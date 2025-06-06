Интернет-эквайринг: что это, зачем нужен и как работает

Чем отличается интернет-эквайринг от торгового эквайринга

Интернет-эквайринг — это банковский сервис для приема онлайн-платежей, который позволяет бизнесу быстро и безопасно получать деньги от клиентов в интернете.

Торговый эквайринг — это тоже технология для приема безналичных платежей, но для офлайн-покупок, которые производятся через POS-терминалы.

В отличие от торгового эквайринга, требующего ручного подтверждения проведения оплаты и лишних действий со стороны продавца, интернет-эквайринг полностью автоматизирует процесс расчетов в интернете. Оплата проходит на сайте, в мобильном приложении или через платежную ссылку, отправленную в мессенджеры, соцсети, на почту или смс.