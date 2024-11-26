Облачная онлайн-касса: критерии выбора и обзор решений

Для приема оплат в интернете: на сайтах, в интернет-магазинах, через платежные ссылки в соцсетях и мессенджерах, а также в мобильных приложениях нет нужды приобретать стационарную кассу. Для таких платежей подходит облачная онлайн-касса.
Что такое облачная касса
Облачная онлайн-касса — это онлайн-касса, предназначенная для фискализации интернет-платежей. Такая касса формирует только электронные чеки.
Электронные чеки, формирующиеся через облачную кассу Бизнес.Ру Онлайн-Чеки, соответствуют закону 54-ФЗ и содержат все необходимые реквизиты чека согласно ч.1 ст. 4.7 закона о ККТ.
Чаще всего облачная касса оформляется в аренду и хранится в защищенном дата-центре компании-арендодателя. Подключение к кассе происходит через интернет. Доступ к информации о продажах, чеках и платежах открыт в любое время и с любого устройства, подключенного к интернету через личный кабинет.
Облачная онлайн-касса предназначена для того же, что и стационарные кассы: для фискализации платежей и выдачи кассового чека.
Виртуальная касса передает все данные в ФНС с помощью интернета через ОФД. Подходит для работы с разрешительным режимом и маркировкой (обратите внимание, не у каждой компании касса поддерживает работу с маркированными товарами, уточняйте этот пункт при выборе провайдера).
Кому подходит виртуальная касса
Виртуальная касса подходит для ИП и ООО, которые принимают онлайн-оплату от физлиц. Это могут быть разные сценарии взаимодействия через:
интернет-магазин;
сайт услуг (консультации, онлайн-обучение);
соцсети и мессенджеры;
мобильное приложение.
Также использование облачной кассы зависит от режима налогообложения. Так, для компаний на УСН, ОСН, ПСН при расчете в интернете с физлицами использование ККТ и выдача чека обязательны по 54-ФЗ.
Кто не может использовать облачную кассу
Но есть исключения, когда бизнес освобожден от применения кассы. Под льготы попадают:
ИП на ПСН, указанные п. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12–17, 19–27, 29–31, 34–36, 39, 41–44, 49–52, 54, 55, 57–62, 64, 66–80 п. 2 ст. 346.43 НК.
ИП на ПСН, о осуществляющие вид деятельности из перечисленных в п. 2.1 ст. 2 закона о ККТ и выдающие документ о расчете в подтверждение оплаты.
Предприниматели из отдаленных или труднодоступных местностей, описанных в п. 3 ст. 2 закона 54-ФЗ.
Также облачная касса не подойдет ИП и ООО, работающим в рознице, они обязаны применять ККТ по месту расчета с возможностью выдачи бумажного чека. Облачная касса не используется ИП на НПД и самозанятыми, т.к. они формируют чеки в мобильном приложении «Мой налог» (п. 1 ст. 14 422-ФЗ).
Преимущества облачной кассы для ИП
Экономия на обслуживании оборудования. Предпринимателям не придется тратить средства на приобретение физического устройства, его ремонт и обновление системы. Все расходы на поддержание облачной кассы несет компания, которая предоставляет ее в аренду.
Автоматизация работы с кассой. Облачная касса формирует электронные чеки 24/7. Для работы не нужен кассир, открытие и закрытие смен происходит автоматически.
Минимальная вероятность поломок и технических сбоев. Облачные кассы содержатся в защищенном дата-центре, с круглосуточным наблюдением, дополнительным электропитанием. Также предусмотрено резервное копирование данных и в случае сбоев, их можно восстановить.
Предсказуемые расходы. За аренду и обслуживание облачной кассы предприниматели платят фиксированную сумму за весь срок, прописанную в договоре.
Экономия времени на настройке. Подключение виртуальной кассы проходит дистанционно через удаленное подключение. Работать с облачной кассой можно сразу после проведения интеграции с платежной системой, сайтом и тестового платежа.
Минус
Облачную онлайн-кассу нельзя использовать для розничной продажи, т.к. она предназначена только для онлайн-бизнеса и формирования электронного чека.
Отправляйте фискальные электронные чеки по 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Удобный личный кабинет для контроля за кассой и чеками, техподдержка и ОФД включены в тариф.
Как работает облачная касса
Облачная касса занимает основное место в цепочке онлайн-оплат, которая выглядит следующим образом:
Покупатель оплачивает товар или услугу онлайн через платежную форму.
Интернет-эквайринг проводит онлайн-оплату и передает информацию о платеже на облачную кассу.
Облачная касса получает данные об оплате и с помощью фискального накопителя формирует чек с фискальным признаком, то есть делает его законным.
