Интернет-эквайринг: что это, зачем нужен и как работает

Что такое интернет-эквайринг
Интернет-эквайринг — это услуга банков и платежных систем, позволяющая принимать онлайн-платежи от клиентов с помощью банковских карт, электронных кошельков, QR-кодов и других способов. С его помощью онлайн-бизнес может безопасно и быстро получать оплату за товары и услуги в интернете.
Преимущества интернет-эквайринга:
Поддержка разных способов оплаты.
Быстрое зачисление средств.
Высокий уровень безопасности транзакций.
Автоматизация расчетов и бухгалтерии.
Возможность интеграции с онлайн-кассой для соблюдения 54-ФЗ.
Чем отличается интернет-эквайринг от торгового эквайринга
Интернет-эквайринг — это банковский сервис для приема онлайн-платежей, который позволяет бизнесу быстро и безопасно получать деньги от клиентов в интернете.
Торговый эквайринг — это тоже технология для приема безналичных платежей, но для офлайн-покупок, которые производятся через POS-терминалы.
В отличие от торгового эквайринга, требующего ручного подтверждения проведения оплаты и лишних действий со стороны продавца, интернет-эквайринг полностью автоматизирует процесс расчетов в интернете. Оплата проходит на сайте, в мобильном приложении или через платежную ссылку, отправленную в мессенджеры, соцсети, на почту или смс.
Подберем интернет-эквайринг под особенности вашего бизнеса. Учтем ОКВЭД, оборот и вид деятельности.
Как работает интернет-эквайринг
Покупатель совершает оплату на сайте или через платежную ссылку. До момента оплаты он выбирает удобный для него способ перевода средств (картой, по СБП, через электронные кошельки и др.).
Интернет-эквайринг обрабатывает запрос, проверяет данные карты и наличие средств.
Банк-эквайер подтверждает операцию и списывает деньги с счета покупателя.
Средства поступают на расчетный счет продавца в течение оговоренного срока (обычно 1–3 дня).
Информация о платеже поступает на облачную кассу, на которой формируется и фискализируется чек.
Электронный чек отправляется клиенту и ФНС через ОФД.
Важно! Для соответствия закону 54-ФЗ обязательно подключение облачной кассы для формирования фискального электронного чека. Квитанция интернет-эквайринга не является чеком и не может быть его заменой.
Кому нужен интернет-эквайринг
Интернет-эквайринг нужен онлайн-бизнесу для автоматизации приема онлайн-оплат и ускорения обработки заказов. Интернет-эквайринг — сервис, который позволяет мгновенно принимать оплату на сайте, в мессенджерах и соцсетях. Без него процесс онлайн-покупки становится неудобным и затянутым.
Представьте компанию, которая продает онлайн-курсы, но не использует интернет-эквайринг. Клиент изучает каталог, выбирает курс, добавляет в корзину — и тут выясняется, что в моменте оплатить покупку нельзя. Вместо этого клиенту предлагается звонок менеджеру, а далее ручное оформление счета на оплату. Без интернет-эквайринга онлайн-бизнес теряется клиентов, их лояльность и прибыль.
Кому подходит интернет-эквайринг:
Интернет-магазинам — для приема платежей по карте, СБП, через сервисы рассрочек.
Сайтам, предоставляющим услуги (онлайн-консультации).
Образовательным проектам (онлайн-курсы, вебинары, онлайн-школы).
Бизнесу в соцсетях — для удобного приема денег через платежные ссылки.
Сервисам с подписками — для настройки автосписание платежа со счета клиента.
Подбираете интернет-эквайринг? Бизнес.Ру Онлайн-Чеки является партнером популярных банков и платежных систем. Специалисты компании помогут подобрать эквайринг с выгодной комиссией и подадут заявку в банк за вас.
Нужна ли касса, если подключен интернет-эквайринг
Если онлай-бизнес продает товары, услуги физлицу и принимает онлайн-оплату, то обязан отправить электронный чек покупателю и в ФНС. Для продаж в интернете и отправки фискального электронного чека подходит облачная касса.
О лучших облачных кассах для интернет-платежей рассказали в статье: Топ-15 облачных касс.
Такая касса соответствует требованиям закона 54-ФЗ, чаще всего оформляется в аренду. При аренде хранение и обслуживания ККТ берет на себя компания- арендодатель. Облачная касса автоматически формирует и отправляет электронные чеки 24/7 клиентам и в налоговую с помощью ОФД. Она фискализирует любые виды онлайн-оплат: по карте, ссылке, через pay-сервисы, рекуррентные платежи, оплату частями и т.д.
Настроим отправку фискальных электронных чеков по 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Помощь в подборе интернет-эквайринга и поддержка всего процесса онлайн-оплаты входят в тариф.
Как выбрать интернет-эквайринг бизнесу
Онлайн-оплата — неотъемлемая часть любого бизнеса в интернете. Клиентам важно быстро и безопасно оплачивать товары и услуги. На что обратить внимание при выборе эквайринга:
Комиссия за транзакцию — у разных банков и платежных агрегаторов она варьируется от 0,4%-2,5% и выше. В некоторых банках комиссия зависит от оборота бизнеса.
