. 147, 148 НК.

  • налогоплательщики, получившие суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев (строка 010 раздела 7).

Как заполнять раздел 7 декларации по НДС

Порядок заполнения раздела 7 декларации по НДС приведен в разделе XII Порядка заполнения декларации по НДС, утвержденного приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

В графе 1 Раздела 7 Декларации по НДС необходимо указать код операции из Приложения № 1 к Порядку заполнения декларации, а в графе 2 по каждому коду операции — стоимость отгруженных товаров (работ, услуг).

В графе 1 необходимо указать код операции из Приложения №1 к Порядку заполнения декларации.

Например. Компания на основании договора выдала займ, начисленные проценты, необходимо отразить в Разделе 7 декларации по НДС следующим образом:

  • в графе 1 указать код 1010292 (код операции для процентов по займам);

  • в графе 2 записать сумму начисленных процентов за квартал.

Обращаю ваше внимание! Само «тело» займа (без процентов) в декларации не указывается! Данную позицию, единогласно поддерживают все ведомства, в своих письмах: письмо Минфина от 16.01.2017 г. № 03-07-11/1282, письмо ФНС от 29.04.2013 № ЕД-4-3/7896, письмо УФНС по г. Москве от 05.07.2019 г. № 24-15/115122@.

Основная ошибка при заполнении Раздела 7 декларации по НДС

Если внимательно изучить Порядок заполнения декларации по НДС (утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@), мы увидим перечень операций, которые должны быть отражены в Разделе 7.

Обращаю ваше внимание, данный перечень является закрытым! Исправлять его или вносить изменения самим налогоплательщиком, не допускается!

Следовательно, если внереализационные доходы нашли свое отражение в декларации по налогу на прибыль, но они не переименованы в закрытом списке (пункты 44.2 — 44.5 Порядка), такие расходы не нужно отражать в Разделе 7 декларации по НДС.

Что происходит на практике? Бухгалтер путает суть операции, подменяя ее похожим по смыслу значением из закрытого списка, подбирая соответствующий на их взгляд код.

Такие внереализационные доходы, как:

  • проценты по депозиту

  • проценты, начисленные банком на остаток денежных средств по счету

  • курсовые разницы

  • штрафы по хозяйственным договорам

  • списанная по истечение срока исковой давности кредиторскую задолженность

  • стоимость выявленных при инвентаризации излишков

в данном списке отсутствуют!

Поскольку, при получении таких доходов не происходит момент реализации товаров (работ, услуг) п.1 ст.39 НК. То есть налогоплательщик не реализует товары, не выполняет работы и не оказывает услуги, не возникает объект обложения НДС (п.1 ст.146 НК)

Таким образом, основная ошибка, которую допускаю бухгалтера при заполнении Раздела 7 декларации по НДС, это отражение внереализационных доходов в Разделе 7, которые не являются объектом НДС.

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Авторский телеграм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой

На канале говорим про налоги, обсуждаем законы, разбираем судебную практику!

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