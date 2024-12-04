Изменения 54-ФЗ: что ждать  бизнесу в 2025 году

Поправки затронут порядок применения онлайн-касс — регистрации и перерегистрации ККТ, формат выдачи электронных чеков. А кого-то освободят от обязанности использовать кассу.
Подготовили список поправок в 54-ФЗ, чтобы они не стали сюрпризом для бизнеса в новом году.
Поправки в 54-ФЗ
В 2024 году были внесены поправки в закон о ККТ, направленные на упрощение процедур для бизнеса. Они утверждены законом от 08.08.2024 № 274-ФЗ и вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Вот основные изменения в 2025 году для бизнеса:
Упрощены процедуры регистрации и перерегистрации онлайн-касс.
Некоторые индивидуальные предприниматели будут освобождены от обязательного применения онлайн-касс.
Введен новый способ передачи данных о чеке и дополнительный реквизит в чеке.
Принципы работы с ККТ останутся прежними: необходимо формировать фискальный чек для покупателей, следить за состоянием фискального накопителя.
Что изменится в порядке регистрации онлайн-кассы
Регистрацию онлайн-кассы упростят
Согласно поправкам с 2025 года процесс регистрации онлайн-кассы будет упрощен:
С 1 марта 2025 года срок регистрации сократится до 5 рабочих дней (вместо текущих десяти).
С 1 сентября 2025 года появятся новые способы регистрации касс через два дополнительных канала: через портал Госуслуг и через личный кабинет производителя кассового оборудования.
На данный момент зарегистрировать кассовый аппарат можно тремя способами:
Через оператора фискальных данных — онлайн в личном кабинете.
Через ФНС — онлайн на официальном сайте.
Через ФНС — при личном обращении.
Изменится порядок перерегистрации кассы
Процесс перерегистрации онлайн-кассы после замены фискального накопителя станет проще. Будет достаточно отправить через ОФД отчет об изменении параметров регистрации ККТ.
На данный момент, если вы меняете фискальный накопитель, необходимо:
Перерегистрировать кассу, подав заявление через ОФД, сайт налоговой или лично.
Предоставить два отчета: о закрытии старого накопителя и об изменении параметров регистрации ККТ.
Перерегистрация ККТ в 2025 году (с 1 марта) не требует заявления при замене фискального накопителя. Потребуется сформировать для ОФД отчет об изменении параметров регистрации в связи с заменой накопителя.
Налоговые органы проверят предоставленную информацию и подтвердят перерегистрацию при отсутствии нарушений. В случае ошибок или несоответствий они могут отказать — тогда придется повторно пройти процедуру.
Этот процесс упростит работу предпринимателей, сократив время на перерегистрацию кассы при смене фискального накопителя.
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ФНС сможет снимать с учета кассу в одностороннем порядке
Изменения в законе 54-ФЗ включают новое правило для снятия кассы с учета. Оно зафиксировано в п. 19 ст. 1 закона от 08.08.2024 № 274-ФЗ. Налоговые органы с 1 марта 2025 года получат право в одностороннем порядке снимать ККТ с регистрационного учета без подачи заявления со стороны пользователя, если:
Продавец отказал в предоставлении доступа к кассовому аппарату во время проверки (или контроля, надзора), включая доступ для считывания фискальных данных из фискального накопителя.
Предприниматель не обеспечил доступ к устройству при проверке соблюдения требований закона 54-ФЗ.
Кроме того, новые правила ККТ обяжут производителей кассовой техники проходить экспертизу новых моделей фискальных накопителей в аккредитованных экспертных организациях.
Кого освободили от применения ККТ
С 1 марта 2025 года изменения затронут предпринимателей из сферы образования и спорта. Они освободятся от обязанности применять ККТ, если имеют лицензию на образовательную деятельность и это их основной вид деятельности. Под льготы также попадут тренеры со статусом ИП, если деятельность в области физкультуры и спорта для них является основной.
Но за предпринимателями на ПСН сохранится обязанность выдавать документ, подтверждающий факт расчета с покупателем.
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Добавят новый способ отправки чека покупателям
Изменения в применении ККТ позволят продавцам отправлять чеки покупателям через приложение ФНС «Мои чеки онлайн», но при соблюдении следующих условий:
Покупатель должен дать согласие на получение онлайн-чека.
Покупатель должен быть зарегистрирован в приложении.
Для получения электронного чека покупателю нужно предоставить на выбор:
номер телефона;
email;
QR-код из приложения для сканирования.
Если покупатель выберет новый способ получения онлайн-чека, то получит его через приложение.
Не все покупатели зарегистрированы в приложении «Мои чеки онлайн», поэтому этот способ не всегда будет доступен бизнесу.
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ИП будут обязаны выдать чек при оплате через СБП
Изменения ККТ затрагивают и способы приема платежа: оплата товаров через СБП будет приравнена к безналичному расчету. С 2025 года продавцы обязаны выдавать чеки при приеме оплаты через QR-код (п. 2.2 ст. 1.2 54-ФЗ).
Фактически бизнес и сейчас обязан выдавать чек при приеме оплаты через СБП. С 2025 года это требование закрепят на законодательном уровне.
Новые ставки НДС станут обязательными в чеке
ФНС подготовила проект, по которому в чеке предусмотрено отображение новых ставок НДС 5% и 7%. Поэтому к 1 января 2025 года года разработчики должны доработать кассовое предпринимателям на УСН, выбравшим уплату НДС по пониженной ставке 5% или 7%, необходимо обновить программное обеспечение своей онлайн-кассы для корректного отображения реквизитов НДС в чеке.
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Кассовые проверки в 2025 году
В 2024 году действует мораторий на плановые проверки для предпринимателей. Продлиться ли он до следующего года — пока неизвестно. Мораторий не отменяет контрольных мероприятий по индикаторам риска или жалобам. Поэтому важно соблюдать все требования применения ККТ и в 2025 году.
Инспекторы могут провести проверку, если покупатель не получил чек и подал жалобу.
Также основаниями для проверки могут быть:
Решение руководителя или заместителя ФНС.
Признаки нарушений в использовании онлайн-касс:
ИП или компания не выдает чеки более 60 дней.
В течение 30 дней доля операций по возвратам или корректировкам составляет более 30% от общего числа чеков.
Попытки избежать или перенести проверку не принесут пользы. При препятствии к проверке ФНС имеет право снять кассу с учета в одностороннем порядке. Повторная регистрация в ФНС возможна только после того, как налоговые органы проведут проверку ККТ (новый п. 19 ст. 4.2 54‑ФЗ).
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