Первичные документы

Найти и обезвредить. Четыре распространенных ошибки в электронных универсальных передаточных документах

Универсальные передаточные документы подтверждают приём и отгрузку товаров. Ошибки в них затягивают согласование, нарушают поставки и приводят к убыткам.

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Найти и обезвредить. Четыре распространенных ошибки в электронных универсальных передаточных документах
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Разбираем типичные ошибки в УПД и подсказываем, как их исправить.

Ошибка № 1. Неправильно указана сумма заказа или дата отгрузки

Учётная система выгружает документ с датой отгрузки или суммой, которые отличаются от данных контрагента. Например, цена указана с НДС, а надо без него. В итоге невозможно завершить операцию и закрыть сделку.

Как исправить

Сформировать и отправить исправительный универсальный передаточный документ (ИУПД) с порядковыми номером 001 и датой от текущего дня. Если исправительных документов несколько, каждому присвойте свой номер в зависимости от последовательности, в какой надо корректировать недочёты.

Стоит уточнить у менеджера цену, дату и другие параметры заказа, чтобы не допустить ошибку снова.

Ошибка № 2. Не подписан титул документа

Счёт-фактура не поступает. Ошибка возникает, если контрагент не подписал документ или если документ подписан, но титул покупателя не передался. Возможные причины – ошибки при обработке в базе данных или недостаток информации, указанной в УПД.

Как исправить

Уточнить у менеджера, был ли подписан документ и почему нет, если ответ отрицательный. Если титул покупателя передан и есть письмо, которое это подтверждает, следует обратиться в техподдержку оператора ЭДО.

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Ошибка № 3. Документ отклонён

Платформа отклоняет корректировочный документ, если в нём есть позиции, в которых не происходило никаких изменений.

Как исправить

Сформировать новый корректировочный УПД и указать в нём только те позиции, которые подвергаются изменениям. Например, по причине недопоставки или брака. А позиции, которые приняты успешно, следует удалять.

Число ноль в товарных позициях по этому документу не будет считаться ошибкой.

Ошибка № 4. Не найден GTIN в национальном каталоге

Если GTIN не найден или передан некорректно, отправить сведения по маркированным товарам в «Честный знак» нельзя: система попросту отклонит все документы. А значит, есть риск не выполнить требования законодательства и получить штраф.

Как исправить

Нужно внести корректировки в товарный справочник и проставить признак ОСУ (объёмно-сортовой учёт) в карточке товара. Если всё указано верно, при отметке галочек «Указать сведения о маркировке товара» и «в ОСУ» платформа автоматически заполнит поля по маркированным товарам, в том числе GTIN.

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