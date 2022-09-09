Банки

У банков новая платформа — Знай своего клиента. Что это значит для бизнеса

У банков появилась единая база клиентов с позиций обновленного 115-ФЗ. Разбираем, что это за новая платформа и как она работает.

Версия для печати
У банков новая платформа — Знай своего клиента. Что это значит для бизнеса

Что такое платформа «Знай своего клиента» (ЗСК)

Новая платформа — это сервис Центробанка, который все юрлица и ИП делит на три группы в зависимости от риска ведения сомнительной и незаконной деятельности. Она выводит антиотмывочное законодательство на новый уровень.

В полном объеме платформа заработала с 1 июля 2022 года.

С одной стороны ЗСК нацелена на минимизацию палок в колесах бизнеса со стороны банковского сектора. С другой — ее данные о компаниях и предпринимателях основаны на анализе большей информации, чем есть у каждого отдельного банка, что позволяет точнее характеризовать бизнес с точки зрения антикоррупционного законодательства, и вовремя реагировать.

Как работает ЗСК

ЗСК работает только в отношении юрлиц и ИП. Самозанятые и те, кто ведут частную практику (нотариусы, адвокаты, медиаторы и т. д.), в ЗСК не классифицированы. На 1 июля 2022 года в базе было 7 млн юрлиц и ИП.

Итак, платформа, делит бизнес на три группы:

  • зеленую — сюда относят бизнес с низким уровнем риска, то есть речь о «белом» бизнесе;
  • желтую — здесь собраны компании и предприниматели со средним уровнем риска;
  • красную — самая опасная группа, куда попадают организации и ИП с высокими рисками.

Этой информацией Центробанк делится с банками. Последние вправе не согласиться с категорией, присвоенной ЦБ, и настоять на переводе клиента в менее рискованную группу, аргументировав свою позицию.

Платежи «зеленых» клиентов будут проходить беспрепятственно. Решение о проведении операций «желтых» банк будет принимать самостоятельно. И если банк заподозрит бизнес в махинациях, он вправе заблокировать движение денег по счету.

К клиентам из красного сектора будут применяться жесткие ограничения. Нельзя будет:

  • совершать большинство платежей, в том числе через СБП;
  • снимать наличку;
  • получать деньги при закрытии счета, вклада.

Расходовать средства со счета можно будет только на:

  • налоги, взносы, таможенные пошлины;
  • алименты, исполнительные листы;
  • выплату зарплаты, начисленной до попадания в красную зону и при условии, что ФОТ остался на уровне предыдущего месяца;
  • банковские услуги;
  • оплату услуг, связанных с банкротством, ликвидацией.

ИП, попавший в «красную» зону риска сможет ежемесячно обналичить деньги из расчета 30 000 рублей на каждого неработающего члена семьи.

Клиент, не согласный со своим риск-статусом, вправе обжаловать решение регулятора (п. 10 статьи 2 закона № 423-ФЗ). Для этого создана межведомственная комиссия, которая будет рассматривать обращения компаний и предпринимателей. Если бизнес не убедил МВК в своей прозрачности, отстаивать позицию придется в суде.

Те, кто не оспорят свой класс по ЗСК или не сумеют доказать свою честность, будут принудительно исключены из ЕГРЮЛ или ЕГРИП по требованию Центробанка.

Избежать блокировки посредством перехода в другой банк у высокорискованных юрлиц и ИП не удастся: к платформе подключены все российские банки, уровень риска будет в любом банке одинаков.

Новый бизнес изначально должен относиться к «зеленой» группе, по крайней мере это выглядит логичным — никаких нарушений или даже сомнительных операций, он, скорее всего, не совершил.

Ваши связи с деловыми партнерами имеют прямое отношение к тому, какими вас будет видеть ЦБ. Оставаться в «зеленой» группе вам поможет проверка контрагентов. Вы получите подробный отчёт о контрагенте, в котором будут сведения из более чем 30 источников, в считанные секунды.

В Бланке мы постарались сделать так, чтобы клиенту, который решил открыть свое дело, было комфортно с первых дней работы.

  • Создали сервис, который поможет зарегистрировать ИП или ООО бесплатно.
  • Подготовили специальный тариф для первого года жизни вашего бизнеса — самого сложного: вывод средств до 700 тысяч рублей в месяц без комиссии, бесплатная бухгалтерия для ИП на УСН.

