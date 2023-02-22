Как экспедитору заполнять транспортную  накладную 

Делимся рекомендациями, какие нюансы в этом случае нужно учесть.

Кто такой экспедитор и чем занимается

Экспедитор – это компания, которая организует перевозку груза и решает все связанные с этим вопросы: ищет перевозчиков, подбирает оптимальный маршрут и виды транспорта, продумывает способы перегрузки и хранения. Его задача – доставить груз в целости и сохранности, но с минимальными затратами и учётом всех возможных ограничений.

Договором для экспедитора могут быть предусмотрены следующие обязанности:

разработка и согласование маршрутов с клиентом;

проверка состояния груза;

упаковка, погрузка и выгрузка;

подготовка транспортного средства к перевозке;

обеспечение доставки до места назначения;

отслеживание перемещения;

хранение груза на складе между перевозками;

оформление документов, в том числе для импорта или экспорта;

страхование и таможенное оформление;

ведение расчётов, связанных с перевозкой;

уплата платежей и пошлин.

Какие ещё документы понадобятся

Договор на выполнение услуг по организации перевозки груза

Экспедитор заключает с клиентом не договор перевозки, а договор на выполнение услуг по организации перевозки груза. В рамках исполнения такого договора клиент передаёт ему груз во владение. Это предусмотрено в пунктах 102, 103 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 21.12.2020 № 2200.

Экспедиторская расписка

Расписка подтверждает, что экспедитор получил груз от клиента для перевозки. Её тоже составляет экспедитор. Отсутствие документа считается нарушением (приказ Минтранса от 11.02.2008 № 23, постановление Правительства от 08.09.2006 № 554).

Поручение экспедитору

Поручение определяет перечень услуг, которые экспедитор должен предоставить в рамках договора. В документе фиксируют условия перевозки и данные груза: характер, вес, объём, состояние маркировки. Поручение подготавливает клиент и выдаёт экспедитору.

Какие разделы в транспортной накладной заполняет экспедитор

Экспедитор заполняет те же поля, что и обычный грузоотправитель: дату, номер документа, номер экземпляра, дату и номер заявки, разделы 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12.

Но при этом в разделе 1 «Грузоотправитель» он проставляет отметку в поле «Является экспедитором», а в разделе 1а «Клиент (заказчик)» указывает ещё реквизиты договора на организацию перевозки.

Раздел Заполнение Раздел 1 «Грузоотправитель» Реквизиты экспедитора и отметка «Является экспедитором» Раздел 1а «Клиент (заказчик)» Реквизиты заказчика Реквизиты договора на организацию перевозки

Как Минтранс рекомендует заполнять разделы «Грузоотправитель» и «Приём груза»

Минтранс России опубликовал методические рекомендации (распоряжение от 22.12.2022 № АК-325-р), в которых разъяснил, как заполнять разделы «Приём груза» и «Грузоотправитель» в транспортной накладной, когда в роли грузоотправителя выступает экспедитор.

Раздел Строка Заполнение Раздел 1 «Грузоотправитель» Реквизиты экспедитора и отметка «Является экспедитором» Раздел 8 «Приём груза» Наименование (ИНН) владельца объекта инфраструктуры пункта погрузки Реквизиты склада фактического местонахождения груза, на котором осуществляется погрузка Реквизиты лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство Зависит от того, кто вверяет груз ● Экспедитор: реквизиты экспедитора ● Привлечённое экспедитором третье лицо: реквизиты третьего лица Подпись, расшифровка подписи лица, осуществившего погрузку груза, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия лица на погрузку груза Зависит от того, кто вверяет груз ● Экспедитор: ФИО экспедитора или его представителя ● Привлечённое экспедитором третье лицо: ФИО третьего лица или его представителя Если погрузку совершает представитель экспедитора или третье лицо, дополнительно следует указать наименование и реквизиты документа (доверенности, приказа), удостоверяющего полномочия на это.

Какие реквизиты необходимо указывать

В соответствии с пунктом 101 Правил к реквизитам, которые, в частности, необходимо указать в разделе 1 «Грузоотправитель» и разделе 8 «Приём груза», относятся:

Для юридических лиц Для физических лиц Полное наименование, ИНН, адрес местонахождения, номер телефона. ФИО, ИНН или серия, номер, дата выдачи водительского удостоверения (для водителей), номер телефона. ● Если физлицо иностранное – ФИО составителя документа.

Для подтверждающих (сопроводительных) документов: ИНН составителя документа, наименование, дата и номер документа.

Если в разделе «Приём груза» лицо, осуществившее погрузку груза (лицо – владелец объекта инфраструктуры пункта погрузки), совпадает с лицом из раздела «Грузоотправитель», на бумажном носителе в реквизитах следует указывать только наименование, а в электронной транспортной накладной – ИНН грузоотправителя.

Когда экспедитор не будет грузоотправителем даже если он участвует в организации перевозки

Если погрузку производит не экспедитор, а заказчик или третье лицо по поручению заказчика, тогда согласно пункту 102 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом в качестве грузоотправителя в транспортной накладной должен быть указан заказчик.

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