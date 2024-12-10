Чеки не отправились в ФНС: жесткий карантин, ошибки ФЛК, ОФД

Что нужно для законной отправки чеков в налоговую
Для законной отправки электронных чеков за оплату в интернете по закону 54-ФЗ нужны:
Если ИП или ООО принимает онлайн-плату у физических лиц в интернете, по закону они обязаны использовать контрольно-кассовую технику. Для онлайн-платежей подходит облачная касса. ККТ через фискальный накопитель присваивает фискальный признак чеку, делает его законным, отправляет информацию о пробитых чеках ОФД.
Фискальный накопитель
ФН нужен для каждой онлайн-кассы. Он устанавливается в корпус кассы, записывает, хранит, передает данные о проведенных операциях на ККТ ОФД. Фискальный накопитель не только обрабатывает информацию о чеках, но и шифрует ее. Также именно ФН отправляет чеки ОФД.
ОФД
Оператор обрабатывает фискальные данные: проверяет каждый чек на корректность и передает его в ФНС. Выбрать ОФД можно только из разрешенного списка ФНС.
Настроим отправку фискальных электронных чеков по 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Чек коррекции, техподдержка и мониторинг чеков входят в тариф.
Как происходит отправка чека
Чек отправляется клиенту и ФНС за платежи в интернете по следующей схеме:
Облачная касса получает данные о совершенном платеже от интернет-эквайринга, формирует чек и передает его ФН.
Фискальный накопитель присваивает чеку фискальный признак, передает его ОФД.
ОФД проверяет корректность чека и отправляет его в налоговую и клиенту по почте или в СМС-сообщении.
Данные по чекам хранятся в личном кабинете облачной кассы, ОФД и на фискальном накопителе.
Почему не передаются чеки в ОФД
Далее рассмотрим причины, почему чеки не передаются ОФД, а также укажем возможные варианты решения проблем.
Отсутствует соединение с интернетом
Банальная ошибка: если нет соединения с интернетом, то и чеки не отправляются в ОФД и налоговую.
Как решить проблему: Если бизнес арендует облачную кассу, то проблему с интернетом будет решать провайдер. Заметили, что чеки перестали отправляться, сразу звоните или пишите в техподдержку. Также на провайдере лежит ответственность за любые сбои в формировании чека.
По 54-ФЗ фискальный накопитель блокируется, если в течение 30 дней от оператора фискальных данных не приходят подтверждения о доставке чеков оператору. Если предприниматели не будут формировать и отправлять чеки, им назначат штраф по ст. 14.5 КоАП.
Неправильно настроено подключение кассы к ОФД
Если чеки не передаются от кассы в ОФД, то надо проверить вероятность неправильной настройки. Такая ошибка может случиться, когда ИП впервые подключает кассу и проводит первые настройки.
Еще одна популярная ошибка — незавершенная регистрация ККТ в ФНС. Чтобы устранить недочет, надо проверить регистрационный номер ККТ. Из личного кабинета налогоплательщика перейдите в раздел «Учет контрольно-кассовой техники». Если присутствует номер, но отсутствует карточка регистрации — регистрация ККТ не пройдена до конца. Для ее завершения направьте информацию о регистрации в ФНС.
Также ошибка в передачи чека случается, если бизнес сменил оператора облачной кассы, но не переподключил ККТ.
Специалисты Бизнес.Ру Онлайн-Чеки помогут с регистрацией облачной онлайн-кассы в налоговой службе и сопроводят по работе с ФНС и ОФД.
Закончился договор с ОФД
Ответ на вопрос: «Почему не отправляются чеки?», может оказаться банальным: закончился срок действия договора с ОФД.
Как проверить? Войти в ЛК оператора и проверить действие подписки. При аренде облачной кассы за продлением услуги ОФД следит провайдер.
Например, специалисты Бизнес.Ру Онлайн-Чеки всегда вовремя напомнят о необходимости продления договора с ОФД и самостоятельно продлят договор после согласования с клиентом.
