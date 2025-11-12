5 инструментов для бизнеса в «Черную пятницу»

3 дня официальной распродажи в 2025 году пройдут с 28 ноября в 00:00, а завершатся вместе с осенью — 30 ноября в 23:59. Уже несколько лет официальные дни масштабных скидок «растягиваются» на месяцы или повторяются с завидной регулярностью. «Бесконечные» распродажи работают для розничных магазинов, интернет-магазинов и маркетплейсов.

Особенности «Черной пятницы»

В погоне за продажами не потеряйте доверие покупателей. Стать продавцом, который использует схему с накруткой цены и ее последующим «снижением» — не репутационный риск, а репутационный удар. На стороне покупателя сервисы, отслеживающие динамику цен и здравый смысл. Скидка заинтересует если станет персональным предложением. Даже скромная скидка на желанную покупку — триггер. Не менее важны и оповещения об акциях и предложениях. Если вы не продаете нечто эксклюзивное, не забывайте, что мир изменился, и именно предложение становится триггером на спрос.

Персональные акции и скидки

Продавать без системы лояльности значит терять прибыль и не выстраивать отношения с клиентом. Коммуникация должна быть регулярной, а взаимодействие эффективным. Причем на регулярной основе, а не только в горячую пору распродаж. Для этого и нужна гибкая система лояльности — свидетельство о том, что продавец с покупателем «имеют связь». Программа лояльности и в «Черную пятницу» и каждый день работает на вас, позволяя предлагать не то, что залежалось, а то чего по-настоящему хотят. Скидки должны бить прямо в желания. Для этого система лояльности Онлайн Бизнес.Ру: собирает клиентскую базу и данные о покупках;

анализирует как часто и за какими товарами приходит клиент;

предлагает покупателю то, что он любит; начисляет бонусы после покупки сразу, не нужно ждать когда они «упадут»;

позволяет легко настраивать % от покупки, который вернется клиенту бонусами и срок их действия. Распродажа это не просто разовый дисконт, это инструмент, который создает отношения с клиентом. Круговорот выгоды — реальное явление для тех, кто умеет работать с бонусами. Сделайте каждое предложение персональным — клиенты не смогут устоять. Подключите систему лояльности Онлайн Бизнес.Ру и начните управлять скидками и акциями Подключить систему лояльности

Выход в онлайн за 15 минут

«Черная пятница» 2024 года показала рост онлайн-продаж на 20% к показателям 2023 года. Какие рекорды продаж и размеры среднего чека ритейл побьет в 2025 году пока непонятно. Ясно то, что всем продавцам необходим онлайн-канал продаж. Сегодня для создания интернет-магазина не нужно покупать домен, хостинг и нанимать команду. Открыть интернет-магазин можно самостоятельно всего за 15 минут с платформой Бизнес.Каталог. Пример: интернет-магазин TapiocaShop.ru — продает ингредиенты для приготовления идеального бабл-ти и полностью работает на платформе Бизнес.Каталог Преимущества готовой интернет-витрины: работает на ПК, смартфонах и планшетах — у нее адаптивный дизайн;

модули приема онлайн-оплат встроены и готовы к использованию;

заказы покупатели могут оплачивать на сайте или по ссылке;

все платежи фискализируются через кассу, в соответствии с 54-ФЗ;

бесплатный хостинг и домен;

можно подключить доставку. Используйте интернет-витрину в рознице так, как удобно вам: дайте покупателям выбрать товар на сайте и оформить самовывоз;

создайте второй канал продаж с автооплатой и доставкой;

используйте как интернет-визитку для информирования о товарах и акциях;

разместите планшеты с сайтом в торговом зале, чтобы клиенты могли сами изучить ассортимент или заказать товар со склада. Продавайте онлайн уже сегодня — интернет-магазин за 15 минут без программистов. Платформа Бизнес.Каталог создаст сайт, подключит оплату и кассу 54-ФЗ. Перейти на сайт

Забытая корзина

В битве за покупателя победит тот, кто не сдается. И если клиент осилил половину пути и товар в корзине, напомните о том, что покупателя ждут нужные товары по выгодным ценам. «Забытая корзина» — еще одна необходимая в распродажи опция, которую можно эффективно использовать на регулярной основе. Через три часа после формирования корзины заказ не оформлен? Потенциальный покупатель получит письмо, в котором вы напомните о его планах. И конечно о выгоде. Не теряйте готовые заказы — напомните клиенту о выгоде. Функция «Забытая корзина» в Бизнес.Каталоге возвращает до 30% упущенных продаж.

Мобильное приложение для приема оплат

Самый ценный ресурс это время. И для того, чтобы покупатели вашего магазина тратили деньги, а не время — организуйте процесс приема оплаты так, чтобы работать без очередей. Сотрудник видит, что клиент ожидает в очереди, а касса занята другим? Оплатить товар можно без ожидания с приложением Бизнес.Продажи — оплаты любым способом, законная продажа маркированного товара и чек по 54-ФЗ с любого Android-устройства (не ниже версии 4.3). С приложением также можно: сделать онлайн-заказ с доставкой в магазин для покупателя;

оперативно и мобильно обрабатывать заказы из интернета;

иметь мобильный доступ к характеристикам товаров: модификации, цена и актуальный остаток. Узнайте подробнее, какие дополнительные возможности для увеличения прибыли есть у бесплатного приложения.

Реклама в чеке