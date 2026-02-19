Испания: поездка для россиян — сложности и реальность

Виза: главный организационный этап

Испания входит в Шенгенскую зону, поэтому для краткосрочной туристической поездки требуется шенгенская виза категории C. Это базовая отправная точка. Без нее поездка в Испанию невозможна.

Процесс начинается с записи в визовый центр. В крупных городах запись открывается заранее, но свободные даты быстро разбирают. Оптимально планировать подачу документов минимум за 6–8 недель до поездки.

Пакет документов стандартный: загранпаспорт, анкета, фотографии, медицинская страховка с покрытием от 30 000 евро, подтверждение проживания, авиабилеты, финансовые гарантии. В качестве финансовых гарантий принимаются выписки со счета, справка о доходах или спонсорское письмо.

Срок рассмотрения варьируется от двух до шести недель. В высокий сезон возможны задержки. В последние годы мультивизы сроком на несколько лет выдаются реже, чаще — под конкретную поездку или на короткий срок.

Практическая реальность такова: Испания для россиян остается визово доступной страной, но спонтанность в планировании почти исключена.