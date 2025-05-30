Как бизнесу принимать оплату в интернете без сайта, соблюдая 54-ФЗ

Возможно ли принимать платежи без использования сайта
Некоторые предприниматели предпочитают работать и принимать оплату без сайта. Однако, отсутствие сайта не освобождает предпринимателей от обязанности применять онлайн-кассу и выдавать покупателю фискальный чек. Таким образом, даже если прием онлайн-оплаты осуществляется без сайта, например, через мессенджеры или соцсети, чек все равно надо отправить в ФНС и покупателю.
Для законной оплаты в интернете без сайта, необходимо подключить:
интернет-эквайринг — нужен для приема онлайн-платежей;
онлайн-кассу и фискальный накопитель — отвечают за фискализацию онлайн-платежей и формирование кассовых чеков;
ОФД — оператор фискальных данных, передает чеки в налоговую и покупателю.
Есть нюанс. При подключении интернет-эквайринга банк или платежная система запросят ссылку на интернет-страницу, где размещена информация о товарах или услугах, реквизиты вашей компании, контакты и договор оферты. Это требование обязательно для оценки вашей деятельности на соответствие законодательству. Поэтому важно заранее продумать, где будет размещена данная информация. Иначе в подключении интернет-эквайринга могут просто отказать.
Что мы рекомендуем? Создать простую интернет-витрину, куда будет выгружен каталог товаров/услуг через Excel, добавлена информация об ИП или ООО, контактные данные.
Например, создать интернет-витрину можно через Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Специалисты компании подскажут, какую информацию указать на странице и помогут собрать витрину за 1 день. Интернет-витрина будет соответствовать требованиям банков для подключения эквайринга.
Также в качестве витрины подойдут страницы ВКонтакте, Telegram или WhatsApp* с актуальной информацией о товаре, ценами и описанием условий покупки.
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Создайте интернет-витрину для высокого процента одобрения интернет-эквайринга. Нужно только загрузить товары и информацию о компании, а все остальное уже готово к запуску!
Где принимать онлайн-оплату без сайта: обзор популярных каналов
Социальные сети для продвижения и продажи услуг/товаров — один из самых простых способов начать онлайн-бизнес. Такие платформы, как ВКонтакте, позволяют:
создать бизнес-профиль компании;
опубликовать каталог товаров или услуг или вести канал от лица бизнеса;
выстроить прямой диалог с клиентами;
принимать платежи онлайн через платежные ссылки.
Продажи через мессенджеры
Еще один удобный способ продавать товары и услуги без сайта. Telegram или WhatsApp* позволяют бизнесу:
напрямую общаться с покупателями;
принимать заказы в чате;
отправлять платежные ссылки для онлайн-оплаты;
использовать чат-бот для автоматизации приема платежей через платежную ссылку.
Мобильное приложение
Прием оплат через мобильное приложение может полностью заменить сайт. Подойдет для сервисов доставок, инфобизнеса и продажи услуг. Мобильные приложения легко интегрируются с облачной кассой для законного приема платежей и интернет-эквайрингом для поддержки разных способов оплат.
Лайфхак! Как сэкономить на разработке сайта
Разработка сайта — дорогостоящее вложение. Вместо сайта можно выбрать интернет-витрину — готовую платформу для продаж в интернете.
Такое решение предлагает Бизнес.Ру Онлайн-Чеки для тех, кто хочет сэкономить время и деньги на создании сайта. Интернет-витрина включает:
Загрузку каталога товаров или услуг через Excel, с описанием и фотографиями.
Встроенный прием оплаты.
Корзину для удобства пользователей.
Фискализацию онлайн-оплаты через облачную кассу «Бизнес.Ру Онлайн-чеки».
Какие есть способы приема платежей без сайта
Чтобы принимать оплату в интернете без сайта, достаточно настроить эквайринг и подключить онлайн-кассу. В таком случае есть несколько способов работы с онлайн-платежами, о которых мы расскажем ниже.
Прием оплаты через платежную ссылку
Платежная ссылка — это уникальный URL, который ведет клиента на защищенную страницу для безналичной оплаты. В ссылку уже встроены сведения о заказе и его стоимость.
Такую ссылку можно быстро отправить клиенту любым удобным способом: через мессенджеры, электронную почту, SMS или в переписку в соцсетях. И, как видите, сайт для этого бизнесу не нужен.
Как работать со ссылкой:
Бизнес указывает параметры оплаты — товар, услугу, цену и описание. На их основе формируется индивидуальная ссылка.
Далее сформированная ссылка отправляется покупателю в выбранный канал связи.
Покупатель переходит по ней, попадает на страницу платежного виджета и выбирает удобный для себя метод оплаты.
После оплаты автоматически формируется чек, он отправляется покупателю и в ФНС через ОФД.
Отметим, что онлайн-предприниматели могут использовать многоразовые или одноразовые ссылки. Первые подходят для повторяющихся продаж с неизменяемой суммой (например, при продаже доступа к онлайн-курсу), вторые — для разовых оплат, где стоимость формируется в зависимости от сформированного заказа.
Из плюсов: оплата занимает всего пару кликов, а скорость и удобство увеличивают шанс завершения покупки.
