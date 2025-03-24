Размер комиссии за оплату через ссылку зависит от выбранной платежной системы и условий сотрудничества с банком.

Поэтому для приема оплаты с помощью платежной ссылки ИП и ООО надо заключить договор с банком и подключить интернет-эквайринг.

Интернет-эквайринг — банковская услуга, которая помогает провести платеж в интернете и перевести его со счета покупателя на расчетный счет продавца.

За услуги приема платежей банк взимает комиссию. Таким образом, комиссия за оплату по ссылке будет зависеть от того, какой способ оплаты выбирает клиент после перехода по ссылке на платежную форму. Например, при платеже по карте комиссия начинается примерно от 2,25%. Но выгоднее всего для бизнеса принимать оплаты по СБП с комиссией 0,4%–0,7%.