Основная ошибка, которую допускают бухгалтера при заполнении Раздела 7 декларации по НДС. Взгляд аудитора

Если внимательно изучить Порядок заполнения декларации по НДС (утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@), мы увидим перечень операций, которые должны быть отражены в Разделе 7.

Обращаю ваше внимание, данный перечень является закрытым! Исправлять его или вносить изменения самим налогоплательщиком, не допускается!

Следовательно, если внереализационные доходы нашли свое отражение в декларации по налогу на прибыль, но они не переименованы в закрытом списке (пункты 44.2 — 44.5 Порядка), такие расходы не нужно отражать в Разделе 7 декларации по НДС.

Что происходит на практике? Бухгалтер путает суть операции, подменяя ее похожим по смыслу значением из закрытого списка, подбирая соответствующий на их взгляд код.

Такие внереализационные доходы, как:

проценты по депозиту

проценты, начисленные банком на остаток денежных средств по счету

курсовые разницы

штрафы по хозяйственным договорам

списанная по истечение срока исковой давности кредиторскую задолженность

стоимость выявленных при инвентаризации излишков

в данном списке отсутствуют!

Поскольку, при получении таких доходов не происходит момент реализации товаров (работ, услуг) п.1 ст.39 НК. То есть налогоплательщик не реализует товары, не выполняет работы и не оказывает услуги, не возникает объект обложения НДС (п.1 ст.146 НК)

Таким образом, основная ошибка, которую допускаю бухгалтера при заполнении Раздела 7 декларации по НДС, это отражение внереализационных доходов в Разделе 7, которые не являются объектом НДС.

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