Узбекистан: восточный колорит и нюансы для россиян

Ташкент как отправная точка

Ташкент часто воспринимают как транзитный город, но это ошибка. Именно здесь начинается понимание страны. Город современный, просторный, с широкими проспектами и большим количеством зелени. В нем чувствуется советское наследие, но при этом активно развивается новая инфраструктура.

Первый день разумно посвятить адаптации. После прилета удобно обменять деньги Узбекистан в банке или официальном обменном пункте. Курс регулируется государством и отличается стабильностью. В аэропорту курс немного ниже, чем в городе, но для стартовых расходов этого достаточно. В дальнейшем можно обменять валюту в банках.

Проживание в хорошем отеле в Ташкенте обойдется в среднем от 70 до 120 долларов за ночь за двухместный номер в категории четыре звезды. В трехзвездочном сегменте цены начинаются от 40 долларов. За эти деньги вы получаете чистые номера, стабильный интернет, завтрак и понятный сервис.

Метро Ташкента заслуживает отдельного внимания. Каждая станция оформлена индивидуально. Мрамор, мозаика, орнаменты, люстры создают ощущение музейного пространства. Проезд стоит символические деньги, в пересчете на российские рубли это десятки рублей.

Рынок Чорсу дает представление о повседневной жизни. Здесь продаются специи, фрукты, мясо, орехи, текстиль. Цены на сухофрукты варьируются в зависимости от сезона. Килограмм хорошей кураги стоит примерно 4–6 долларов. Орехи немного дороже. Торг возможен, но он спокойный, без давления.