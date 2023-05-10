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ЭДО

Работа поставщиков молочной продукции с торговыми сетями: для чего нужен ЭДО?

Участники рынка молочной продукции до сих пор могут теряться в нововведениях: как вести дела с контрагентами, чтобы полностью соответствовать требованиям закона. Расскажем, как ЭДО может упростить работу поставщиков молочной продукции с торговыми сетями.
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Работа поставщиков молочной продукции с торговыми сетями: для чего нужен ЭДО?
Иллюстрация: Docrobot

Изначально обмен электронными документами стартовал для бизнеса в форме взаимодействия между компанией и контролирующими органами: у организаций появилась возможность сдавать электронную отчетность. Сейчас же ЭДО работает и между контрагентами, в том числе поставщиками и получателями продукции.

Еще не все отдали предпочтение электронному обмену документами, но с каждым годом все больше компаний присоединяются к такому формату и заключают договоры с операторами ЭДО.

Какие преимущества дает поставщикам ЭДО?

Быстрое взаимодействие с контрагентами. Не придется долго ждать, пока бумажные документы вернутся поставщику. Документы, заверенные подписью получателя, в короткое время оказываются в доступе поставщика.

Необходимые файлы всегда под рукой. Если нужно найти определенный документ, то достаточно задать его параметры в поиске, и он будет перед глазами — огромные архивы уйдут в прошлое.

Сокращение расходов. Нет необходимости распечатывать бумажные документы, так как электронные файлы, которые подписаны квалифицированной подписью, имеют такую же юридическую силу. Экономия достигается не только за счет уменьшения затрат на бумагу, а также сокращаются расходы на отправку документов по почте или с помощью курьеров.

Исключение риска утери документов. Все документы хранятся в облаке, и к ним можно получить доступ с любого устройства. Нет вероятности потерять важный документ.

Увеличение дохода компании. За счет ускорения процессов передачи документов, оплата за товар или услугу поступает быстрее. А значит можно приступать к следующей поставке и увеличивать товарооборот.

Хотите мгновенно отправлять и подписывать документы в одном сервисе — переходите на электронный документооборот. Преимущества ЭДО от Docrobot это:

  • Сокращение затрат — оплачивайте только транзакции. Без расходов на печать, доставку и хранение.

  • Быстрая обработка документов — получайте и подписывайте документы за секунды.

  • Контролируемые процессы — следите за статусами согласования и подписания документов в реальном времени.

Подключиться к сервису ЭДО

Поставщики молочной продукции: маркировка и ЭДО

Обязательная маркировка молочной продукции стартовала в январе 2021 года. Переход на обязательную маркировку проходил постепенно, в несколько этапов. 

С сентября 2022 года для поставщиков молочной продукции ввели объемно-сортовый учет. В рамках этого этапа поставщики должны настроить электронный документооборот, чтобы передавать в систему маркировки сведения о партиях товара. Для этого нужно заключить договор с оператором ЭДО и протестировать документооборот с контрагентами.

Поставщик принимает молочную продукцию от производителя в комплекте с электронным универсальным передаточным документом (УПД), в котором указаны все коды Data Matrix с упаковок. В процессе приема товара поставщик сверяет коды на упаковках с теми, которые передал производитель, и утверждает УПД. После этого необходимо внести данные в систему маркировки через оператора ЭДО

При отгрузке продукции торговым сетям поставщик также формирует универсальный передаточный документ с кодами, а магазины сверяют коды и подтверждают приемку товара.

Таким образом подключение к сервису ЭДО — это необходимый этап в обязательной маркировке для поставщика молочной продукции. 

С 1 декабря 2023 года маркировка молочной продукции станет обязательной для фермеров. К этому времени у них должны быть полностью настроены процессы по заказу и нанесению кодов, а также передача сведений об обороте молочной продукции в систему Честный ЗНАК.

А с 1 июня 2023 года для всех участников рынка вводится поэкземплярный учет молочной продукции, у которой срок хранения превышает 40 дней. Поставщики должны будут передавать в систему Честный ЗНАК данные о каждой единице маркированного товара. Выполнить это условие возможно только при наличии ЭДО. Поэтому лучше заранее подключиться к сервису и протестировать все действия.

С электронным документооборотом от Docrobot юридически значимые документы всегда под рукой: дублировать электронные документы на бумаге не придется. Кроме того с сервисом ЭДО доступны:

  • Работа с маркировкой — передавайте коды маркировки в Честный ЗНАК в соответствии с законом.

  • Электронный архив — храните документы в электронном архиве бесплатно.

  • Роуминг — обменивайтесь документами без ограничений. Настроен роуминг с крупными операторами.

  • Быстрый старт — начните с веб-сервиса. Сервис работает в любом браузере. Для доступа нужны только логин и пароль.

Подключиться к ЭДО

Сегодня практически всем участникам рынка молочной продукции необходимо использовать электронный документооборот, так как без него невозможно вести бизнес в соответствии с законодательством. Используйте решение, которое будет удовлетворять требованиям вашего бизнеса и обеспечивать бесперебойную работу с контрагентами.

Реклама: ООО «Э-КОМ», ИНН: 9715218298, erid: LjN8KSA61

Docrobot

Docrobot

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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