Подробнее о том, как работать с платежной ссылкой, рассказали в статье — Как сделать ссылку на оплату.
Формируйте и отправляйте ссылки через телефон с комиссией до 0,7%.
Мобильное приложение от Бизнес.Ру позволяет удобно и быстро принимать оплату, нужно всего лишь добавить товары в чек, нажать на «сформировать ссылку» и отправить ее покупателю. А электронный чек по 54-ФЗ сформируется и отправится автоматически.
Перевод на расчетный счет предпринимателя
Работает это так: предприниматель выставляет счет вручную, клиент получает реквизиты и оплачивает покупку через приложение банка. Метод законный, но все-таки имеет минусы:
Это неудобно для клиента. Покупателю придется вручную вводить банковские реквизиты, что отнимает время и требует лишних переходов/кликов. Такой подход может отпугнуть и понизить конверсию завершения покупки.
Это трудоемко для онлайн-бизнеса. При большом количестве оплат вручную сверять поступления по реквизитам долго. Процесс тормозит обработку заказов и увеличивает нагрузку на бухгалтера.
Такой способ оправдан для единичных и крупных заказов или работы по предоплате, но для массовых онлайн-продаж лучше рассмотреть более автоматизированные решения.
Прием платежей через чат-бота
Удобный способ принимать онлайн-платежи без сайта и лишних переходов на сторонние страницы.
Как это работает? Покупатель выбирает нужный товар или услугу в диалоге с ботом. После выбора бот автоматически отправляет платежную ссылку. По ней клиент переходит на защищенную страницу, оплачивает заказ удобным способом — картой, через СБП и т.д.
Как соответствовать 54-ФЗ без сайта
Выше разобрали, как принимать оплату без сайта с помощью интернет-эквайринга. Но просто принять оплату — недостаточно. Для того чтобы не получить штраф от ФНС, надо отправлять покупателям и в налоговую кассовые чеки. Для этого нужно:
Подключить онлайн-кассу и фискальный накопитель. Для приема онлайн-платежей идеально подходит облачная онлайн-касса, которую не нужно покупать, а можно арендовать. Такая касса удобна тем, что она делает все автоматически: открывает и закрывает смены, формирует чеки и отправляет их ОФД, откуда они уходят в ФНС и покупателю. К тому же облачная касса не требует обслуживания и поддержки со стороны бизнеса, т.к. этим занимается компания-арендодатель.
Заключить договор с ОФД. Оператор фискальных данных нужен для отправки чеков покупателям и передачи данных в налоговую по требованию закона 54-ФЗ.
Провести регистрацию ККТ, настройку и интеграцию с интернет-эквайрингом. Онлайн-кассу надо зарегистрировать в ФНС, а также провести интеграцию с интернет-эквайрингом, чтобы легально принимать онлайн-оплату.
Облачная касса для приема любых онлайн-платежей, даже без сайта от 1 600 ₽/мес.
Формирование чеков по 54-ФЗ и услуги ОФД уже включены во все тарифы. А специалисты сами зарегистрируют кассу и подключат ее к интернет-эквайрингу
Сравниваем, что удобнее: продавать с сайтом или без сайта
Критерии сравнения
Продажа через сайт
Продажа без сайта
Стоимость подключения
На разработку сайта/интернет-магазина уйдет минимум от 200 000 ₽.
Траты на разработчика или агентство — 0 ₽.
Создание профиля в соцсетях — 0 ₽ (но нужно нанять SMM-специалиста, дизайнера).
Удобство для бизнеса
Удобно для автоматизации, систематизации заказов и аналитики
Удобно для быстрого старта и стратегии продвижения через мессенджеры, соцсети
Законность приема платежей
Законно при наличии онлайн-кассы и выдаче чеков
Законно при наличии онлайн-кассы и выдаче чеков
Конверсия в оплату
Выше, т.к. больше доверия от клиентов и формат оплаты более знакомый
Может быть ниже, т.к. у клиентов доверия меньше к оплате через соцсети и чаты
Масштабирование
Подходит под большие объемы реализации товаров и услуг
Больше подходит для малого объема заказов
Выводы
Подытожим, как принимать онлайн-платежи без сайта:
Подключите онлайн-кассу с ФН и заключите договор с ОФД. Это обязательное требование закона 54-ФЗ для легального приема платежей от физических лиц.
Определитесь со способом приема оплаты. Решите, как будете принимать оплату: через статичную или динамичную ссылку, QR-кодом или оплатой на расчетный счет. Подбирайте вариант в зависимости от количества продаж и удобства для клиентов.
Автоматизируйте процесс при большом объеме продаж. Если у вас более 30 продаж в день, то удобнее создать интернет-витрину, чтобы автоматизировать формирование чеков и прием оплат.
Используйте мобильное приложение для оплаты по ссылке. Приложение «Мобильный кассир» от Бизнес.Ру позволяет выставлять ссылки на оплату с телефона. Комиссия до 0,7%, чеки формируются автоматически за каждую оплату.
Принимайте оплату онлайн без сайта через альтернативные каналы. Отправляйте платежные ссылки в мессенджеры, соцсети, на почту или по SMS.
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