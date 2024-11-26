Облачная онлайн-касса: критерии выбора и обзор решений

Минимально в стоимость тарифа аренды облачной кассы включены:

аренда облачной кассы;

пакет электронных чеков;

личный кабинет;

базовая поддержка.

Но часто компании расширяют пакеты и включают дополнительные услуги в стоимость. Что еще входит в тариф виртуальной кассы для ИП?

1. Помощь в регистрации и проведение интеграций.

Подключение услуг ОФД. ИП не надо подбирать и заключать дополнительный договор.

Помощь в регистрации ККТ в ФНС. Операторы облачных касс объясняют, как заполнить личный кабинет, или берут на себя эту задачу.

Интеграция с платежными сервисами, платформами сайтов (CMS), CRM и другими системами. Не потребуется нанимать отдельных разработчиков, кассу подключат в удаленном формате сотрудники компании-арендодателя.

2. Техническая поддержка.

Поддержка — весомое преимущество. Все заботы берет на себя провайдер облачной кассы: сбои в приеме оплат, ошибки в формировании чека и т.д. Любые проблемы решат за предпринимателя.

Предпринимателю выгоднее, когда ему помогают по всей цепочке оплат. То есть, если случится сбой в работе интернет-эквайринга — провайдер разберется сам, чек попал в жесткий карантин ФНС — провайдер поможет исправить ошибку и оформить чек коррекции.

Таким образом, выбирайте компанию, которая предоставляет максимально полную техническую поддержку, включающую быстрый ответ на запрос, работу 24/7, решение вопросов по приему оплаты и формированию чека.

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3. Личный кабинет облачной кассы.

Кабинет предоставляется при аренде облачной кассы для отслеживания отправки чеков. Личный кабинет нужен для онлайн мониторинга за кассой и чеками. В режиме реального времени доступна информация о:

Состоянии кассы и фискального накопителя.

Статусе чека: в очереди, отправлен, ошибка.

Финансах: выручка, средний чек, сумма возвратов.

Данных и отчетах за любой период.

У некоторых провайдеров в кабинете могут быть предоставлены дополнительные функции:

Формирование онлайн-чека вручную.

Импорт чеков из реестров.

Брендирование электронного чека.

4. Сопровождение и поддержка обновлений.

Удобно, если сотрудники компании отслеживают, когда истекает срок фискального накопителя, и предупреждают об этом ИП.