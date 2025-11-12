5 инструментов для бизнеса в «Черную пятницу»

Когда пройдет «Черная пятница» 2025 в России
3 дня официальной распродажи в 2025 году пройдут с 28 ноября в 00:00, а завершатся вместе с осенью — 30 ноября в 23:59. Уже несколько лет официальные дни масштабных скидок «растягиваются» на месяцы или повторяются с завидной регулярностью. «Бесконечные» распродажи работают для розничных магазинов, интернет-магазинов и маркетплейсов.
Особенности «Черной пятницы»
В погоне за продажами не потеряйте доверие покупателей. Стать продавцом, который использует схему с накруткой цены и ее последующим «снижением» — не репутационный риск, а репутационный удар. На стороне покупателя сервисы, отслеживающие динамику цен и здравый смысл.
Скидка заинтересует если станет персональным предложением. Даже скромная скидка на желанную покупку — триггер. Не менее важны и оповещения об акциях и предложениях. Если вы не продаете нечто эксклюзивное, не забывайте, что мир изменился, и именно предложение становится триггером на спрос.
Персональные акции и скидки
Продавать без системы лояльности значит терять прибыль и не выстраивать отношения с клиентом. Коммуникация должна быть регулярной, а взаимодействие эффективным. Причем на регулярной основе, а не только в горячую пору распродаж. Для этого и нужна гибкая система лояльности — свидетельство о том, что продавец с покупателем «имеют связь».
Программа лояльности и в «Черную пятницу» и каждый день работает на вас, позволяя предлагать не то, что залежалось, а то чего по-настоящему хотят. Скидки должны бить прямо в желания. Для этого система лояльности Онлайн Бизнес.Ру:
собирает клиентскую базу и данные о покупках;
анализирует как часто и за какими товарами приходит клиент;
предлагает покупателю то, что он любит;
начисляет бонусы после покупки сразу, не нужно ждать когда они «упадут»;
позволяет легко настраивать % от покупки, который вернется клиенту бонусами и срок их действия.
Распродажа это не просто разовый дисконт, это инструмент, который создает отношения с клиентом. Круговорот выгоды — реальное явление для тех, кто умеет работать с бонусами.
Сделайте каждое предложение персональным — клиенты не смогут устоять.
Подключите систему лояльности Онлайн Бизнес.Ру и начните управлять скидками и акциями
Выход в онлайн за 15 минут
«Черная пятница» 2024 года показала рост онлайн-продаж на 20% к показателям 2023 года. Какие рекорды продаж и размеры среднего чека ритейл побьет в 2025 году пока непонятно. Ясно то, что всем продавцам необходим онлайн-канал продаж.
Сегодня для создания интернет-магазина не нужно покупать домен, хостинг и нанимать команду. Открыть интернет-магазин можно самостоятельно всего за 15 минут с платформой Бизнес.Каталог.
Преимущества готовой интернет-витрины:
работает на ПК, смартфонах и планшетах — у нее адаптивный дизайн;
модули приема онлайн-оплат встроены и готовы к использованию;
заказы покупатели могут оплачивать на сайте или по ссылке;
все платежи фискализируются через кассу, в соответствии с 54-ФЗ;
бесплатный хостинг и домен;
можно подключить доставку.
Используйте интернет-витрину в рознице так, как удобно вам:
дайте покупателям выбрать товар на сайте и оформить самовывоз;
создайте второй канал продаж с автооплатой и доставкой;
используйте как интернет-визитку для информирования о товарах и акциях;
разместите планшеты с сайтом в торговом зале, чтобы клиенты могли сами изучить ассортимент или заказать товар со склада.
Продавайте онлайн уже сегодня — интернет-магазин за 15 минут без программистов.
Платформа Бизнес.Каталог создаст сайт, подключит оплату и кассу 54-ФЗ.
Забытая корзина
В битве за покупателя победит тот, кто не сдается. И если клиент осилил половину пути и товар в корзине, напомните о том, что покупателя ждут нужные товары по выгодным ценам.
«Забытая корзина» — еще одна необходимая в распродажи опция, которую можно эффективно использовать на регулярной основе. Через три часа после формирования корзины заказ не оформлен? Потенциальный покупатель получит письмо, в котором вы напомните о его планах. И конечно о выгоде.
Не теряйте готовые заказы — напомните клиенту о выгоде. Функция «Забытая корзина» в Бизнес.Каталоге возвращает до 30% упущенных продаж.
Мобильное приложение для приема оплат
Самый ценный ресурс это время. И для того, чтобы покупатели вашего магазина тратили деньги, а не время — организуйте процесс приема оплаты так, чтобы работать без очередей.
Сотрудник видит, что клиент ожидает в очереди, а касса занята другим? Оплатить товар можно без ожидания с приложением Бизнес.Продажи — оплаты любым способом, законная продажа маркированного товара и чек по 54-ФЗ с любого Android-устройства (не ниже версии 4.3).
С приложением также можно:
сделать онлайн-заказ с доставкой в магазин для покупателя;
оперативно и мобильно обрабатывать заказы из интернета;
иметь мобильный доступ к характеристикам товаров: модификации, цена и актуальный остаток.
Узнайте подробнее, какие дополнительные возможности для увеличения прибыли есть у бесплатного приложения.
Реклама в чеке
Благодаря одноименному сервису от Онлайн Бизнес.Ру каждый электронный чек превращается в прямой контакт продавца и покупателя.
Чек станет индивидуальной рекламной площадкой, разместить на нем можно:
QR-код со ссылкой на сайт, соцсети или систему лояльности;
баннер с рекламой, акцией или промокодом;
индивидуальные предложения и персональные скидки;
благодарность за покупку или приглашение на закрытую распродажу.
Сервис «Брендированный электронный чек» позволяет создать неограниченное количество шаблонов чеков — меняйте акции, добавляйте секретные промокоды, пробуйте разный дизайн, примените свой фирменный стиль и продвигайте магазин прямо в электронном чеке.
Чёрная пятница 2025
ТОП-5 инструментов магазину для взрывных продаж
Итоги
Для точной и точечной работы с клиентами, особенно в дни распродаж, не нужно придумывать велосипед. Лучшие решения уже зарекомендовали себя, и прошли необходимые трансформации временем. Берите все от распродаж и от каждого рабочего дня, используя профессиональные решения от компании Онлайн Бизнес.Ру.
