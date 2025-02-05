Основная ошибка, которую допускают бухгалтера при заполнении Раздела 7 декларации по НДС. Взгляд аудитора

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Кто должен заполнить Раздел 7 декларации по НДС
Согласно правилам заполнения декларации по НДС, Раздел 7 должны заполнить только те налогоплательщики и налоговые агенты по НДС, которые в прошедшем квартале осуществили:
операции по реализации, не облагаемы НДС (освобождаемые от НДС) в соответствии со ст. 149 НК;
операции, не признаваемые объектом налогообложения, перечисленные в п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 39 НК;
операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ в соответствии со ст. 147, 148 НК.
налогоплательщики, получившие суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев (строка 010 раздела 7).
Как заполнять раздел 7 декларации по НДС
Порядок заполнения раздела 7 декларации по НДС приведен в разделе XII Порядка заполнения декларации по НДС, утвержденного приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
В графе 1 Раздела 7 Декларации по НДС необходимо указать код операции из Приложения № 1 к Порядку заполнения декларации, а в графе 2 по каждому коду операции — стоимость отгруженных товаров (работ, услуг).
В графе 1 необходимо указать код операции из Приложения №1 к Порядку заполнения декларации.
Например. Компания на основании договора выдала займ, начисленные проценты, необходимо отразить в Разделе 7 декларации по НДС следующим образом:
в графе 1 указать код 1010292 (код операции для процентов по займам);
в графе 2 записать сумму начисленных процентов за квартал.
Обращаю ваше внимание! Само «тело» займа (без процентов) в декларации не указывается! Данную позицию, единогласно поддерживают все ведомства, в своих письмах: письмо Минфина от 16.01.2017 г. № 03-07-11/1282, письмо ФНС от 29.04.2013 № ЕД-4-3/7896, письмо УФНС по г. Москве от 05.07.2019 г. № 24-15/115122@.
Основная ошибка при заполнении Раздела 7 декларации по НДС
Если внимательно изучить Порядок заполнения декларации по НДС (утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@), мы увидим перечень операций, которые должны быть отражены в Разделе 7.
Обращаю ваше внимание, данный перечень является закрытым! Исправлять его или вносить изменения самим налогоплательщиком, не допускается!
Следовательно, если внереализационные доходы нашли свое отражение в декларации по налогу на прибыль, но они не переименованы в закрытом списке (пункты 44.2 — 44.5 Порядка), такие расходы не нужно отражать в Разделе 7 декларации по НДС.
Что происходит на практике? Бухгалтер путает суть операции, подменяя ее похожим по смыслу значением из закрытого списка, подбирая соответствующий на их взгляд код.
Такие внереализационные доходы, как:
проценты по депозиту
проценты, начисленные банком на остаток денежных средств по счету
курсовые разницы
штрафы по хозяйственным договорам
списанная по истечение срока исковой давности кредиторскую задолженность
стоимость выявленных при инвентаризации излишков
в данном списке отсутствуют!
Поскольку, при получении таких доходов не происходит момент реализации товаров (работ, услуг) п.1 ст.39 НК. То есть налогоплательщик не реализует товары, не выполняет работы и не оказывает услуги, не возникает объект обложения НДС (п.1 ст.146 НК)
Таким образом, основная ошибка, которую допускаю бухгалтера при заполнении Раздела 7 декларации по НДС, это отражение внереализационных доходов в Разделе 7, которые не являются объектом НДС.
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Авторский телеграм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой
На канале говорим про налоги, обсуждаем законы, разбираем судебную практику!
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