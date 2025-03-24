Важно! Статья и перечисленные способы формирования платежной ссылки на оплату подходят только для ИП и ООО, проводящих расчет с физлицами. Описанные ниже решения не подходят для самозанятых и ИП на НПД.
Что такое платежная ссылка
Платежная ссылка — это удобный и набирающий популярность вариант для онлайн-бизнеса быстро и безопасно принимать оплату от клиентов.
Такой способ особенно актуален для интернет-магазинов, сферы услуг и любого бизнеса, работающего в онлайн-формате. Платежная ссылка экономит время и упрощает процесс покупки, сводя его к нескольким кликам.
Ссылка на оплату представляет собой уникальный URL, перейдя по которому пользователь может выполнить оплату заказа. Всего есть 2 вида ссылок:
Одноразовая — создается для конкретного клиента и содержит данные определенного заказа. После оплаты недействительна.
Универсальная — создается для однотипного товара/услуги, например, для онлайн-курса, и позволяет проводить неограниченное число продаж.
Варианты размещения и отправки платежной ссылки
Отправить ссылку на оплату клиенту довольно просто. Есть несколько вариантов, куда их можно направить.
Социальные сети. Отправить покупателю ссылку в личные сообщения или закрепить ее в описании блога, шапке профиля, в Taplink.
Блог и посадочные страницы. Закрепленная ссылка на сайте ускоряет процесс оформления заказа и экономит деньги на создании отдельной корзины. Но такой вариант подойдет только для однотипного товара/услуги с единой ценой, например, для продажи инфопродуктов.
Электронная почта. При оформлении предзаказов продавцы часто отправляют клиентам ссылки для оплаты именно на почту. Кроме того, иногда email — единственный доступный канал связи с покупателем, и в этом случае отправка платежной ссылки по почте становится самым удобным решением.
Мессенджеры. Сформированную ссылку под заказ клиента удобно пересылать в чаты мессенджеров. Такой подход позволяет не потерять клиента и повысить конверсию продажи.
Специалисты компании Бизнес.Ру Онлайн-Чеки расскажут, как начать принимать оплату с помощью платежной ссылки и соответствовать закону 54-ФЗ.
Как выглядит оплата по ссылке со стороны покупателя
Получение ссылки. Покупатель получает платежную ссылку через удобный канал: в мессенджере, социальных сетях, на сайте.
Переход на страницу оплаты. Кликнув по ссылке, клиент автоматически попадает на защищенную страницу платежной системы. Здесь отображается информация о заказе — сумма, описание товара или услуги, реквизиты продавца.
Ввод данных. Для завершения оплаты покупатель выбирает доступный способ оплаты: банковская карта, СБП, электронный кошелек и т.д.
Получение подтверждения. После успешной оплаты на почту клиента придет электронный чек.
Как выглядит оплата по ссылке со стороны онлайн-бизнеса
Создание платежной ссылки. Предприниматель формирует ссылку, указывая сумму, описание товара или услуги.
Отправка ссылки клиенту. Готовую ссылку отправляют покупателю любым удобным способом — в мессенджере, по электронной почте, в SMS или через социальные сети.
Получение оплаты. Как только клиент перейдет по ссылке и совершит платеж, деньги поступят на расчетный счет (срок зачисления зависит от банка).
Отправка чека. Если бизнес использует облачную кассу, то чек формируется и отправляется покупателю автоматически после успешной оплаты.
Отметим, облачная касса помогает соответствовать требованиям закона 54-ФЗ и не требует участия в процессе формирования чека. Это идеальное решение для онлайн-бизнеса, потому что такая касса оформляется в аренду и хранится в дата-центре компании-арендодателя. Работает 24/7 и фискализирует все виды платежей в интернете.
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Комиссия за оплату по ссылке
Размер комиссии за оплату через ссылку зависит от выбранной платежной системы и условий сотрудничества с банком.
Поэтому для приема оплаты с помощью платежной ссылки ИП и ООО надо заключить договор с банком и подключить интернет-эквайринг.
Интернет-эквайринг — банковская услуга, которая помогает провести платеж в интернете и перевести его со счета покупателя на расчетный счет продавца.
За услуги приема платежей банк взимает комиссию. Таким образом, комиссия за оплату по ссылке будет зависеть от того, какой способ оплаты выбирает клиент после перехода по ссылке на платежную форму. Например, при платеже по карте комиссия начинается примерно от 2,25%. Но выгоднее всего для бизнеса принимать оплаты по СБП с комиссией 0,4%–0,7%.
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Как сделать ссылку на оплату
Создать платежную ссылку несложно, если использовать удобные сервисы. Например, сервис «Бизнес.Онлайн-оплата» помогает сделать платежные ссылки и отправить чеки. Как работает сервис:
Подтягивает данные для заказа с интернет-магазина или CRM-системы.
Формирует ссылку, основываясь на заказе.
Отправляет ссылку покупателю по e-mail, в SMS, соцсети или мессенджеры. Когда покупатель перейдет по ссылке, он увидит номер заказа, статус оплаты, наименование товара, сумму к оплате и способы оплаты.
Отправляет электронный чек. Сервис автоматически сформирует онлайн-чек, направит его покупателю и в ФНС (через ОФД).
Мобильное приложение для создания ссылки
Также для создания ссылки можно использовать мобильное приложение, например, «Мобильный кассир» от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Как это работает:
Соберите заказ в мобильном приложении, указав необходимые позиции либо принимайте заказы с сайта (для этого необходимо настроить интеграцию приложения и сайта).
Укажите способ приема платежа: «Платежная ссылка» и сформируйте ссылку на оплату.
Отправьте ссылку клиенту в удобный для него канал.
Электронный чек автоматически отправится на почту или номер телефона клиента. Также можно показать клиенту QR-код с чеком, который он может отсканировать.
Такой способ формирования ссылки идеально подходит для приема оплаты на выезде и, если вы принимаете заказы с сайта, и только потом оформляете счет на оплату. Отметим, что приложение «Мобильный кассир» подключается к облачной кассе, поэтому чеки, отправляемые клиентам, являются законными и соответствуют 54-ФЗ.
Создавайте ссылки на оплату и отправляйте электронные чеки по 54-ФЗ через приложение «Мобильный кассир» от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Приложение позволяет создавать заказ в телефоне, следить за остатками на складе и принимать оплату через курьеров по карте и наличными.
Какие могут быть штрафы за нарушение 54-ФЗ
Несоблюдение законодательства при приеме онлайн-платежей может привести к штрафам. Например, кассовая платежная ссылка должна соответствовать требованиям 54-ФЗ. В противном случае бизнес может получить штрафы за некорректную фискализацию или отсутствие чека.
Для индивидуальных предпринимателей:
За работу без онлайн-кассы: от 25% до 50% суммы расчета, проведенного без кассы, но не менее 10 000 ₽.
Повторное нарушение: при сумме безналичных расчетов свыше миллиона возможна приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Для юридических лиц:
За работу без онлайн-кассы: штраф составляет от 75% до 100% от суммы расчета, но не менее 30 000 ₽.
Повторное нарушение: приостановление деятельности до 90 суток.
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