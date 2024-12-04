Изменения 54-ФЗ: что ждать  бизнесу в 2025 году

Через ФНС — при личном обращении.

Через ФНС — онлайн на официальном сайте.

Через оператора фискальных данных — онлайн в личном кабинете.

На данный момент зарегистрировать кассовый аппарат можно тремя способами:

С 1 сентября 2025 года появятся новые способы регистрации касс через два дополнительных канала: через портал Госуслуг и через личный кабинет производителя кассового оборудования.

С 1 марта 2025 года срок регистрации сократится до 5 рабочих дней (вместо текущих десяти).

Согласно поправкам с 2025 года процесс регистрации онлайн-кассы будет упрощен:

Процесс перерегистрации онлайн-кассы после замены фискального накопителя станет проще. Будет достаточно отправить через ОФД отчет об изменении параметров регистрации ККТ.

На данный момент, если вы меняете фискальный накопитель, необходимо:

Перерегистрировать кассу, подав заявление через ОФД, сайт налоговой или лично. Предоставить два отчета: о закрытии старого накопителя и об изменении параметров регистрации ККТ.

Перерегистрация ККТ в 2025 году (с 1 марта) не требует заявления при замене фискального накопителя. Потребуется сформировать для ОФД отчет об изменении параметров регистрации в связи с заменой накопителя.

Налоговые органы проверят предоставленную информацию и подтвердят перерегистрацию при отсутствии нарушений. В случае ошибок или несоответствий они могут отказать — тогда придется повторно пройти процедуру.

Этот процесс упростит работу предпринимателей, сократив время на перерегистрацию кассы при смене фискального накопителя.