Какие ошибки чаще всего допускают в годовой бухгалтерской отчетности: чек-лист для бухгалтера

1. Неполный состав отчетности
За 2025 год отчитывайтесь по новым формам-образцам, приведенным в приложениях к ФСБУ 4/2023. Но для годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год используйте прежние формы из приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н (ред. от 19.04.2019), несмотря на то, что он отменен с 1 января 2025 года (приложение к письму Минфина от 18.12.2024 № 07-04-09/128024).
В составе отчетности должны присутствовать все формы. Так, годовая бухгалтерская отчетность организаций за 2024 год в общем случае должна содержать:
бухгалтерский баланс;
отчет о финансовых результатах (ОФР);
пояснения к балансу и ОФР;
отчет об изменении капитала;
отчет о движении денежных средств.
Нередко в комплекте отчетов отсутствуют пояснения, но игнорировать их нельзя — пояснения более полно раскрывают информацию из строк баланса и ОФР, а также дополняют ее.
Малые и микропредприятия, участники проекта «Сколково» и иные компании, которые вправе вести упрощенный учет, могут сдать за 2024 год стандартную или менее объемную упрощенную отчетность, в составе которой (письму Минфина от 18.12.2024 № 07-04-09/128024):
бухгалтерский баланс;
отчет о финансовых результатах (ОФР);
отчет о целевом использовании средств (сдают при наличии целевого финансирования).
Некоторые организации — ПАО, микрофинансовые организации, страховые компании, застройщики и другие — обязаны проводить аудит годовой отчетности и представлять в налоговую инспекцию итоговую часть аудиторского заключения. Для ООО аудит обязателен, если в году, предшествующем отчетному, выручка компании составляла более 800 млн рублей или сумма ее активов превышала 400 млн рублей (ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ).
Организации важно не пропустить момент, когда ее показатели достигнут уровня, при котором аудит станет обязателен.
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2. Не соблюдены взаимоувязки между показателями форм бухгалтерской отчетности
Прежде чем отправлять годовую бухгалтерскую отчетность в ИФНС, проверьте ее на соответствие контрольным соотношениям, указанным в письме ФНС от 31.07.2019 № БА-4-1/15052 (ред. от 10.03.2020). Это позволит обнаружить расхождения, ошибки и оперативно их исправить до сдачи отчетности.
Соотношения разработаны для стандартной и упрощенной бухотчетности.
3. Не провели годовую инвентаризацию активов и обязательств
В четвертом квартале каждого отчетного года проводят инвентаризацию активов и обязательств компании. Ее результаты, оформленные надлежащим образом, подтверждают, что показатели, отраженные в статьях годовой отчетности, достоверны.
Перед инвентаризацией сверьте все расчеты с контрагентами, составьте и подпишите с ними акты сверки. В налоговой инспекции запросите справки о состоянии единого налогового счета (ЕНС).
До начала составления годовой бухотчетности компании нужно оформить документы по инвентаризации:
приказ о проведении инвентаризации и о назначении инвентаризационной комиссии;
график проведения годовой инвентаризации (включается в учетную политику);
сличительные ведомости, инвентаризационные акты, описи.
Обратите внимание, что с 1 апреля 2025 года по инвентаризации начнет действовать новый ФСБУ 28/2023. По решению руководителя его можно было применять и в 2024 году. При этом прекратят свое действие Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.
4. Неправильно определили срок обращения активов и обязательств
Активы и обязательства в балансе отражаются как краткосрочные, если срок обращения или погашения по ним не превышает 12 месяцев после отчетной даты. При сроке обращения или погашения свыше 12 месяцев после отчетной даты активы и обязательства относят к долгосрочным (п. 19 ПБУ 4/99, п. 18 ФСБУ 4/2023).
Ошибка в отчетности возникает, если учитывается срок в целом, а не на отчетную дату, то есть на 31 декабря отчетного года.
Например, компания взяла кредит сроком на два года и изначально отнесла его к долгосрочным обязательствам. По состоянию на 31 декабря 2024 года до завершения срока погашения кредита оставалось 10 месяцев — из долгосрочных это обязательство перешло в разряд краткосрочных и именно в таком качестве оно должно отражаться в балансе за 2024 год.
5. Некорректно отразили дебиторскую и кредиторскую задолженность
Частое нарушение в бухгалтерской отчетности — отражение показателей дебиторской и кредиторской задолженности в свернутом виде.
Зачет между показателями активов и пассивов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ПБУ и федеральными стандартами (п. 34 ПБУ 4/99, п. 66 ФСБУ 4/2023). Задолженность отражайте в разрезе договоров. Если с одним контрагентом заключили несколько договоров, проводить между ними зачет числящейся дебиторки и кредиторки в балансе нельзя.
Нередко случается и такая ошибка: в учете не провели зачет аванса, поступившего от покупателя в счет погашения задолженности по договору за отгруженные товары. В результате в балансе задолженность по этому договору отразили развернуто — сумму аванса как дебиторку, а задолженность за отгруженный товар как кредиторку. Но если договор не содержит специальных условий о порядке зачета аванса в счет поставок, полученный авансовый платеж засчитывают в счет исполнения обязательств покупателя по оплате товаров в той очередности, в которой они реализованы (п. 3 ст. 319.1 ГК). Такая задолженность по договору отражается в годовой отчетности свернуто.
6. Не создали резерв по сомнительным долгам
Дебиторскую задолженность нужно регулярно анализировать в целях создания резерва по сомнительным долгам. Это обязанность всех организаций, включая малый бизнес.
Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая (п. 70 Положения, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н в ред. от 11.04.2018):
не погашена в срок, либо по которой высока вероятность ее непогашения в договорные сроки;
не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством и т. д.).
Резерв формируют по любой дебиторской задолженности, признанной сомнительной. За его счет можно будет списать нереальные для взыскания долги. Рассчитывать резерв следует как минимум раз в год перед составлением годовой бухотчетности.
В каком размере включать сумму долга в резерв, зависит от вероятности его погашения и платежеспособности должника — компания определяет это самостоятельно. Дебиторка включается в резерв без вычета НДС.
При отсутствии резерва по сомнительным долгам в балансе будет завышен показатель дебиторской задолженности и занижено значение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), а в «Отчете о финансовых результатах» будут искажены показатели прочих расходов, прибыли (убытка) до налогообложения и чистой прибыли.
Если задолженность обладает признаками сомнительной (например, должник — банкрот), но компания так не считает и не включает ее в резерв, свою позицию придется обосновать документально.
7. Не исправили ошибки в прошлой бухгалтерской годовой отчетности
Ошибки, обнаруженные в сданной и утвержденной бухгалтерской отчетности прошлых периодов, нужно исправлять. При этом соблюдайте правила, установленные ПБУ 22/2010:
Несущественные ошибки исправляйте бухгалтерскими записями в периоде их обнаружения.
При исправлении существенной ошибки сделайте в отчетности текущего периода ретроспективный пересчет приведенных в ней сравнительных показателей за предыдущие годы, начиная с того периода, в котором эту ошибку допустили. Пересчитывать показатели нужно так, как будто бы ошибки вообще не было.
Степень существенности ошибок определяйте самостоятельно в своей учетной политике. При этом помните, что искажение денежных показателей в бухгалтерской отчетности на 10 и более процентов — это грубое нарушение. За него должностных лиц компании могут оштрафовать на 5–10 тыс. рублей (ст. 15.11 КоАП).
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