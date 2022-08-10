Как правильно выбрать тариф РКО, если вы занимаетесь торговлей

Ведение счета

Пожалуй, это первое с чего нужно начать. Некоторые банки могут брать плату просто за то, что у вас есть счет. Тарифы могут быть фиксированными или зависеть от оборота, в том числе поступлений.

В Бланке нет абонентской платы за ведение счета, комиссий за входящие платежи и переводы на счета клиентов банка. Откройте счет для бизнеса

Как будут поступать доходы

Определитесь, каким образом покупатели будут оплачивать товар:

наличными;

банковской картой;

через СБП.

Все способы могут отлично уживаться вместе вне зависимости от того, чем и как вы торгуете. Не стоит ограничиваться только наличными или, наоборот, безналом: больше вариантов для оплаты — больше покупателей. Одни из них полностью отказались от купюр и монет и перешли на безналичную оплату товаров и услуг, другие — по-старинке расплачиваются за покупки налом. Наиболее прогрессивные используют оплату по QR-коду.

Продавцу нужно проработать все возможные варианты, чтобы выбрать оптимальный тариф РКО, подходящий именно его бизнесу.

К примеру, если вы покупаете товар за наличные, то вам выгоднее получать именно их, если все оплаты ведутся через расчетный счет, то эквайринг и куайринг — предпочтительнее. Иначе придется или снимать деньги со счета или, наоборот, вносить, а значит, тратиться на комиссии.

Эквайринг и куайринг

Разберемся, с вариантами безналичной оплаты. В зависимости от модели торговли выберете свой вариант эквайринга:

Торговый — для приема платежей через терминалы в стационарной точке продаж. Подойдет любому бизнесу — и небольшому магазину у дома и крупному супермаркету.

Мобильный — для переносных терминалов. Используется в малом бизнесе, при оказании услуг и доставке еды. Можно применять и в стационарных точках, но, как правило, он не рассчитан на большой клиентопоток.

Интернет-эквайринг — если вы продаете товары через сайт.

У каждого типа эквайринга свои тарифы, но чаще всего размер тарифов зависит от оборота платежей. Поэтому, чтобы не думать о том, вышли вы из границ пониженного тарифа или нет, выбирайте фиксированные ставки.

Дополнительный плюс такого подхода — возможность планировать и рассчитывать даже небольшие расходы на банковские услуги.

Бланк предоставляет торговый и интернет-эквайринг с фиксированной комиссией от 0,85% в зависимости от сферы деятельности. Также мы участвуем в программе поддержки бизнеса, поэтому эквайринговые комиссии до 31.08.2022 на социально значимые товары и услуги не превысят 1%.

Куайринг не требует использования терминала, оплата проходит с использованием банковского приложения на телефоне покупателя. Подробнее об этом читайте в статье «Как бизнесу принимать оплату по QR-коду». Этот способ подходит для всех видов бизнеса и позволяет экономить на приобретении оборудования и комиссиях.

Внесение наличных

Полученные от покупателей наличные, придется вносить на счет в банке. Во-первых, компании не вправе хранить деньги в кассе сверх установленного лимита (такая привилегия есть только у малого бизнеса — они вправе не устанавливать лимит кассы). Во-вторых, расходовать выручку из кассы можно только на определенные цели (Указание ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У).

Например: компания не может за счет поступившей выручки оплатить аренду помещения — деньги нужно пропустить через расчетный счет.

За внесение наличных на счет банки часто взимают комиссию. Поэтому при выборе банка и тарифа РКО обращайте на это внимание.

Клиенты Бланка вносят наличные через банкоматы банков-партнеров бесплатно. Чтобы снять средства со счета, вы можете воспользоваться любым банкоматом с функцией бесконтактного обслуживания.

Исходящие платежи

Здесь важно понимать, как часто вы будете совершать расходные операции по счету. К ним относятся:

Оплата счетов поставщикам, в т. ч. по аренде, перевозкам, услугам ЖКХ, а не только за товары.

Выплата зарплаты.

Перечисление подотчета.

Прочие перечисления на счета физлиц — самозанятых, подрядчиков по договорам ГПХ, личные счета ИП и т. д.

За перечисление взносов и налогов банк не берет комиссию.

Как правило, чем больший объем исходящих платежных поручений включен в тариф РКО, тем дешевле выходит стоимость одной платежки. Но бизнесу важно находить оптимальные для себя варианты.

Например, владелец продуктового магазина сотрудничает с большим количеством поставщиков, регулярно рассчитывается с ними за поставленные товары и старается расширить ассортимент за счет поиска новых партнеров. А начинающий предприниматель, занимающийся изготовлением и продажей изделий из дерева, может иметь буквально пару поставщиков сырья и закупать его крайне редко.

В таком случае последнему выгоден минимальный набор включенных платежей, не взирая на стоимость в пересчете на единицу, ведь суммарно выйдет дешевле. А первому — оплата сразу за большее или неограниченное число переводов.

Если у вас есть наемный персонал, то в зависимости от того, перечисляете ли вы зарплату на карты работников или выдаете наличными, изучите соответствующую опцию, так как снятие наличных и перевод денег на счета физлиц многие банки сопровождают взиманием комиссии.

Часто выгодным решением может стать зарплатный проект и использование корпоративных карт.

Как выбрать тариф РКО

Теперь, когда вы знаете, что учесть при выборе тарифа банковского обслуживания, решите, какие из перечисленных опций нужны именно вашему предприятию. Рассчитайте планируемые расходы. Соберите всю информацию в таблицу, например, такую:

Воспользуйтесь конструктором подписки от Бланка. Рассчитайте максимально выгодный тариф и легко переключайтесь между пакетами в приложении, чтобы не платить лишнюю комиссию.

Если вы только планируете заняться торговлей, то отталкивайтесь от бизнес-плана. Если вы — действующий продавец, ориентируйтесь на объемы продаж и расходов в последние месяцы и аналогичные периоды прошлого года, если продаете сезонные товары.

Скомпонуйте тарифные опции так, чтобы ожидаемые расходы не были обременительны. Откажитесь от тех трат на банковские услуги, какими пользоваться не будете. Например, если не собираетесь снимать наличные, но часто будете оплачивать счета, то выбирайте тариф, где более выгодные условия по платежам, а на комиссию за снятие наличных не обращайте внимание — для вас она не существенна.