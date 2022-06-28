Акт сверки получил новый формат. Что нужно знать бухгалтеру

Что такое акт сверки

Это документ, в котором отражается результат исполнения обязательств между контрагентами в денежной форме.

То есть стороны сделки:

указывают в нем все операции по движению товаров (услуг, работ) в хронологическом порядке за конкретный период или по конкретному договору;

выводят сумму обязательств: кто, кому и сколько должен;

подтверждают обязательства своей подписью.

Зачем нужен акт сверки

Акт подтверждает итоги расчетов по сделке. То есть с его помощью можно подтвердить отсутствие или наличие долга (постановление АС Московского округа от 31.01.2017 № Ф05-22327/2016).

Однако одного акта мало. Необходимо, чтобы у вас были первичные документы или иные косвенные доказательства.

Чем поможет акт сверки

1. Выявить ошибки в расчетах.

Например: контрагент считал, что ничего вам не должен. Но согласно акту сверки за ним числится задолженность.

2. Согласовать размер долга и устранить разногласия.

Например: одна из сторон не провела в учете один документ, поэтому суммы не бьются.

3. Подтвердить, что все обязательства выполнены.

Когда по акту сверки видно, что у сторон нет задолженностей друг перед другом.

4. Провести зачет взаимных требований (ст. 410 ГК).

5. Доказать, что сотрудники контрагента, полномочия которых ранее не были зафиксированы, действовали с одобрения руководства. Для этого акт должно подписать уполномоченное лицо.

Например: директор организации (п. 1 ст. 183 ГК, п. 123 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).

6. Корректно рассчитать исковые требования.

7. Подтвердить признание долга должником, чтобы возобновить отсчет срока исковой давности (ст. 203, п. 2 ст. 206 ГК).

Хотите узнать больше о системе электронного документооборота Docrobot? Спросите экспертов ЭДО.

Кто вправе подписать акт сверки

Во-первых, подписать документ вправе первое лицо организации, которое может действовать без доверенности. Например: генеральный директор, президент, директор. Или лично индивидуальный предприниматель.

Во-вторых, работник компании или ИП (включая главного бухгалтера) — при наличии доверенности, которая подтверждает его полномочия на совершение данного действия.

Акт сверки — обязательный документ?

Акт сверки не является первичным документом бухучета. Законодательного требования по его обязательному составлению нет.

При этом контрагенты могут сделать его обязательным по собственной инициативе, если пропишут этот момент в договоре (п. 4 ст. 421 ГК).

Зачем нужен единый формат акта сверки?

ФНС утвердила формат акта сверки приказом от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405@. Он был зарегистрирован в Минюсте 22.06.2022 и вступит в силу через 30 дней со дня регистрации.

Единый формат упростит работу налогоплательщиков. Компании и ИП смогут быстро формировать и обмениваться актами сверки. А ФНС легко распознает документ, переданный ей в электронной форме.

Таким образом, компании и ИП смогут направлять электронный акт по каналам ТКС или через личный кабинет налогоплательщика, если ФНС пришлет запрос по п. 2 ст. 93 НК.

Если ваше предприятие уже применяет ЭДО, то акт сверки дополнит список официальных электронных документов. Если вы пока не оцифровали свой бизнес, рекомендуем задуматься о переходе на ЭДО.

Власти поддерживает цифровизацию документов.

Уже в 2022 году они планируют утвердить форматы: