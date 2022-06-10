ЭДО

Как бухгалтеру работать с договорами, транспортными накладными и другими документами в режиме «одного окна»

Операторы ЭДО позволяют отправлять и получать разные документы на одной платформе, что упрощает бухгалтеру работу с первичкой и учет. Уже понятно, что в ближайшем будущем именно электронные документы заменят большинство привычных бумажных. Например, в 2022 году появился формат электронной транспортной накладной и доверенности. Как работать в новых условиях?

Версия для печати
Как бухгалтеру работать с договорами, транспортными накладными и другими документами в режиме «одного окна»

Docrobot — оператор электронного документооборота, который входит в список доверенных операторов ЭДО ФНС.

На платформе можно использовать EDI-сообщения — это технология, которая позволяет обмениваться контрагентам стандартизированными электронными сообщениями. Ими активно пользуются в частности ритейлеры — отправляют заказы, уведомления об отгрузке, обмениваются прайс-листами.

Такой обмен занимает секунды, а информация надежно защищена. Можно больше не посылать сообщения по электронной почте или бумажные документы.

Платформа Docrobot обновилась и стала еще удобнее для пользователей: список возможностей расширился, интерфейс стал более дружелюбным, а отказоустойчивость — повысилась. Мы объединили ключевые сервисы компании.

Что изменилось

Появление экосистемы сервисов для бизнеса

Объединение в одном месте разных возможностей сервиса — это и есть создание экосистемы. Новая платформа умеет работать с электронными транспортными накладными, формировать договоры и дополнительные соглашения, объединяет работу с разными документам в едином окне.

В планах — перевод всех документов в новую экосистему для повышения эффективности работы с ними.

Бухгалтер, руководитель или менеджер смогут держать под контролем все процессы от создания документа до его полного согласования и подписания.

Получить демо-доступ к платформе Docrobot

Единая точка входа

Чтобы попасть в личный кабинет, достаточно использовать пару «логин-пароль», и вот вы уже получаете доступ ко всем необходимым сервисам. Не нужно придумывать, запоминать или записывать в блокнот несколько данных для доступа или дожидаться смс.

Отказоустойчивость

Главное для бухгалтера при больших объемах обрабатываемых документов — это скорость. Скорость, с которой открываются документы, с которой нужно переключаться между вкладками при работе и т. д.

Мы увеличили скорость работы платформы в три раза. Вы тратите секунду на открытие документа или переход между вкладками. Рутинные операции стали удобными и быстрыми.

Выгрузка документов для ФНС

Не секрет, что требование из налоговой о предоставлении документов вызывает дрожь и трепет почти у любого бухгалтера. Причем выборку приходится делать по определенному контрагенту или за избранный проверяющими период.

Бумажные документы пришлось бы сканировать, сохранять, собирать в архивы, каждый файл подписать и только потом отправить. Ответ на требование организации или ИП обязаны дать в течение 5-10 дней в зависимости от цели запроса. При большом объеме документов, например, в торговле, собрать нужные документы даже в такие сроки очень трудно.

Выгружать юридически значимые документы в Docrobot намного проще. Бухгалтер может сделать это сам и очень быстро. Это позволяет формировать и передавать нужные документы на проверку даже в последний день срока их представления.

В сезон отпусков это большое преимущество — не нужно сломя голову ехать в офис, чтобы только ответить на требование. А если сроки поджимают, можно зайти на платформу с домашнего компьютера или ноутбука.

Усиленная политика безопасности

Защита данных в свете последних событий, когда крупные операторы ЭДО подвергались массированным DDOS-атакам, становится на первое место. В Docrobot вам обеспечена конфиденциальность. Защита личных данных и документов стала еще надежнее, третьи лица не получат к ним доступа.

Дополнительный плюс: платформа Docrobot — это российская разработка. На нас не влияют внешние изменения в мире.

Дружелюбный интерфейс

Работа в новом интерфейсе доступ на любому пользователю, будь то менеджер по продажам, бухгалтер или предприниматель. Не нужно обладать специальными навыками, т. к. все меню и действия интуитивно понятны.

Для кого создан Docrobot

Активными пользователя платформы сейчас являются ритейлеры. Нашими клиентами уже стали все федеральные торговые сети и большинство региональных. В их числе — Х5, «Магнит», «Ашан», «Лента», «Монетка», «Магнолия» и другие.

