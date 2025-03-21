Какие ошибки чаще всего допускают в годовой бухгалтерской отчетности: чек-лист для бухгалтера

За 2025 год отчитывайтесь по новым формам-образцам, приведенным в приложениях к ФСБУ 4/2023. Но для годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год используйте прежние формы из приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н (ред. от 19.04.2019), несмотря на то, что он отменен с 1 января 2025 года (приложение к письму Минфина от 18.12.2024 № 07-04-09/128024).

В составе отчетности должны присутствовать все формы. Так, годовая бухгалтерская отчетность организаций за 2024 год в общем случае должна содержать:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах (ОФР);

пояснения к балансу и ОФР;

отчет об изменении капитала;

отчет о движении денежных средств.

Нередко в комплекте отчетов отсутствуют пояснения, но игнорировать их нельзя — пояснения более полно раскрывают информацию из строк баланса и ОФР, а также дополняют ее.

Малые и микропредприятия, участники проекта «Сколково» и иные компании, которые вправе вести упрощенный учет, могут сдать за 2024 год стандартную или менее объемную упрощенную отчетность, в составе которой (письму Минфина от 18.12.2024 № 07-04-09/128024):

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах (ОФР);

отчет о целевом использовании средств (сдают при наличии целевого финансирования).

Некоторые организации — ПАО, микрофинансовые организации, страховые компании, застройщики и другие — обязаны проводить аудит годовой отчетности и представлять в налоговую инспекцию итоговую часть аудиторского заключения. Для ООО аудит обязателен, если в году, предшествующем отчетному, выручка компании составляла более 800 млн рублей или сумма ее активов превышала 400 млн рублей (ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ).

Организации важно не пропустить момент, когда ее показатели достигнут уровня, при котором аудит станет обязателен.