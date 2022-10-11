С 1 ноября изменятся правила работы с упакованной водой

Кого касаются изменения

Всех участников оборота упакованной воды: производителей, дистрибьюторов, импортеров, оптовых поставщиков и розничных продавцов.

Что изменилось

1 ноября стартует новый виток маркировки для воды в упаковке. С этой даты всем участникам оборота предстоит:

Передавать сведения об отгрузке и приемке упакованной воды в Честный ЗНАК в объемно-сортовом учете.

Передавать сведения в Честный ЗНАК, если товар выбыл из оборота любым путем, кроме продажи в розницу. Например, по причине брака, конфискации или утилизации.

Как работать по новым правилам

Зарегистрироваться в Честном ЗНАКЕ. Пройдите регистрацию, если не сделали этого раньше. Подключиться к системе электронного документооборота (ЭДО). Передавать сведения в Честный ЗНАК можно только в электронных универсальных передаточных документах (УПД). Передавать сведения о приемке или отгрузке с указанием кода маркированного товара (GTIN) и его количества в УПД. Серийный номер товара указывать не нужно. При отправке и приемке товара УПД заверяется электронной подписью.

Также отчитаться перед Честным ЗНАКОМ нужно, если товар выбыл из оборота любым путем, кроме продажи в розницу Например, по причине брака или утилизации.

Что изменится в будущем

В марте 2023 розницу ждут новые изменения: в Честный ЗНАК предстоит передавать сведения о продаже упакованной воды с использованием онлайн-кассы. Отправлять сведения будут операторы фискальных данных (ОФД). Кроме подключения к системе ЭДО, понадобятся: