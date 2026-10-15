Банковская карта Грузии для россиян: три пути и учет для ИП

Путь третий: именная карта банка через сервис за две-четыре недели

Третий вариант — именная дебетовая карта грузинского банка, которую оформляют через сервис по доверенности или по анкете, без выезда. На рынке на 2026 год вилка цен от 10 000 до 65 000 рублей и срок от одной до четырех недель: на форуме Винского встречаются предложения от 10 000 рублей, у easycrds — 64 900 рублей за 28 дней. Чем ниже цена, тем выше вероятность, что на выходе окажется не именной счет, а что-то другое, поэтому перед оплатой бухгалтер должен получить ответ на три вопроса: в каком банке открывается счет, на чье имя и будет ли доступ в интернет-банк с выпиской.

Для учета именно этот путь дает «правильный» документ: выписку банка с реквизитами счета, IBAN, датами и назначением операций. По ней заполняется отчет о движении средств, по ней же подтверждается расход для авансового отчета. Чем пополнять такой счет из России, разобрано ниже, а подробный порядок оформления по шагам — в материале блога как открыть карту и счет в Грузии.

Сравнивать три пути стоит не по цене, а по задаче: однодневный prepaid — для поездки и подписок, именная карта — для подрядчиков и SWIFT, визит в банк — для тех, кто живет в Грузии и может прийти в отделение. Что именно выбирает конкретный клиент, видно по выписке через месяц: если в ней только подписки, значит, переплата за именной счет была лишней.