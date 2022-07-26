Омерзительная восьмёрка — топ-8 причин для ИП получить штраф от ФНС

1. ИП ведет бизнес без регистрации в ФНС

Вычисляют таких нарушителей проведением мониторинга, специальных рейдов и «контрольных закупок» в магазинах, переходах, социальных сетях и т. д. А еще сообщить могут доброжелательные соседи. Кроме того, ФНС собирает и анализирует факты, указывающие на ведение бизнеса:

наличие договоров с заказчиками;

систематичность сделок;

поступление денег на расчетный счет.

Штраф

Оштрафуют на 10% доходов, полученных за время незаконного ведения бизнеса, но не меньше чем на 40 000 рублей (п. 2 ст. 116 НК). А еще могут потребовать уплатить налоги, которые недополучил бюджет, пока предприниматель вел деятельность без регистрации. Считать будут как будто ИП работал на ОСНО, то есть начислят и потребуют уплатить НДФЛ и НДС.

Как избежать

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2. ИП нарушил сроки сдачи отчетности

Если предприниматель вовремя не отчитался по налогам или страховым взносам, то будет оштрафован по п. 1 ст. 119 НК.

Штраф

Размер штрафа зависит от того, заплатил ИП налог или нет. Итак, в первом случае штраф составит 1 000 рублей, во втором — 5 % от суммы неуплаченного налога за каждый полный и неполный месяц задержки платежа, но не меньше 1 000 рублей и не более 30% исчисленного по декларации налога.

Даже если 1 000 рублей штрафа для вас — сумма несущественная, с предоставлением деклараций и расчетов в ИФНС стоит поторопиться. Двадцатидневная просрочка платежа чревата наложением ареста на расчетный счет (подп. 1 п. 3, п. 11 ст. 76 НК), то есть предприниматель не сможет расходовать деньги со счета.

Как избежать

Отслеживать сроки сдачи отчетности и сдавать все вовремя.

3. ИП не ведет налоговый учет

Предприниматели освобождены от ведения бухгалтерского учета, но не от налогового. ИП обязаны вести налоговые регистры. Речь не только о формировании налоговых деклараций, но и, например, о книге учета доходов и расходов (КУДиР) на УСН (на разных налоговых режимах используются разные книги).

Штраф

Если у вас нет книги учета — готовьтесь к штрафу 10 000 — 30 000 рублей (ст. 120 НК).

Как избежать

Обязательно ведите книгу учета по своему налоговому режиму. Если ведете учет в программе, не забывайте распечатать книгу по итогам года, пронумеровать, сшить, подписать и скрепить печатью (если она у ИП есть).

4. ИП не заплатил налог или заплатил меньше

По п. 3 ст. 120 НК накажут, если налоговики придут к выводу, что отсутствие КУДиР или иное грубое нарушение ведения налогового учета привело к занижению налога.

Штраф

Штраф составит 20% от суммы не перечисленного в бюджет налога, но минимум 40 000 рублей.

Более мягкое наказание в виде штрафа в 20% от неуплаченного налога предусмотрено за ошибки в расчете налога или нарушения, не относящиеся к грубым (п. 1 ст. 122 НК).

Но если налоговики докажут, что налоговое правонарушение совершенно умышленно, штраф составит — 40% (п. 3 ст. 122 НК).

Если налог рассчитан верно, но перечислен в бюджет позже положенного срока, штрафа не будет, но пени ФНС насчитает (ст. 75 НК).

Как избежать

Платите налоги вовремя. Если вести расчет налогов самостоятельно сложно, вам нужна помощь бухгалтера.

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5. ИП не исполнил обязанности налогового агента

К налоговым агентам применяются такие же меры наказания, как и для налогоплательщиков. За просрочку сдачи 6-НДФЛ на 20 дней и более или непредставление отчета ИФНС направит в банк ИП требование о приостановке операций по расчетному счету.

Штраф

Размер штрафа по п. 1.2 ст. 126 НК — 1 000 рублей за каждый просроченный месяц.

Как избежать

Сдавайте отчетность вовремя. Администрирование расчетов с сотрудниками — это множество нюансов, лучше поручить эту работу специалисту.

6. ИП нарушил формат представления отчета

Предприниматели-работодатели с персоналом более 10 человек обязаны сдавать 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам по электронным каналам связи.

Штраф

За нарушение способа подачи отчетов ИП накажут на 200 рублей за каждый отчет.

Как избежать

Расширяя штат, не забудьте перейти на передачу отчетности в контролирующие службы электронным способом.

7. ИП подал недостоверные сведения о работниках

За ошибки в сведениях о работниках, которые допущены в 6-НДФЛ, тоже накажут.

Штраф

Вскрывшийся факт подачи ошибочных сведений карается штрафом 500 рублей за каждый отчет с недостоверными данными (ст. 126.1 НК).

Как избежать

Проверяйте данные. Лучше формировать отчетность через учетную программу, которая заполняет сведения автоматически.

8. ИП не ответил на запрос по встречной проверке

Штраф

5 000 рублей — если не предоставили информацию (пояснения) в течение 5 рабочих дней;

10 000 рублей — если не представили документы в течение 10 рабочих дней.

Как избежать

При получении требования нужно обязательно ответить на него. Отсчет ведут со дня отправки квитанции о получении требования, если с ФНС налажен электронный документооборот.

Подведем итог

ИП обязаны соблюдать требования Налогового кодекса. Незнание правовых норм приводит к штрафам. Если вам сложно разобраться во всех нюансах самостоятельно и отслеживать изменения в законах — доверьте эту работу специалистам.

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