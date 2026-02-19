Турция: отдых для россиян — деньги, сервисы, нюансы

Если вы планируете остаться дольше

Если вы планируете остаться в Турции дольше двух месяцев, потребуется оформление вида на жительство — краткосрочного икамета. Это несложная процедура, но к ней нужно подойти спокойно и заранее подготовить документы.

Основное требование — официальный договор аренды жилья. Причем договор должен быть зарегистрирован у нотариуса. Простая устная договоренность с владельцем квартиры здесь не подходит. После заключения договора вы подаете заявку онлайн на сайте миграционной службы, выбираете дату интервью и собираете пакет документов. Обычно в него входят копия паспорта, налоговый номер, фотографии, страховка и подтверждение адреса проживания.

Стоимость оформления складывается из нескольких частей: государственная пошлина, изготовление карты и услуги нотариуса. В среднем процесс обходится в 150–300 долларов в зависимости от региона и срока. Сам вид на жительство обычно выдается на год, но срок могут сократить — это зависит от района и текущей миграционной политики.

Страховка для получения икамета обязательна. Это местный турецкий полис, который оформляется на срок проживания. Стоимость зависит от возраста, но в среднем составляет 50–150 долларов в год для взрослого человека. Без страховки заявление не принимается.

Когда вы переходите от формата «турист» к формату «житель», меняется и структура расходов. Интернет в квартире стоит 15–30 долларов в месяц. Подключение занимает несколько дней. Скорость обычно достаточная для видеозвонков и удаленной работы, особенно в крупных городах и современных жилых комплексах.

Коммунальные платежи зависят от сезона. Летом счета растут из-за кондиционера. Электричество может стоить 40–80 долларов в месяц при активном использовании. Вода обычно обходится дешевле — 10–20 долларов. В жилых комплексах с бассейном и охраной дополнительно оплачивается айдат — ежемесячный платеж за обслуживание территории. Он может составлять 20–60 долларов.

При долгосрочном проживании становится очевидно, что удобнее платить безналично. Аренда чаще всего переводится владельцу на счет. Коммунальные счета оплачиваются через банковское приложение или терминалы. Покупки в супермаркетах, аптеках и торговых центрах практически всегда проходят по карте.

Именно поэтому наличие международной карты при длительном проживании становится не просто удобством, а нормой. Депозит за аренду, бронирование билетов, медицинские услуги — все это проще оплачивать безналично. Когда карта работает стабильно, вы не зависите от обменников и наличных. Это дает ощущение контроля и спокойствия, особенно если вы живете в стране несколько месяцев подряд.