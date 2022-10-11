Docrobot выпустил новую версию модуля интеграции с 1С

Версия 2.0 интеграционного модуля стала быстрее и производительнее. Теперь благодаря изменениям архитектуры модуля риск блокировки баз данных пользователей в моменты критических вычислений и регламентных заданий минимален.

Быстрая работа

Скорость работы увеличилась на 20%. Значительно улучшили интерфейс: сократили количество полей в табличной части, убрали нефункциональные вкладки и кнопки. При этом по-прежнему есть возможность создавать кастомные кнопки и поля при необходимости.

Идентификатор для связи документов

Одно из основных обновлений — уникальный идентификатор. Он связывает документы по каждому заказу в единую цепочку. Идентификатор позволяет работать сразу со всеми документами в цепочке и передавать данные о них из учётной системы как на платформу Docrobot, так и контрагентам. При выполнении процедур будут задействованы только объединённые идентификатором цепочки записи.

Кроме того, идентификатор облегчает поиск документов по базе и помогает контролировать сопоставление документов. Платформа сама генерирует идентификатор и передаёт его компании, если старая версия модуля, в которой он отсутствует, не позволяет ей это сделать.

Отчет по расхождениям

Чтобы ускорить исправление расхождений в документах, в модуль был добавлен специальный отчёт. Отчёт открывается в отдельном окне, в котором отображаются документы с расхождениями по параметрам заказа: номер, дата, сумма, контрагент и другие. Расхождения выделяются цветом, а откорректировать документ можно прямо в отчёте.

Объемно-сортовой учет в 1С

В модуль включили функциональность передачи информации по объёмно-сортовому учёту (ОСУ). Есть возможность выбрать номенклатуру для передачи данных по ОСУ и торговые сети, готовые к приёму данных.

В ближайшее время Docrobot собирается ускорить процесс внедрения модуля. Также в планах — углубить возможность настройки ролей пользователей для работы с отдельными документами и автоматизировать процедуры сопоставлений.

Евгений Шелковников, CEO Docrobot: «Модуль помогает быстро организовать документооборот со всеми федеральными и региональными торговыми сетями без длительных доработок и сложных настроек. Благодаря обновлениям значительно улучшился интерфейс, повысились скорость и производительность решения. Обмениваться документами по заказам теперь ещё быстрее и удобнее, при этом можно продолжать работать в привычном интерфейсе учётной системы, не переключаясь между системами и не дублируя данные».

Наши соцсети: vk | телеграм