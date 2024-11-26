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Облачная онлайн-касса: критерии выбора и обзор решений

В статье расскажем, что такое облачная онлайн-касса, кому нужна и как она помогает автоматизировать процесс приема платежей в интернете по закону 54-ФЗ.

Для приема оплат в интернете: на сайтах, в интернет-магазинах, через платежные ссылки в соцсетях и мессенджерах, а также в мобильных приложениях нет нужды приобретать стационарную кассу. Для таких платежей подходит облачная онлайн-касса.

Что такое облачная касса

Облачная онлайн-касса — это онлайн-касса, предназначенная для фискализации интернет-платежей. Такая касса формирует только электронные чеки.

Электронные чеки, формирующиеся через облачную кассу Бизнес.Ру Онлайн-Чеки, соответствуют закону 54-ФЗ и содержат все необходимые реквизиты чека согласно ч.1 ст. 4.7 закона о ККТ.

Чаще всего облачная касса оформляется в аренду и хранится в защищенном дата-центре компании-арендодателя. Подключение к кассе происходит через интернет. Доступ к информации о продажах, чеках и платежах открыт в любое время и с любого устройства, подключенного к интернету через личный кабинет.

Иллюстрация: Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру Онлайн-Чеки

Облачная онлайн-касса предназначена для того же, что и стационарные кассы: для фискализации платежей и выдачи кассового чека.

Виртуальная касса передает все данные в ФНС с помощью интернета через ОФД. Подходит для работы с разрешительным режимом и маркировкой (обратите внимание, не у каждой компании касса поддерживает работу с маркированными товарами, уточняйте этот пункт при выборе провайдера).

Кому подходит виртуальная касса

Виртуальная касса подходит для ИП и ООО, которые принимают онлайн-оплату от физлиц. Это могут быть разные сценарии взаимодействия через:

  • интернет-магазин;

  • сайт услуг (консультации, онлайн-обучение);

  • соцсети и мессенджеры;

  • мобильное приложение.

Также использование облачной кассы зависит от режима налогообложения. Так, для компаний на УСН, ОСН, ПСН при расчете в интернете с физлицами использование ККТ и выдача чека обязательны по 54-ФЗ

Кто не может использовать облачную кассу

Но есть исключения, когда бизнес освобожден от применения кассы. Под льготы попадают:

Также облачная касса не подойдет ИП и ООО, работающим в рознице, они обязаны применять ККТ по месту расчета с возможностью выдачи бумажного чека. Облачная касса не используется ИП на НПД и самозанятыми, т.к. они формируют чеки в мобильном приложении «Мой налог» (п. 1 ст. 14 422-ФЗ).

Преимущества облачной кассы для ИП

  1. Экономия на обслуживании оборудования. Предпринимателям не придется тратить средства на приобретение физического устройства, его ремонт и обновление системы. Все расходы на поддержание облачной кассы несет компания, которая предоставляет ее в аренду. 

  2. Автоматизация работы с кассой. Облачная касса формирует электронные чеки 24/7. Для работы не нужен кассир, открытие и закрытие смен происходит автоматически. 

  3. Минимальная вероятность поломок и технических сбоев. Облачные кассы содержатся в защищенном дата-центре, с круглосуточным наблюдением, дополнительным электропитанием. Также предусмотрено резервное копирование данных и в случае сбоев, их можно восстановить. 

  4. Предсказуемые расходы. За аренду и обслуживание облачной кассы предприниматели платят фиксированную сумму за весь срок, прописанную в договоре. 

  5. Экономия времени на настройке. Подключение виртуальной кассы проходит дистанционно через удаленное подключение. Работать с облачной кассой можно сразу после проведения интеграции с платежной системой, сайтом и тестового платежа. 

Минус

Облачную онлайн-кассу нельзя использовать для розничной продажи, т.к. она предназначена только для онлайн-бизнеса и формирования электронного чека.

Отправляйте фискальные электронные чеки по 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Удобный личный кабинет для контроля за кассой и чеками, техподдержка и ОФД включены в тариф. 

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Как работает облачная касса

Облачная касса занимает основное место в цепочке онлайн-оплат, которая выглядит следующим образом:

  1. Покупатель оплачивает товар или услугу онлайн через платежную форму. 

  2. Интернет-эквайринг проводит онлайн-оплату и передает информацию о платеже на облачную кассу. 

  3. Облачная касса получает данные об оплате и с помощью фискального накопителя формирует чек с фискальным признаком, то есть делает его законным.

  4. Фискальный чек поступает к оператору фискальных данных (ОФД).

  5. ОФД отправляет электронный чек клиенту на почту или в СМС, а также в ФНС. 

Иллюстрация:Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру Онлайн-Чеки

Что обычно включено в цену облачной кассы

Минимально в стоимость тарифа аренды облачной кассы включены: 

  • аренда облачной кассы;

  • пакет электронных чеков;

  • личный кабинет;

  • базовая поддержка. 

Но часто компании расширяют пакеты и включают дополнительные услуги в стоимость. Что еще входит в тариф виртуальной кассы для ИП?

1. Помощь в регистрации и проведение интеграций.

  • Подключение услуг ОФД. ИП не надо подбирать и заключать дополнительный договор. 

  • Помощь в регистрации ККТ в ФНС. Операторы облачных касс объясняют, как заполнить личный кабинет, или берут на себя эту задачу. 

  • Интеграция с платежными сервисами, платформами сайтов (CMS), CRM и другими системами. Не потребуется нанимать отдельных разработчиков, кассу подключат в удаленном формате сотрудники компании-арендодателя. 

2. Техническая поддержка.

Поддержкавесомое преимущество. Все заботы берет на себя провайдер облачной кассы: сбои в приеме оплат, ошибки в формировании чека и т.д. Любые проблемы решат за предпринимателя. 

Предпринимателю выгоднее, когда ему помогают по всей цепочке оплат. То есть, если случится сбой в работе интернет-эквайринга — провайдер разберется сам, чек попал в жесткий карантин ФНС — провайдер поможет исправить ошибку и оформить чек коррекции. 

Таким образом, выбирайте компанию, которая предоставляет максимально полную техническую поддержку, включающую быстрый ответ на запрос, работу 24/7, решение вопросов по приему оплаты и формированию чека. 

Компания Бизнес.Ру Онлайн-Чеки берет на себя решение любых вопросов по всей цепочке онлайн-оплат, даже на стороне интернет-эквайринга и сайта.

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3. Личный кабинет облачной кассы. 

Кабинет предоставляется при аренде облачной кассы для отслеживания отправки чеков. Личный кабинет нужен для онлайн мониторинга за кассой и чеками. В режиме реального времени доступна информация о:

  • Состоянии кассы и фискального накопителя.

  • Статусе чека: в очереди, отправлен, ошибка.

  • Финансах: выручка, средний чек, сумма возвратов.

  • Данных и отчетах за любой период.

У некоторых провайдеров в кабинете могут быть предоставлены дополнительные функции:

  • Формирование онлайн-чека вручную.

  • Импорт чеков из реестров.

  • Брендирование электронного чека. 

4. Сопровождение и поддержка обновлений.

Удобно, если сотрудники компании отслеживают, когда истекает срок фискального накопителя, и предупреждают об этом ИП. 

Также оператор должен обновлять свое ПО, чтобы оно соответствовало текущим требованиям 54-ФЗ и закону о маркировке. 

Критерии выбора облачной кассы

Расскажем про 7 основных критериев, на которые стоит обратить внимание перед тем, как выбрать облачную кассу. 

Облачная онлайн-касса должна:

  1. формировать чеки предоплаты и полного расчета;

  2. поддерживать работу с маркировкой и разрешительным режимом;

  3. поддерживать все форматы ФФД (1.05, 1.1, 1.2);

  4. формировать все виды чека: приход, возврат, чек коррекции;

  5. позволять формировать чеки вручную через личный кабинет;

  6. поддерживать функцию импорта чеков из реестров и экспорта чеков из личного кабинета;

  7. фискализировать разные виды оплат в интернете: по карте, платежной ссылке, QR-коду, СБП, рассрочки, pay-сервисы. 

Облачная касса от Бизнес.Ру фискализирует каждую оплату, формирует все виды онлайн-чеков и отправляет их в ФНС и клиенту в соответствии  54-ФЗ.

Как подключить облачную онлайн-кассу 

Для подключения предпринимателю необходимо:

  1. Подключить интернет-эквайринг

  2. Заключить договор об аренде облачной кассы. 

  3. Оплатить фискальный накопитель (Как выбрать правильный ФН — читайте тут).

  4. Подключить договор с ОФД (чаще всего уже включен в тариф).

  5. Зарегистрировать кассу в налоговой (часто компания-арендодатель помогает поставить на учет).

  6. Провести интеграцию кассы с интернет-эквайрингом (помогает компания-арендодатель или нанимается сторонний разработчик).

  7. Подключить облачную кассу к сайту: самостоятельно или с помощью компании-арендодателя (некоторые провайдеры не занимаются настройкой). 

