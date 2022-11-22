Всё, что вы хотели знать об ЭТрН, но боялись спросить: 10 самых важных вопросов

Отвечаем в карточках на самые распространённые вопросы, связанные с ЭТрН.

1. Что такое ЭТрН

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) – юридически значимый документ, который подтверждает заключение договора на транспортные услуги и расходы на перевозку.

Цифровая накладная избавлена от недостатков бумажного аналога и предлагает участникам перевозок много преимуществ. А именно: поиск документов за несколько секунд, быстрый обмен, удобное хранение, доступ в любое время, возможность отследить статусы, отсутствие налоговых рисков и сокращение расходов.

2. Зачем нужна ГИС ЭПД

Система аккумулирует данные о перевозках и предоставляет их заинтересованным ведомствам: ФНС, Минтрансу, Ространснадзору, Минцифры, МВД.

Электронные перевозочные документы (ЭПД) и сведения направляются оператору ИС ЭПД, который выступает связующим звеном между бизнесом и ГИС ЭПД.

Роль операторов ИС ЭПД играют компании-разработчики решений для электронного документооборота (ЭДО). Чтобы получить этот статус, оператор должен подтвердить соответствие ряду требований и пройти аккредитацию Минтранса.

3. Кто из участников перевозки оформляет транспортную накладную и передаёт данные операторам ИС ЭПД

Участники перевозки – грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик (транспортная компания). Формировать транспортную накладную начинает грузоотправитель. Затем ЭТрН подписывают грузополучатель и перевозчик, при необходимости добавляют комментарии и дополнительные сведения.

После завершения погрузки грузоотправитель подписывает документ и направляет его оператору ИС ЭПД.

4. Что делать, если я и мои контрагенты подключены к разным операторам ИС ЭПД

Обмениваться документами между контрагентами, подключенными к разным операторам ИС ЭПД, позволяет технология роуминга.

Сейчас технология находится в разработке. Запуск роумингового обмена можно ожидать уже в конце 2022 года. А по индивидуальным запросам операторы начнут настраивать роуминг уже в ближайшее время.

5. Надо ли перевозчику предоставлять оператору ИС ЭПД информацию о водителях

Когда транспортная компания регистрируется в системе Docrobot, она предоставляет список всех водителей, которые будут осуществлять перевозки.

Зарегистрировать нового водителя можно через техподдержку платформы – это займёт три-пять минут. В будущем водители смогут самостоятельно регистрироваться в системе.

6. Есть ли у водителей доступ к личному кабинету Docrobot

Да, это так. Водители, зарегистрированные в системе, получают персональный доступ в личный кабинет Docrobot. Для них платформа генерирует свой собственный логин и пароль.

7. Водители тоже подписывают транспортную накладную

Водители подписывают ЭТрН простой электронной подписью (ПЭП). Так они подтверждают приём или выдачу груза.

Затем перевозчик подписывает ЭТрН усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и направляет её оператору.

8. Как водители подписывают ЭТрН?

Просматривать и подписывать ЭТрН водители могут прямо в смартфоне или планшете с помощью мобильного приложения, которое разработал Docrobot. В приложение они заходят под своим логином и паролем.

9. Как сотрудники ГИБДД будут проверять ЭТрН?

Проверять ЭТрН сотрудники ГИБДД могут с помощью специального программного обеспечения, установленного на их планшетах. Чтобы посмотреть документ, инспектору достаточно отсканировать с экрана смартфона водителя динамический QR-код, сформированный в приложении Docrobot.

QR-код, помимо информации о перевозке, содержит в себе ещё электронную подпись ГИС ЭПД. Поэтому фальсифицировать его практически невозможно.

Получить сведения о транспортной накладной можно даже если нет связи. Это позволяет тот же QR-код – он остаётся доступным в приложении и без интернета.

10. Можно ли оформлять в электронном виде другие перевозочные документы, например, путевой лист

На платформе Docrobot можно обмениваться разными электронными перевозочными документами, формат которых утверждён ФНС. Это транспортная накладная, сопроводительная ведомость и заказ-наряд.

Электронный путевой лист станет формализованным к 1 марта 2023 года. Тогда же перечень документов, которые можно передавать в ГИС ЭПД, пополнят электронный договор фрахтования, электронная заявка и электронный заказ.

Docrobot как аккредитованный оператор ИС ЭПД будет поддерживать все утверждённые форматы электронных перевозочных документов.

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