Фискальный чек поступает к оператору фискальных данных (ОФД).
ОФД отправляет электронный чек клиенту на почту или в СМС, а также в ФНС.
Что обычно включено в цену облачной кассы
Минимально в стоимость тарифа аренды облачной кассы включены:
аренда облачной кассы;
пакет электронных чеков;
личный кабинет;
базовая поддержка.
Но часто компании расширяют пакеты и включают дополнительные услуги в стоимость. Что еще входит в тариф виртуальной кассы для ИП?
1. Помощь в регистрации и проведение интеграций.
Подключение услуг ОФД. ИП не надо подбирать и заключать дополнительный договор.
Помощь в регистрации ККТ в ФНС. Операторы облачных касс объясняют, как заполнить личный кабинет, или берут на себя эту задачу.
Интеграция с платежными сервисами, платформами сайтов (CMS), CRM и другими системами. Не потребуется нанимать отдельных разработчиков, кассу подключат в удаленном формате сотрудники компании-арендодателя.
2. Техническая поддержка.
Поддержка — весомое преимущество. Все заботы берет на себя провайдер облачной кассы: сбои в приеме оплат, ошибки в формировании чека и т.д. Любые проблемы решат за предпринимателя.
Предпринимателю выгоднее, когда ему помогают по всей цепочке оплат. То есть, если случится сбой в работе интернет-эквайринга — провайдер разберется сам, чек попал в жесткий карантин ФНС — провайдер поможет исправить ошибку и оформить чек коррекции.
Таким образом, выбирайте компанию, которая предоставляет максимально полную техническую поддержку, включающую быстрый ответ на запрос, работу 24/7, решение вопросов по приему оплаты и формированию чека.
Компания Бизнес.Ру Онлайн-Чеки берет на себя решение любых вопросов по всей цепочке онлайн-оплат, даже на стороне интернет-эквайринга и сайта.
3. Личный кабинет облачной кассы.
Кабинет предоставляется при аренде облачной кассы для отслеживания отправки чеков. Личный кабинет нужен для онлайн мониторинга за кассой и чеками. В режиме реального времени доступна информация о:
Состоянии кассы и фискального накопителя.
Статусе чека: в очереди, отправлен, ошибка.
Финансах: выручка, средний чек, сумма возвратов.
Данных и отчетах за любой период.
У некоторых провайдеров в кабинете могут быть предоставлены дополнительные функции:
Формирование онлайн-чека вручную.
Импорт чеков из реестров.
Брендирование электронного чека.
4. Сопровождение и поддержка обновлений.
Удобно, если сотрудники компании отслеживают, когда истекает срок фискального накопителя, и предупреждают об этом ИП.
Также оператор должен обновлять свое ПО, чтобы оно соответствовало текущим требованиям 54-ФЗ и закону о маркировке.
Критерии выбора облачной кассы
Расскажем про 7 основных критериев, на которые стоит обратить внимание перед тем, как выбрать облачную кассу.
Облачная онлайн-касса должна:
формировать чеки предоплаты и полного расчета;
поддерживать работу с маркировкой и разрешительным режимом;
поддерживать все форматы ФФД (1.05, 1.1, 1.2);
формировать все виды чека: приход, возврат, чек коррекции;
позволять формировать чеки вручную через личный кабинет;
поддерживать функцию импорта чеков из реестров и экспорта чеков из личного кабинета;
фискализировать разные виды оплат в интернете: по карте, платежной ссылке, QR-коду, СБП, рассрочки, pay-сервисы.
Облачная касса от Бизнес.Ру фискализирует каждую оплату, формирует все виды онлайн-чеков и отправляет их в ФНС и клиенту в соответствии 54-ФЗ.
Как подключить облачную онлайн-кассу
Для подключения предпринимателю необходимо:
Подключить интернет-эквайринг
Заключить договор об аренде облачной кассы.
Оплатить фискальный накопитель (Как выбрать правильный ФН — читайте тут).
Подключить договор с ОФД (чаще всего уже включен в тариф).
Зарегистрировать кассу в налоговой (часто компания-арендодатель помогает поставить на учет).
Провести интеграцию кассы с интернет-эквайрингом (помогает компания-арендодатель или нанимается сторонний разработчик).
Подключить облачную кассу к сайту: самостоятельно или с помощью компании-арендодателя (некоторые провайдеры не занимаются настройкой).
Провести тестовые платежи и убедиться в верно настроенной цепочки приема оплат.
Специалисты компании Бизнес.Ру Онлайн-Чеки сами регистрируют, подключают и настраивают кассу. Подключение происходит удаленно, в удобное время для клиента.