  8. Провести тестовые платежи и убедиться в верно настроенной цепочки приема оплат.

Специалисты компании Бизнес.Ру Онлайн-Чеки сами регистрируют, подключают и настраивают кассу. Подключение происходит удаленно, в удобное время для клиента. 

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Лучшие облачные кассы

Собрали рейтинг облачных касс, которые представлены на рынке:

1. Бизнес. Ру Онлайн-Чеки. Есть несколько тарифов на выбор, аренда облачной кассы начинается от 1 600 ₽/мес.

Из преимуществ: 

  • поддержка по работе с ФНС: ответы на предписания, чек коррекции, исправление чеков, чеки из карантина;

  • время реакции на запрос в поддержку до 15 минут;

  • бесплатный договор с ОФД;

  • удаленная регистрация кассы в ФНС;

  • настройка всего процесса приема онлайн-оплаты;

  • онлайн-мониторинг за кассой и чекам через телефон;

  • выгодные ставки на интернет-эквайринг от партнеров.

На тарифе «Оптимальный» дарят мобильное приложение для приема оплаты через телефон.

2. АТОЛ Онлайн. Предлагает на выбор четыре тарифа. Оптимальный тариф от 2 190 ₽/мес. Есть личный кабинет, для доступа к чекам и кассе, набор услуг (поддержка, настройка) зависит от выбранного тарифа. 

3. Комтет. Аренда кассы от 1 800 ₽/мес. ОФД в подарок, настройка облачной кассы и регистрация в ФНС оплачиваются отдельно. 

4. Orange Data. Аренда от 2 000 ₽/мес + 2 000 ₽ за подключение к сервису. Предоставляют техническую поддержку и помощь в регистрации ККТ. 

5. CloudKassir. 3 тарифа — квартальный (9 000 ₽), ежемесячный (3 500 ₽) и годовой (30 000 ₽). Все остальные услуги оплачиваются отдельно. 

6. OFD.ru Ferma. Аренда начинается от 2 690 ₽/мес. В тариф включены услуги ОФД, техподдержка и помощь в регистрации ККТ. 

Отличие стационарной кассы от облачной кассы

Характеристика

Стационарная онлайн-касса

Виртуальная онлайн-касса

Хранение

На месте продаж (розничная точка, офис)

В дата-центре 

Покупка кассы 

В основном покупается, реже арендуется

Чаще оформляется в аренду, но можно и купить

Обслуживание

Занимается сам предприниматель 

Берет на себя компания-провайдер

Договор с ОФД

Оплачивается отдельно

Включен в тарифы либо идет в подарок

Количество рабочих мест

1 аппарат = 1 сотрудник

Касса формирует чек без кассира

Отправка/выдача чеков

Бумажный чек и/или электронный (если покупатель попросит выдать бумажный чек, ИП обязан ему выдать бумажный чек)

Электронный чек по почте или СМС

Способы оплаты 

Наличные, банковская карта, СБП по QR-коду

Любые способы оплаты в интернете: банковской картой, через СБП, по QR-коду, электронные кошельки, pay-сервисы, оплату частями, рассрочки и кредиты

Вопросы и ответы про облачную кассу 

Как пробивать чеки на облачной кассе?

Этот процесс происходит автоматически, в котором не участвует кассир. Облачная касса получает данные о платеже от интернет-эквайринга и с помощью фискального накопителя формирует онлайн-чек с фискальный признаком. 

Облачная касса отправляет чеки в налоговую?

Да, облачная онлайн-касса передает чеки в ОФД, откуда те отправляются в ФНС.

Какие есть варианты оплаты через облачную кассу

Облачная касса фискализирует любые платежи, совершенные онлайн в интернете: 

  • банковской картой;    

  • через СБП;

  • по QR-коду;

  • с применением электронных кошельков;

  • через Pay-сервисы.

Также поддерживаются разные способы оплат:     

  • полная/частичная предоплата;   

  • аванс;    

  • рекуррентные платежи;    

  • рассрочка.

Можно ли использовать одну кассу для интернет-магазина и точки продажи?

Да, если уже есть  розничная точка и стационарная касса, можно подключить к своей физической кассе прием оплат с  интернет-магазина с помощью решения «Сервис онлайн-чеки для стационарных касс». С помощью такого решения  касса будет фискализировать платежи с офлайн и онлайн-магазина. При онлайн-оплате будет отправляться электронный чек.

Нужна ли облачная  онлайн-касса для интернет-эквайринга?

Да, нужна, т.к. интернет-эквайринг не выдает фискальные чеки. Это может сделать только облачная онлайн-касса с фискальным накопителем. 

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