Способы оплаты — поддержка карт, СБП, платежных ссылок, Pay-сервисов, электронных кошельков, оплаты частями и др.
Скорость зачисления средств — деньги поступают на расчетный счет за 1–3 дня, но есть провайдеры с моментальными зачислениями.
Безопасность — защита от мошенничества и интеграция с 3D-Secure.
Интеграция с сайтом — наличие API, плагинов для CMS и удобный личный кабинет.
Интеграция с облачной кассой — передача данных о платежах на кассу для формирования чека и соответствия закону 54-ФЗ.
Поддержка 24/7 — важно, чтобы служба поддержки оперативно решала вопросы с платежами.
Выбирайте интернет-эквайринг, который максимально соответствует потребностям вашего онлайн-бизнеса и делает процесс оплаты удобным для клиентов.
Специалисты Бизнес.Ру Онлайн-Чеки помогут подобрать интернет-эквайринг с выгодной ставкой по комиссии и помогут с настройкой любого метода онлайн-оплаты
Как подключить интернет-эквайринг
Для подключения интернет-эквайринга предпринимателю надо выполнить несколько действий:
1. Выбрать провайдера интернет-эквайринга и отправить запрос на подключение
Среди популярных решений:
Банковские интернет-эквайринги (Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк и др.).
Платежные агрегаторы (ЮKassa, Robokassa и др.).
О популярных платежных системах рассказали в статье: Топ-10 систем онлайн-платежей для вашего сайта.
2. Открыть расчетный счет
Для того, чтобы принимать деньги со счета клиента, бизнес должен иметь свой расчетный счет в банке, куда будет приходить оплата.
3. Подготовить документы и заключить договор с банком/платежным агрегатором
Для подключения интернет-эквайринга компаниям или ИП надо предоставить:
Свидетельство о регистрации бизнеса (ОГРН/ОГРНИП).
ИНН.
Паспорт (для ИП).
Банковские реквизиты.
URL сайта с публичной офертой и политикой возврата.
После подачи заявки провайдер рассматривает документы и заключает договор с бизнесом. Этот процесс может занять от 1 до 5 рабочих дней.
4. Провести интеграцию с сайтом, приложением, соцсетями
После одобрения вам предоставят доступ к личному кабинету и API для интеграции. Подключение возможно несколькими способами:
Готовые плагины для CMS (1C-Битрикс, WordPress, OpenCart и др.).
API-интеграция.
5. Провести интеграцию с облачной кассой
Также после одобрения заявки надо провести интеграцию облачной кассы с интернет-эквайрингом. Платежный сервис/эквайринг должен корректно передавать данные об оплате на кассу для формирования электронного чека.
Как правило, интеграцию проводят сотрудники провайдера облачной кассы либо провайдер предоставляет инструкцию (тогда ИП самостоятельно проводит интеграцию). Например, при аренде облачной кассы в Бизнес.Ру Онлайн-Чеки интеграцию кассы с эквайрингом проводят специалисты компании, а не предприниматель.
6. Провести тестовый платеж
Перед запуском важно протестировать платежный сервис. Проверьте, проходят ли транзакции, корректно ли формируются чеки и поступают ли деньги на расчетный счет.
Как упростить подключение интернет-эквайринга
Можно ли делегировать подключение интернет-эквайринга? Да, можно.
Например, компания Бизнес.Ру Онлайн-Чеки помогает своим клиентам подобрать и подключить интернет-эквайринг. Как это работает:
Менеджер Бизнес.Ру связывается с клиентом, консультирует по тарифам интернет-эквайринга разных банков и агрегаторов. При выборе учитывается: тип бизнеса, ОКВЭД, желаемые способы оплаты, оборот бизнеса.
После выбора провайдера менеджер заполняет и отправляет заявку в банк за клиента.
Как только банк одобрит заявку, менеджер передает клиента техническим специалистам, которые займутся интеграцией интернет-эквайринга с сайтом, кассой. Они же настроят платежный модуль и проведут тестовый платеж.
Преимущества подключения интернет-эквайринга через Бизнес.Ру Онлайн-Чеки:
Основную работу по подбору, одобрению заявки и подключению интернет-эквайринга берут на себя специалисты Бизнес.Ру.
Бизнес.Ру является партнером 30+ банков и платежных агрегаторов.
Техподдержка и обслуживания всего процесса приема онлайн-оплат: как на стороне интернет-эквайринга, так и на стороне кассы и чеков.
Технические специалисты проводят настройку платежного модуля и установку платежной формы.
Настройка любых сценариев оплат через сайт, соцсети, мессенджеры, мобильные приложения.
Единый личный кабинет для отслеживания продаж и чеков. Не надо пользоваться разными сервисами, все собрано в одном месте.
Специалисты Бизнес.Ру Онлайн-Чеки помогут подобрать интернет-эквайринг, сопроводят по работе с банком, ФНС и ОФД. Проведение необходимых интеграций и тестовый платеж входят в тариф.
Сравнение тарифов на интернет-эквайринг
Мы собрали предложения от банков и платежных сервисов.
Компания
Тариф
Плюсы
Т-Банк
ЮKassa
Альфа-Банк
Точка
Robokassa
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