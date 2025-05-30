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Интернет-эквайринг

Как бизнесу принимать оплату в интернете без сайта, соблюдая 54-ФЗ

Хотите продавать онлайн, но нет сайта? Это больше не проблема. Сегодня можно принимать платежи в интернете без расходов на разработку и запуск собственного сайта. Есть альтернативные и законные способы получать оплату онлайн. В статье расскажем, как удобно принимать платежи без сайта по закону 54-ФЗ.

Возможно ли принимать платежи без использования сайта

Некоторые предприниматели предпочитают работать и принимать оплату без сайта. Однако, отсутствие сайта не освобождает предпринимателей от обязанности применять онлайн-кассу и выдавать покупателю фискальный чек. Таким образом, даже если прием онлайн-оплаты осуществляется без сайта, например, через мессенджеры или соцсети, чек все равно надо отправить в ФНС и покупателю. 

Для законной оплаты в интернете без сайта, необходимо подключить:

  • интернет-эквайринг — нужен для приема онлайн-платежей;

  • онлайн-кассу и фискальный накопитель — отвечают за фискализацию онлайн-платежей и формирование кассовых чеков;

  • ОФД — оператор фискальных данных, передает чеки в налоговую и покупателю. 

Есть нюанс. При подключении интернет-эквайринга банк или платежная система запросят ссылку на интернет-страницу, где размещена информация о товарах или услугах, реквизиты вашей компании, контакты и договор оферты. Это требование обязательно для оценки вашей деятельности на соответствие законодательству. Поэтому важно заранее продумать, где будет размещена данная информация. Иначе в подключении интернет-эквайринга могут просто отказать. 

Что мы рекомендуем? Создать простую интернет-витрину, куда будет выгружен каталог товаров/услуг через Excel, добавлена информация об ИП или ООО, контактные данные. 

Например, создать интернет-витрину можно через Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Специалисты компании подскажут, какую информацию указать на странице и помогут собрать витрину за 1 день. Интернет-витрина будет соответствовать требованиям банков для подключения эквайринга. 

Также в качестве витрины подойдут страницы ВКонтакте, Telegram или WhatsApp* с актуальной информацией о товаре, ценами и описанием условий покупки.

Планируете продавать без сайта?

Создайте интернет-витрину для высокого процента одобрения интернет-эквайринга. Нужно только загрузить товары и информацию о компании, а все остальное уже готово к запуску!

Где принимать онлайн-оплату без сайта: обзор популярных каналов

Продажи через социальные сети

Социальные сети для продвижения и продажи услуг/товаров — один из самых простых способов начать онлайн-бизнес. Такие платформы, как ВКонтакте, позволяют:

  • создать бизнес-профиль компании;

  • опубликовать каталог товаров или услуг или вести канал от лица бизнеса;

  • выстроить прямой диалог с клиентами;

  • принимать платежи онлайн через платежные ссылки.

Продажи через мессенджеры

Еще один удобный способ продавать товары и услуги без сайта. Telegram или WhatsApp* позволяют бизнесу:

  • напрямую общаться с покупателями;

  • принимать заказы в чате;

  • отправлять платежные ссылки для онлайн-оплаты;

  • использовать чат-бот для автоматизации приема платежей через платежную ссылку. 

Мобильное приложение

Прием оплат через мобильное приложение может полностью заменить сайт.  Подойдет для сервисов доставок, инфобизнеса и продажи услуг. Мобильные приложения легко интегрируются с облачной кассой для законного приема платежей и  интернет-эквайрингом для поддержки разных способов оплат. 

Лайфхак! Как сэкономить на разработке сайта 

Разработка сайта — дорогостоящее вложение. Вместо сайта можно выбрать интернет-витрину — готовую платформу для продаж в интернете. 

Такое решение предлагает Бизнес.Ру Онлайн-Чеки для тех, кто хочет сэкономить время и деньги на создании сайта. Интернет-витрина включает:

  • Загрузку каталога товаров или услуг через Excel, с описанием и фотографиями. 

  • Встроенный прием оплаты.

  • Корзину для удобства пользователей. 

  • Фискализацию онлайн-оплаты через облачную кассу «Бизнес.Ру Онлайн-чеки».

Какие есть способы приема платежей без сайта

Чтобы принимать оплату в интернете без сайта, достаточно настроить эквайринг и подключить онлайн-кассу. В таком случае есть несколько способов работы с онлайн-платежами, о которых мы расскажем ниже. 

Прием оплаты через платежную ссылку

Платежная ссылка — это уникальный URL, который ведет клиента на защищенную страницу для безналичной оплаты. В ссылку уже встроены сведения о заказе и его стоимость. 

Такую ссылку можно быстро отправить клиенту любым удобным способом: через мессенджеры, электронную почту, SMS или в переписку в соцсетях. И, как видите, сайт для этого бизнесу не нужен. 

Как работать со ссылкой:

  1. Бизнес указывает параметры оплаты — товар, услугу, цену и описание. На их основе формируется индивидуальная ссылка. 

  2. Далее сформированная ссылка отправляется покупателю в выбранный канал связи. 

  3. Покупатель переходит по ней, попадает на страницу платежного виджета и выбирает удобный для себя метод оплаты.  

  4. После оплаты автоматически формируется чек, он отправляется покупателю и в ФНС через ОФД. 

Отметим, что онлайн-предприниматели могут использовать многоразовые или одноразовые ссылки. Первые подходят для повторяющихся продаж с неизменяемой суммой (например, при продаже доступа к онлайн-курсу), вторые — для разовых оплат, где стоимость формируется в зависимости от сформированного заказа.

Из плюсов: оплата занимает всего пару кликов, а скорость и удобство увеличивают шанс завершения покупки. 

Подробнее о том, как работать с платежной ссылкой, рассказали в статье — Как сделать ссылку на оплату.

Формируйте и отправляйте ссылки через телефон с комиссией до 0,7%. 

Мобильное приложение от Бизнес.Ру позволяет удобно и быстро принимать оплату, нужно всего лишь добавить товары в чек, нажать на «сформировать ссылку» и отправить ее покупателю. А электронный чек по 54-ФЗ сформируется и отправится автоматически. 

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Перевод на расчетный счет предпринимателя 

Работает это так: предприниматель выставляет счет вручную, клиент получает реквизиты и оплачивает покупку через приложение банка. Метод законный, но все-таки имеет минусы:

  1. Это неудобно для клиента. Покупателю придется вручную вводить банковские реквизиты, что отнимает время и требует лишних переходов/кликов. Такой подход может отпугнуть и понизить конверсию завершения покупки.

  2. Это трудоемко для онлайн-бизнеса. При большом количестве оплат вручную сверять поступления по реквизитам долго. Процесс тормозит обработку заказов и увеличивает нагрузку на бухгалтера.

Такой способ оправдан для единичных и крупных заказов или работы по предоплате, но для массовых онлайн-продаж лучше рассмотреть более автоматизированные решения.

Прием платежей через чат-бота

Удобный способ принимать онлайн-платежи без сайта и лишних переходов на сторонние страницы. 

Как это работает? Покупатель выбирает нужный товар или услугу в диалоге с ботом. После выбора бот автоматически отправляет платежную ссылку. По ней клиент переходит на защищенную страницу, оплачивает заказ удобным способом — картой, через СБП и т.д.

Как соответствовать 54-ФЗ без сайта

Выше разобрали, как принимать оплату без сайта с помощью интернет-эквайринга. Но просто принять оплату — недостаточно. Для того чтобы не получить штраф от ФНС, надо отправлять покупателям и в налоговую кассовые чеки. Для этого нужно:

  1. Подключить онлайн-кассу и фискальный накопитель. Для приема онлайн-платежей идеально подходит облачная онлайн-касса, которую не нужно покупать, а можно арендовать. Такая касса удобна тем, что она делает все автоматически: открывает и закрывает смены, формирует чеки и отправляет их ОФД, откуда они уходят в ФНС и покупателю. К тому же облачная касса не требует  обслуживания и поддержки со стороны бизнеса, т.к. этим занимается компания-арендодатель. 

  2. Заключить договор с ОФД. Оператор фискальных данных нужен для отправки чеков покупателям и передачи данных в налоговую по требованию закона 54-ФЗ

  3. Провести регистрацию ККТ, настройку и интеграцию с интернет-эквайрингом. Онлайн-кассу надо зарегистрировать в ФНС, а также провести интеграцию с интернет-эквайрингом, чтобы легально принимать онлайн-оплату. 

Облачная касса для приема любых онлайн-платежей, даже без сайта от 1 600 ₽/мес.

Формирование чеков по 54-ФЗ и услуги ОФД уже включены во все тарифы. А специалисты сами зарегистрируют кассу и подключат ее к интернет-эквайрингу

Сравниваем, что удобнее: продавать с сайтом или без сайта 

Критерии сравнения

Продажа через сайт

Продажа без сайта 

Стоимость подключения

На разработку сайта/интернет-магазина уйдет минимум от 200 000 ₽. 

Траты на разработчика или агентство — 0 ₽. 

Создание профиля в соцсетях — 0 ₽ (но нужно нанять SMM-специалиста, дизайнера). 

Удобство для бизнеса 

Удобно для автоматизации, систематизации заказов и аналитики 

Удобно для быстрого старта и стратегии продвижения через мессенджеры, соцсети

Законность приема платежей

Законно при наличии онлайн-кассы и выдаче чеков 

Законно при наличии онлайн-кассы и выдаче чеков 

Конверсия в оплату

Выше, т.к. больше доверия от клиентов и формат оплаты более знакомый 

Может быть ниже, т.к. у клиентов доверия меньше к оплате через соцсети и чаты

Масштабирование

Подходит под большие объемы реализации товаров и услуг

Больше подходит для малого объема заказов

Выводы

Подытожим, как принимать онлайн-платежи без сайта: 

  • Подключите онлайн-кассу с ФН и заключите договор с ОФД. Это обязательное требование закона 54-ФЗ для легального приема платежей от физических лиц.

  • Определитесь со способом приема оплаты. Решите, как будете принимать оплату: через статичную или динамичную ссылку, QR-кодом или оплатой на расчетный счет. Подбирайте вариант в зависимости от количества продаж и удобства для клиентов.

  • Автоматизируйте процесс при большом объеме продаж. Если у вас более 30 продаж в день, то удобнее создать интернет-витрину, чтобы автоматизировать формирование чеков и прием оплат.

  • Используйте мобильное приложение для оплаты по ссылке. Приложение «Мобильный кассир» от Бизнес.Ру позволяет выставлять ссылки на оплату с телефона. Комиссия до 0,7%, чеки формируются автоматически за каждую оплату.

  • Принимайте оплату онлайн без сайта через альтернативные каналы. Отправляйте платежные ссылки в мессенджеры, соцсети, на почту или по SMS.

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Безопасность и законность каждого платежа

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