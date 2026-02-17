ОАЭ: Дубай или Абу-Даби — что выбрать россиянам

Логистика и въезд: формально все одинаково

С точки зрения формальностей разницы нет. Россияне могут находиться в ОАЭ без визы до 90 дней в течение 180-дневного периода. Паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев.

Рейсов в Дубай больше, конкуренция авиакомпаний выше, поэтому билеты туда часто немного дешевле. Средняя стоимость перелета туда-обратно — от 40 000 до 80 000 рублей в зависимости от сезона. В пиковые даты — дороже.

В Абу-Даби рейсов меньше, но если вы планируете жить именно там, удобнее прилететь сразу в столицу, чтобы не тратить время на трансфер.

С точки зрения въезда никаких сложностей нет. Эмираты остаются одним из самых лояльных направлений для россиян.