У банков новая платформа — Знай своего клиента. Что это значит для бизнеса

Что такое платформа «Знай своего клиента» (ЗСК)

Новая платформа — это сервис Центробанка, который все юрлица и ИП делит на три группы в зависимости от риска ведения сомнительной и незаконной деятельности. Она выводит антиотмывочное законодательство на новый уровень.

В полном объеме платформа заработала с 1 июля 2022 года.

С одной стороны ЗСК нацелена на минимизацию палок в колесах бизнеса со стороны банковского сектора. С другой — ее данные о компаниях и предпринимателях основаны на анализе большей информации, чем есть у каждого отдельного банка, что позволяет точнее характеризовать бизнес с точки зрения антикоррупционного законодательства, и вовремя реагировать.

Как работает ЗСК

ЗСК работает только в отношении юрлиц и ИП. Самозанятые и те, кто ведут частную практику (нотариусы, адвокаты, медиаторы и т. д.), в ЗСК не классифицированы. На 1 июля 2022 года в базе было 7 млн юрлиц и ИП.

Итак, платформа, делит бизнес на три группы:

зеленую — сюда относят бизнес с низким уровнем риска, то есть речь о «белом» бизнесе;

желтую — здесь собраны компании и предприниматели со средним уровнем риска;

красную — самая опасная группа, куда попадают организации и ИП с высокими рисками.

Этой информацией Центробанк делится с банками. Последние вправе не согласиться с категорией, присвоенной ЦБ, и настоять на переводе клиента в менее рискованную группу, аргументировав свою позицию.

Платежи «зеленых» клиентов будут проходить беспрепятственно. Решение о проведении операций «желтых» банк будет принимать самостоятельно. И если банк заподозрит бизнес в махинациях, он вправе заблокировать движение денег по счету.

К клиентам из красного сектора будут применяться жесткие ограничения. Нельзя будет:

совершать большинство платежей, в том числе через СБП;

снимать наличку;

получать деньги при закрытии счета, вклада.

Расходовать средства со счета можно будет только на:

налоги, взносы, таможенные пошлины;

алименты, исполнительные листы;

выплату зарплаты, начисленной до попадания в красную зону и при условии, что ФОТ остался на уровне предыдущего месяца;

банковские услуги;

оплату услуг, связанных с банкротством, ликвидацией.

ИП, попавший в «красную» зону риска сможет ежемесячно обналичить деньги из расчета 30 000 рублей на каждого неработающего члена семьи.

Клиент, не согласный со своим риск-статусом, вправе обжаловать решение регулятора (п. 10 статьи 2 закона № 423-ФЗ). Для этого создана межведомственная комиссия, которая будет рассматривать обращения компаний и предпринимателей. Если бизнес не убедил МВК в своей прозрачности, отстаивать позицию придется в суде.

Те, кто не оспорят свой класс по ЗСК или не сумеют доказать свою честность, будут принудительно исключены из ЕГРЮЛ или ЕГРИП по требованию Центробанка.

Избежать блокировки посредством перехода в другой банк у высокорискованных юрлиц и ИП не удастся: к платформе подключены все российские банки, уровень риска будет в любом банке одинаков.

Новый бизнес изначально должен относиться к «зеленой» группе, по крайней мере это выглядит логичным — никаких нарушений или даже сомнительных операций, он, скорее всего, не совершил.

Ваши связи с деловыми партнерами имеют прямое отношение к тому, какими вас будет видеть ЦБ. Оставаться в «зеленой» группе вам поможет проверка контрагентов. Вы получите подробный отчёт о контрагенте, в котором будут сведения из более чем 30 источников, в считанные секунды.

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Чем ЗСК может помочь бизнесу

С введением ЗСК честный бизнес может работать, не боясь блокировок. Банк не вправе отказать в проведении операции компании или ИП из зеленого сектора, если деньги переводятся контрагенту с аналогичным статусом (п. 7 ст. 2 423-ФЗ). А таких, по оценке ЦБ — 99%. Переоценивать «зеленых» будут один раз в три года.

Чтобы узнать о своей риск-категории, обратитесь с письменным запросом в обслуживающий банк. Периодичность обращений в законе не оговорена.

Соответственно, ИП и юрлица сами решают, как часто им интересоваться своим «цветом». На практике такой ответ из банка может пригодиться при заключении договора: потенциальные партнеры предпочтут заранее узнать, насколько рискованна будет взаимная работа с точки зрения 115-ФЗ.

Компании и предприниматели, отнесенные к высокорискованным, о своем статусе узнают без запроса. Соответственно, если вы не получили такое «письмо счастья», можете спать спокойно и не думать о риске блокировке.