Возникли ошибки форматно-логического контроля
Фискальные чеки проходят форматно-логический контроль (ФЛК) в ОФД, где проверяется:
указаны ли в чеке все обязательные реквизиты;
отсутствуют ли незадекларированные теги и соответствуют ли реквизиты допустимым значениям.
ФЛК контролирует процесс обмена данными между ОФД и ФНС. Для каждой версии ФФД отдельный протокол.
После контроля чек получает статус:
«Принят» — чек отправлен в ФНС без ошибок.
«Принят с предупреждением» — чек одобрен ФНС, есть некритичные ошибки (коды ошибок 321, 322, 504, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 533, 534).
«Отказ в приеме» — чек не принят из-за критических ошибок с кодами: 400, 405, 409, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 505, 506, 507, 510 (приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
«Прием в карантин» — чек отправлен в ФНС, но не может быть проверен на сайте ФНС. Ошибка возникает, если есть ошибки регистрации онлайн-кассы.
«В обработке» — проверка чека не завершена и статус не присвоен.
При выявлении ошибки нужно:
сформировать чек коррекции для ФФД версии 1.1 или 1.2;
создать два чека: идентичный некорректному с признаком расчета «возврат прихода», корректный чек с признаком «приход» для ФФД 1.05.
Откорректированные фискальные документы повторно направляются в ФНС с заявлением об ошибке и факте ее исправления.
Чеки в карантине
Электронные чеки могут попасть в мягкий или жесткий карантин в ФНС, если не прошли ФЛК. Такие чеки будут видны в личном кабинете облачной кассы, кабинете ОФД, но они не будут приняты налоговой.
Различают два вида карантина: мягкий и жесткий. Мягкий — чек принят налоговой с ошибкой, но не учтен в системе. После исправления ошибки чек отправится в обычное хранилище. Жесткий — чек не принят ФНС, он не будет принят к учету и не отправится в хранилище чеков.
Вернуть чек из жесткого карантина нельзя из-за возможного расхождения с налоговой отчетностью.
Подробнее о жестком карантине в статье: Почему чек не принят ФНС: жесткий карантин налоговой.
Почему чеки попадают в карантин? В жесткий карантин чеки попадают из-за нескольких нарушений:
Отсутствует один из обязательных тегов в чеке. Общий код ошибки 420, к нему относятся теги: 2108, 1030, 1023, 1079, 1009, 1187.
Отсутствует реквизит НДС (теги: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107).
Отсутствуют данные агента в чеке (тег 1223).
Общая сумма указана неверно. Код ошибки 507.
Указан реквизит, непредусмотренный ФФД. Код ошибки 423.
Время на ККТ отстает более чем на 1 год. Код ошибки 502.
Отсутствует ИНН поставщика. Код ошибки 510 и 511.
ФНС начала рассылать предпринимателям уведомления о нарушении закона 54-ФЗ, связанных с ошибками в чеках. Такие письма могут приходить в начале месяца.
Что делать, если чек принят в карантин? Исправить ошибки с помощью чека коррекции с признаком расчета «Приход» и правильными реквизитами. Исправленный чек отправляется в ФНС.
Специалисты Бизнес.Ру Онлайн-Чеки помогут найти ошибку в чеке, научат составлять чек коррекции и проконсультируют по работе с ФНС и ОФД.
Как проверить, что документы отправлены
Связь кассы и ОФД иногда прерывается, например, из-за плохого интернета. Тогда чеки продолжают формироваться и сохраняются в фискальном накопителе, но не отправляются оператору. В таком режиме касса может работать 30 дней, а после на ней блокируется ФН.
Проверить, переданы ли чеки ОФД, можно через личный кабинет облачной кассы. Например, в ЛК Бизнес.Ру Онлайн-Чеки можно оценить, если ли чеки с ошибкой и очередь в ОФД.
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