Лучшие облачные кассы
Собрали рейтинг облачных касс, которые представлены на рынке:
1. Бизнес. Ру Онлайн-Чеки. Есть несколько тарифов на выбор, аренда облачной кассы начинается от 1 600 ₽/мес.
Из преимуществ:
поддержка по работе с ФНС: ответы на предписания, чек коррекции, исправление чеков, чеки из карантина;
время реакции на запрос в поддержку до 15 минут;
бесплатный договор с ОФД;
удаленная регистрация кассы в ФНС;
настройка всего процесса приема онлайн-оплаты;
онлайн-мониторинг за кассой и чекам через телефон;
выгодные ставки на интернет-эквайринг от партнеров.
На тарифе «Оптимальный» дарят мобильное приложение для приема оплаты через телефон.
2. АТОЛ Онлайн. Предлагает на выбор четыре тарифа. Оптимальный тариф от 2 190 ₽/мес. Есть личный кабинет, для доступа к чекам и кассе, набор услуг (поддержка, настройка) зависит от выбранного тарифа.
3. Комтет. Аренда кассы от 1 800 ₽/мес. ОФД в подарок, настройка облачной кассы и регистрация в ФНС оплачиваются отдельно.
4. Orange Data. Аренда от 2 000 ₽/мес + 2 000 ₽ за подключение к сервису. Предоставляют техническую поддержку и помощь в регистрации ККТ.
5. CloudKassir. 3 тарифа — квартальный (9 000 ₽), ежемесячный (3 500 ₽) и годовой (30 000 ₽). Все остальные услуги оплачиваются отдельно.
6. OFD.ru Ferma. Аренда начинается от 2 690 ₽/мес. В тариф включены услуги ОФД, техподдержка и помощь в регистрации ККТ.
Отличие стационарной кассы от облачной кассы
Характеристика
Стационарная онлайн-касса
Виртуальная онлайн-касса
Хранение
На месте продаж (розничная точка, офис)
В дата-центре
Покупка кассы
В основном покупается, реже арендуется
Чаще оформляется в аренду, но можно и купить
Обслуживание
Занимается сам предприниматель
Берет на себя компания-провайдер
Договор с ОФД
Оплачивается отдельно
Включен в тарифы либо идет в подарок
Количество рабочих мест
1 аппарат = 1 сотрудник
Касса формирует чек без кассира
Отправка/выдача чеков
Бумажный чек и/или электронный (если покупатель попросит выдать бумажный чек, ИП обязан ему выдать бумажный чек)
Электронный чек по почте или СМС
Способы оплаты
Наличные, банковская карта, СБП по QR-коду
Любые способы оплаты в интернете: банковской картой, через СБП, по QR-коду, электронные кошельки, pay-сервисы, оплату частями, рассрочки и кредиты
Вопросы и ответы про облачную кассу
Как пробивать чеки на облачной кассе?
Этот процесс происходит автоматически, в котором не участвует кассир. Облачная касса получает данные о платеже от интернет-эквайринга и с помощью фискального накопителя формирует онлайн-чек с фискальный признаком.
Облачная касса отправляет чеки в налоговую?
Да, облачная онлайн-касса передает чеки в ОФД, откуда те отправляются в ФНС.
Какие есть варианты оплаты через облачную кассу
Облачная касса фискализирует любые платежи, совершенные онлайн в интернете:
банковской картой;
через СБП;
по QR-коду;
с применением электронных кошельков;
через Pay-сервисы.
Также поддерживаются разные способы оплат:
полная/частичная предоплата;
аванс;
рекуррентные платежи;
рассрочка.
Можно ли использовать одну кассу для интернет-магазина и точки продажи?
Да, если уже есть розничная точка и стационарная касса, можно подключить к своей физической кассе прием оплат с интернет-магазина с помощью решения «Сервис онлайн-чеки для стационарных касс». С помощью такого решения касса будет фискализировать платежи с офлайн и онлайн-магазина. При онлайн-оплате будет отправляться электронный чек.
Нужна ли облачная онлайн-касса для интернет-эквайринга?
Да, нужна, т.к. интернет-эквайринг не выдает фискальные чеки. Это может сделать только облачная онлайн-касса с фискальным накопителем.
Подбираете облачную кассу для формирования фискальных электронных чеков? Проведем бесплатную консультацию и поможем выбрать выгодный тариф!
Запишитесь на консультацию
Проконсультируем по вопросам 54-ФЗ, подберем решение под вашу ситуацию
Реклама: ООО «Класс», ИНН 7722801524, erid: LjN8K2QZM
Начать дискуссию