Docrobot обновил платформу электронного документооборота

Автозаполнение объёмно-сортового учёта (ОСУ)

Обновление позволяет быстро и легко сформировать универсальные передаточные документы (УПД) с указанием сведений по маркированным товарам в объёмно-сортовом учёте на основании EDI документа или с нуля.

Сначала пользователь вносит данные в товарный справочник, в карточке товара проставляет признак ОСУ и при необходимости указывает GTIN потребительской упаковки. А затем при отметке галочек «Указать сведения о маркировке товара» и «в ОСУ» платформа автоматически заполнит поля для регулярных выражений формата [02][GTIN][37][количество] в потребительской единице, подлежащей маркировке. Данные можно скорректировать.

GTIN (Global Trade Item Number)– код товара, предназначенный для маркировки и логистического учёта в глобальном потоке поставок. С помощью него можно идентифицировать и находить продукцию в базе, в распределительных центрах, на складах и в магазинах.

GTIN обозначают на товаре цифрами, в виде штрихода.

В шаблоне csv для товарного справочника также добавили два новых параметра: признак ОСУ и GTIN потребительской упаковки.

Автозаполнение ускоряет подготовку документов, а значит, и передачу сведений в «Честный ЗНАК» по объёмно-сортовому учёту.

Фильтрация документов по статусам обработки в системе «Честный ЗНАК»

Фильтрация по статусам позволяет сортировать отправленные документы в зависимости от того, как их обработал «Честный ЗНАК». Фильтры можно выбрать из выпадающего меню:

«В очереди» показывает документы, по которым не поступила технологическая квитанция с результатом обработки документа на стороне «Честного ЗНАКА». Статус значит, что документы ещё находятся в очереди на отправку в систему.

«В обработке» показывает документы, по которым поступила технологическая квитанция с пометкой IN_PROGRESS. Статус значит, что документы доставлены в «Честный ЗНАК» и находятся в обработке.

«Обработан успешно» показывает документы, по которым поступила технологическая квитанция c пометкой SUCCESS. Статус значит, что «Честный знак» документы обработал успешно.

В «Честном ЗНАКЕ» есть два вида квитанций: Транспортная квитанция сообщает, что документ поступил в систему. Технологическая квитанция сообщает результаты обработки документа в системе.

Для операций с ошибками тоже предусмотрены фильтры:

«Обработан с ошибкой» – если документ некорректно обработан на стороне «Честного знака». По таким документам поступила технологическая квитанция c пометкой FAILED.

«Ошибка при отправке» – если возникли ошибки при отправке документов в «Честный ЗНАК»;

«Доставлен с ошибкой» – если были обнаружены ошибки при получении технологической квитанции от «Честного ЗНАКА».

Опция упрощает работу с «Честным ЗНАКОМ»: можно оперативно отслеживать ошибки и вовремя предоставлять документы по товарам, на которых распространяется маркировка.

Расширенный поиск по инфополям документов УПД/УКД

Поиск по инфополям позволяет легко находить документы по ключу и заданному значению – дополнительным атрибутам в УПД. Нужно просто ввести данные в соответствующих строках, и платформа выдаст все документы, у которых ключ и заданное значение совпадают с указанными.

Инфополя могут включать в себя следующие сведения:

Ключ: отправитель, получатель, номер накладной, номер акта, глобальный номер места нахождения (GLN) грузополучателя.

Заданное значение: номер заказа, код материала, штрихкод.

Каждая торговая сеть выставляет свои требования к содержанию инфополей. Чтобы сбросить фильтр, достаточно изменить настройки поиска.

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