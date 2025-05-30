Как бизнесу принимать оплату в интернете без сайта, соблюдая 54-ФЗ

Возможно ли принимать платежи без использования сайта

Некоторые предприниматели предпочитают работать и принимать оплату без сайта. Однако, отсутствие сайта не освобождает предпринимателей от обязанности применять онлайн-кассу и выдавать покупателю фискальный чек. Таким образом, даже если прием онлайн-оплаты осуществляется без сайта, например, через мессенджеры или соцсети, чек все равно надо отправить в ФНС и покупателю.

Для законной оплаты в интернете без сайта, необходимо подключить:

интернет-эквайринг — нужен для приема онлайн-платежей;

онлайн-кассу и фискальный накопитель — отвечают за фискализацию онлайн-платежей и формирование кассовых чеков;

ОФД — оператор фискальных данных, передает чеки в налоговую и покупателю.

Есть нюанс. При подключении интернет-эквайринга банк или платежная система запросят ссылку на интернет-страницу, где размещена информация о товарах или услугах, реквизиты вашей компании, контакты и договор оферты. Это требование обязательно для оценки вашей деятельности на соответствие законодательству. Поэтому важно заранее продумать, где будет размещена данная информация. Иначе в подключении интернет-эквайринга могут просто отказать.

Что мы рекомендуем? Создать простую интернет-витрину, куда будет выгружен каталог товаров/услуг через Excel, добавлена информация об ИП или ООО, контактные данные.

Например, создать интернет-витрину можно через Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Специалисты компании подскажут, какую информацию указать на странице и помогут собрать витрину за 1 день. Интернет-витрина будет соответствовать требованиям банков для подключения эквайринга.

Также в качестве витрины подойдут страницы ВКонтакте, Telegram или WhatsApp* с актуальной информацией о товаре, ценами и описанием условий покупки.