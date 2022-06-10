Как бухгалтеру работать с договорами, транспортными накладными и другими документами в режиме «одного окна»

Docrobot — оператор электронного документооборота, который входит в список доверенных операторов ЭДО ФНС.
На платформе можно использовать EDI-сообщения — это технология, которая позволяет обмениваться контрагентам стандартизированными электронными сообщениями. Ими активно пользуются в частности ритейлеры — отправляют заказы, уведомления об отгрузке, обмениваются прайс-листами.
Такой обмен занимает секунды, а информация надежно защищена. Можно больше не посылать сообщения по электронной почте или бумажные документы.
Платформа Docrobot обновилась и стала еще удобнее для пользователей: список возможностей расширился, интерфейс стал более дружелюбным, а отказоустойчивость — повысилась. Мы объединили ключевые сервисы компании.
Что изменилось
Появление экосистемы сервисов для бизнеса
Объединение в одном месте разных возможностей сервиса — это и есть создание экосистемы. Новая платформа умеет работать с электронными транспортными накладными, формировать договоры и дополнительные соглашения, объединяет работу с разными документам в едином окне.
В планах — перевод всех документов в новую экосистему для повышения эффективности работы с ними.
Бухгалтер, руководитель или менеджер смогут держать под контролем все процессы от создания документа до его полного согласования и подписания.
Единая точка входа
Чтобы попасть в личный кабинет, достаточно использовать пару «логин-пароль», и вот вы уже получаете доступ ко всем необходимым сервисам. Не нужно придумывать, запоминать или записывать в блокнот несколько данных для доступа или дожидаться смс.
Отказоустойчивость
Главное для бухгалтера при больших объемах обрабатываемых документов — это скорость. Скорость, с которой открываются документы, с которой нужно переключаться между вкладками при работе и т. д.
Мы увеличили скорость работы платформы в три раза. Вы тратите секунду на открытие документа или переход между вкладками. Рутинные операции стали удобными и быстрыми.
Выгрузка документов для ФНС
Не секрет, что требование из налоговой о предоставлении документов вызывает дрожь и трепет почти у любого бухгалтера. Причем выборку приходится делать по определенному контрагенту или за избранный проверяющими период.
Бумажные документы пришлось бы сканировать, сохранять, собирать в архивы, каждый файл подписать и только потом отправить. Ответ на требование организации или ИП обязаны дать в течение 5-10 дней в зависимости от цели запроса. При большом объеме документов, например, в торговле, собрать нужные документы даже в такие сроки очень трудно.
Выгружать юридически значимые документы в Docrobot намного проще. Бухгалтер может сделать это сам и очень быстро. Это позволяет формировать и передавать нужные документы на проверку даже в последний день срока их представления.
В сезон отпусков это большое преимущество — не нужно сломя голову ехать в офис, чтобы только ответить на требование. А если сроки поджимают, можно зайти на платформу с домашнего компьютера или ноутбука.
Усиленная политика безопасности
Защита данных в свете последних событий, когда крупные операторы ЭДО подвергались массированным DDOS-атакам, становится на первое место. В Docrobot вам обеспечена конфиденциальность. Защита личных данных и документов стала еще надежнее, третьи лица не получат к ним доступа.
Дополнительный плюс: платформа Docrobot — это российская разработка. На нас не влияют внешние изменения в мире.
Дружелюбный интерфейс
Работа в новом интерфейсе доступ на любому пользователю, будь то менеджер по продажам, бухгалтер или предприниматель. Не нужно обладать специальными навыками, т. к. все меню и действия интуитивно понятны.
Для кого создан Docrobot
Активными пользователя платформы сейчас являются ритейлеры. Нашими клиентами уже стали все федеральные торговые сети и большинство региональных. В их числе — Х5, «Магнит», «Ашан», «Лента», «Монетка», «Магнолия» и другие.
Преимущество Docrobot в том, что здесь все участники рынка ритейла могут взаимодействовать друг с другом, в т. ч. формировать и отправлять электронные транспортные накладные, которые пока используются по желанию, но с 2023 года планируется сделать их обязательными для всех.
Поэтому платформа будет полезна всем, кто работает в торговле, как покупателям и продавцам, так и перевозчикам, логистическим, экспедиторским и другим компаниям.
Для тех, кто ведет договорную работу с контрагентами Docrobot также будет полезен. Можно забыть о затягивании согласований, постоянных ошибках и долгом ожидании оригинала договора. На платформе все процессы проходят в разы быстрее, а документы подписываются мгновенно..
Инфографика:
Как начать работу?
Чтобы начать работать с платформой Docrobot достаточно получить логин и пароль для доступа к платформе. И можете сразу начинать обмениваться документами с контрагентами, которые уже работают в экосистеме Docrobot.