Преимущество Docrobot в том, что здесь все участники рынка ритейла могут взаимодействовать друг с другом, в т. ч. формировать и отправлять электронные транспортные накладные, которые пока используются по желанию, но с 2023 года планируется сделать их обязательными для всех.

Поэтому платформа будет полезна всем, кто работает в торговле, как покупателям и продавцам, так и перевозчикам, логистическим, экспедиторским и другим компаниям.

Для тех, кто ведет договорную работу с контрагентами Docrobot также будет полезен. Можно забыть о затягивании согласований, постоянных ошибках и долгом ожидании оригинала договора. На платформе все процессы проходят в разы быстрее, а документы подписываются мгновенно..

Инфографика:

Как начать работу?

Чтобы начать работать с платформой Docrobot достаточно получить логин и пароль для доступа к платформе. И можете сразу начинать обмениваться документами с контрагентами, которые уже работают в экосистеме Docrobot.

Docrobot
Docrobot

Так же могут быть интересны

Закрытие 20 счёта с 2022 года в 1С

Введение новых стандартов учета влечет за собой изменения и в 1С. Так, начиная с релиза 3.0.111 программного продукта 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, разработчиками была внедрена новая настройка учётной политики в части закрытия затратных счетов. В этой статье мы рассмотрим основные изменения, коснувшиеся закрытия 20 счета.

Закрытие 20 счёта с 2022 года в 1С
Свой бизнес

Налоговые аспекты операций возвратного лизинга

Одна из очень актуальных сегодня проблем для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей — где взять деньги? Лизинговые компании предлагают интересное решение. Речь про возвратный лизинг для компаний и ИП.

Налоговые аспекты операций возвратного лизинга
Арендные отношения

Как снизить риски, если вы сдаете жилье в краткосрочную аренду

Чтобы получить дополнительный доход, многие сдают жилое помещение или его часть в аренду, т. е. возникают отношения наймодателя и нанимателя. Мы рассмотрим отношения наймодателя и нанимателя.

Как снизить риски, если вы сдаете жилье в краткосрочную аренду
Онлайн-кассы

Как продавцу перейти на электронный чеки без штрафов в 2022 году

У предпринимателей нередко возникают вопросы, как компании перейти на электронные чеки в 2022 году? Какие существуют способы перехода на электронные чеки? Каков порядок направления чека покупателю? Разберем их в нашей статье.

Как продавцу перейти на электронный чеки без штрафов в 2022 году
Налоговая отчетность

Проставляем правильные коды налогового или отчетного периода в декларациях

Среди информации, которую мы представляем в налоговую инспекцию в составе деклараций по налогам в закодированном виде, информация о налоговом (отчетном) периоде. Это период, за который составлена декларация. То есть сведения, представленные в декларации, касаются конкретного периода по конкретному налогу. Ошибка в таком коде приведет к тому, что налоговая будет требовать от вас представить декларацию, которую вы уже сдали.

Проставляем правильные коды налогового или отчетного периода в декларациях
Амортизация основных средств

Амортизация грузового автомобиля-2022. Как бухгалтеру не запутаться в нововведениях

Что такое амортизация имущества, как ее рассчитать, как списать стоимость основных затрат? Более подробно о данном процессе на примере амортизации грузовых автомобилей, а также о последних изменениях порядка амортизации в бухучете читайте в нашей статье.

Амортизация грузового автомобиля-2022. Как бухгалтеру не запутаться в нововведениях
Общество. Люди. События

Взыскание на единственное жилье, или как работает исполнительский иммунитет

В банкротстве баланс интересов гражданина-должника и его кредиторов обеспечивается исполнительским иммунитетом. Но применение этого механизма на практике порождает спорные вопросы. Некоторые законодательные пробелы перекрываются практическими наработками судов.

Взыскание на единственное жилье, или как работает исполнительский иммунитет
Кредиты

С какого возраста дают кредит и ипотеку: реальные примеры в банках

Банки принимают решение о выдаче кредита заемщику исходя из нескольких критериев. Среди них, например, уровень дохода и стаж. Еще одно ограничение может быть по возрасту. Рассказываем, с какого возраста можно получить потребительский кредит, ипотеку или оформить кредитную карту.

С какого возраста дают кредит и ипотеку: реальные примеры в банках