Чеки не отправились в ФНС: жесткий карантин, ошибки ФЛК, ОФД

Для законной отправки электронных чеков за оплату в интернете по закону 54-ФЗ нужны:

Если ИП или ООО принимает онлайн-плату у физических лиц в интернете, по закону они обязаны использовать контрольно-кассовую технику. Для онлайн-платежей подходит облачная касса. ККТ через фискальный накопитель присваивает фискальный признак чеку, делает его законным, отправляет информацию о пробитых чеках ОФД.

Фискальный накопитель

ФН нужен для каждой онлайн-кассы. Он устанавливается в корпус кассы, записывает, хранит, передает данные о проведенных операциях на ККТ ОФД. Фискальный накопитель не только обрабатывает информацию о чеках, но и шифрует ее. Также именно ФН отправляет чеки ОФД.

ОФД

Оператор обрабатывает фискальные данные: проверяет каждый чек на корректность и передает его в ФНС. Выбрать ОФД можно только из разрешенного списка ФНС.