Для новых и действующих клиентов — банк в смартфоне, полная автоматизация и круглосуточная поддержка.

Чем ЗСК может помочь бизнесу

С введением ЗСК честный бизнес может работать, не боясь блокировок. Банк не вправе отказать в проведении операции компании или ИП из зеленого сектора, если деньги переводятся контрагенту с аналогичным статусом (п. 7 ст. 2 423-ФЗ). А таких, по оценке ЦБ — 99%. Переоценивать «зеленых» будут один раз в три года.

Чтобы узнать о своей риск-категории, обратитесь с письменным запросом в обслуживающий банк. Периодичность обращений в законе не оговорена.

Соответственно, ИП и юрлица сами решают, как часто им интересоваться своим «цветом». На практике такой ответ из банка может пригодиться при заключении договора: потенциальные партнеры предпочтут заранее узнать, насколько рискованна будет взаимная работа с точки зрения 115-ФЗ.

Компании и предприниматели, отнесенные к высокорискованным, о своем статусе узнают без запроса. Соответственно, если вы не получили такое «письмо счастья», можете спать спокойно и не думать о риске блокировке.

Blanc
Blanc

ФСБУ Основные средства

Обесценивание ОС по ФСБУ 6/2020 учитывают при расчете налога на имущество

Чтобы посчитать налог на имущество организаций по среднегодовой стоимости, нужно учитывать стоимость ОС по данным бухучета, то есть с применением ФСБУ 6/2020. По этому федеральному стандарту организация проверяет основные средства на обесценение.

Повышение квалификации

Санкции 2022

Девалютизация. Скоро все госкомпании будут составлять планы по использованию токсичных валют

Госкомпаниям необходимо разработать планы, чтобы обозначить направления использования токсичной западной валюты, оставшейся на их балансе, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

НДС

Возмещение НДС в ускоренном порядке

В рамках реализации антикризисных мер для налогоплательщиков был введен заявительный порядок возмещения НДС. Налог в упрощенном порядке смогут получить не все компании, льгота предусматривает строго определенные условия и требования, а также — соблюдение особого порядка запроса в ИФНС. Подробности — в статье.

Возмещение НДС в ускоренном порядке

В 1С нет справки о сумме заработка. Куда она пропала?

Совсем скоро — с 01.01.2023 — нас всех ждут большие изменения: ПФР и ФСС объединяют в единый фонд. Сокращенно он будет называться Социальный фонд России (СФР). В связи с этим, текущий учет страховых взносов и НДФЛ претерпит колоссальные изменения. Одним из таких нововведений станет отмена выдачи работодателем справки о сумме заработка для расчета пособий, утв. приказом Минтруда от 30.04.2013 № 182н. Но это только в будущем, а пока...

В 1С нет справки о сумме заработка. Куда она пропала?

Мероприятия

Разместить
Декретный отпуск

Из декрета в декрет. Какие заявления нужно взять с работницы

Из декрета в декрет означает, что работница, находясь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 или до 3-х лет, снова оформляет отпуск по беременности и родам. Работодателю важно в этом случае правильно подготовить документы и передать в ФСС.

Из декрета в декрет. Какие заявления нужно взять с работницы
Общество

Три случая, когда придется заплатить долги по квартплате за предыдущего собственника жилья

С того момента, как человек становится собственником квартиры, он обязан ее содержать — и в т. ч. оплачивать коммунальные услуги. Поэтому многие люди уверены в том, что они не обязаны платить по счетам, выставленным предыдущему владельцу их жилья.

Три случая, когда придется заплатить долги по квартплате за предыдущего собственника жилья
Отпуска

Больничный в отпуске. В каких случаях надо продлевать, переносить или оставлять без изменения

Человек может заболеть в любой момент, даже находясь в отпуске. При этом больничный во время отпуска должен быть оплачен в общем порядке. Но есть некоторые особенности, о которых нужно знать работодателю.

Больничный в отпуске. В каких случаях надо продлевать, переносить или оставлять без изменения
Подряд

Надо ли платить за передачу подрядчику имущества для работы

Заказчики нередко передают подрядчику собственные орудия труда в безвозмездное пользование. Но возникает сомнение: а не получает ли подрядчик из-за этого дополнительный доход? Минфин в письме от 15.08.2022 № 03-03-05/79557 разобрался с проблемой. Об этом – далее.

Надо ли платить за передачу подрядчику имущества для работы
Читать еще