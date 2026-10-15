Банковская карта Грузии для россиян: три пути и учет для ИП

Грузия не входит ни в ЕАЭС, ни в автообмен, поэтому уведомление ФНС и отчет о движении средств обязательны всегда. Разбираем документы, сроки, штрафы по статье 15.25 КоАП, пополнение из России и учет расходов.
Обновлено: 15 октября 2026 года, условия и цены сверены с карточками easypay.world. Курсы на 15 октября 2026 года: ЦБ РФ — 83,9497 рубля за доллар и 32,3020 рубля за лари, Нацбанк Грузии (курс на 14 октября) — 2,5989 лари за доллар.
Зачем бухгалтеру и ИП карта Грузии
Грузинская карта в учете встречается в четырех ситуациях. Первая — сотрудник или директор в командировке в Тбилиси: карты «Мир» в Грузии не работают, российский UnionPay отклоняют, наличные доллары ограничены. Вторая — оплата зарубежных сервисов: по данным vc.ru на 2026 год карты TBC и Bank of Georgia проходят в ChatGPT Plus, с Apple Pay и Google Pay работают BoG, TBC и Liberty. Третья — расчеты с грузинскими подрядчиками и клиентами в лари и долларах. Четвертая — личные деньги владельца бизнеса за пределами российской инфраструктуры.
Во всех четырех случаях возникает один и тот же набор обязанностей перед ФНС и один и тот же вопрос пополнения. Поэтому статья построена не вокруг банков, а вокруг того, что получит на руки бухгалтер: выписку, курс, комиссию и документ для ФНС.
Главная мысль: карта Грузии — это счет в стране вне ЕАЭС и вне автообмена. Уведомление и отчет о движении средств сдаются всегда, даже при нулевом обороте.
Путь первый: лично в отделении банка
Ни один крупный банк Грузии на октябрь 2026 года не открывает личный счет россиянину удаленно. Это касается Bank of Georgia, TBC и Liberty: нужен оригинал загранпаспорта, визит в отделение и грузинская SIM-карта. По данным vc.ru, счет открывают за один-три рабочих дня, карту выдают за три-десять рабочих дней. Из Москвы самостоятельное оформление с поездкой обходится примерно в 300-500 долларов с учетом депозита 50-100 долларов (оценка card-open.ru на 19 июня 2026 года).
Bank of Georgia ввел для граждан РФ особый порядок: онлайн-анкета KYC на английском, копия загранпаспорта, выписка из банка за шесть месяцев на английском, трудовой договор или 2-НДФЛ. Рассмотрение до пяти рабочих дней, сбор 50 лари, который для «высокорисковых» стран не возвращают при отказе. Банк часто отказывает нерезидентам без объяснения причин. С 21 мая 2025 года BoG ограничил оплату картой свыше 300 евро, долларов или фунтов в люксовых магазинах для клиентов с адресом в России.
TBC принимает анкету только в отделении: загранпаспорт, SIM, по запросу — трудовой договор и доходы за три месяца. Подача 50 лари, рассмотрение пять-десять рабочих дней. Если счет не используется больше 180 дней, банк может его закрыть. Liberty считается самым лояльным к россиянам: онлайн-заявка, 50 лари за подачу, для нерезидентов разовый сбор 250 лари за верификацию, карта за три-пять рабочих дней. Credo Bank открывает счет по загранпаспорту и грузинской SIM без сбора за подачу, депозит 50 лари, неименную карту выдает в день визита, именную — за три-пять дней; условия пакета Expat опубликованы на сайте банка: Expat Package Credo Bank для иностранцев.
Таблица: условия банков Грузии для нерезидентов
Сводка по пяти банкам на октябрь 2026 года, по данным ExpatDen, Т—Ж, vc.ru и сайтов банков. Суммы в лари, курс ЦБ на 15 октября 2026 года — 32,3020 рубля за лари, то есть 50 лари — это 1 615 рублей, 250 лари — 8 076 рублей.
Банк
Документы для россиянина
Сбор за подачу
Срок карты
Обслуживание
Bank of Georgia
Онлайн-анкета KYC, загранпаспорт, выписка за 6 мес., трудовой договор или 2-НДФЛ
50 GEL, не возвращается
2-3 раб. дня после одобрения
от 60 GEL в год, пакет Set M 10 GEL в месяц для иностранцев
TBC Bank
Анкета в отделении, загранпаспорт, SIM, доходы за 3 мес. по запросу
50 GEL
5-10 раб. дней рассмотрение
счет 2 GEL в месяц, TBC Card 10 GEL в месяц
Liberty Bank
Онлайн-заявка, загранпаспорт, верификация нерезидента
50 GEL + 250 GEL верификация
3-5 раб. дней
пакет Extra 250 GEL в год
Credo Bank
Загранпаспорт, грузинская SIM
бесплатно, депозит 50 GEL
неименная в день визита, именная 3-5 дней
Expat Package 45 GEL в год + пластик 1,5 GEL в месяц
Basisbank
Только прожившим в Грузии 3+ месяца
—
по факту проживания
Mastercard Standard 15 GEL в год
У Credo есть отдельная строка, которую бухгалтер увидит в выписке: Cross Border Fee 10 лари в месяц, если все операции месяца прошли за пределами Грузии. Для карты, которой платят из России за подписки, это 120 лари в год, или 3 876 рублей по курсу ЦБ.
Путь второй: предоплаченная карта без визита за один день
Официальных prepaid-карт для нерезидентов у Bank of Georgia, TBC и Liberty на октябрь 2026 года нет. Рынок закрыл эту нишу иначе: 28 января 2026 года в Грузии по PSP-лицензии запущена Bybit Card (Mastercard) — виртуальная выдается сразу, пластик по наличию, работает с Apple Pay. Для резидентов России Bybit Card напрямую недоступна, поэтому к ней идут через сервисы.
На карточке сайта easypay.world на 15 октября 2026 года продукт «Грузия, Mastercard Prepaid» стоит 19 990 рублей: без доверенности, срок один день, именной пластик, пополнение через криптокарту Bybit, активация и обслуживание бесплатно, снятие наличных 2 %, лимит снятия 1 000 долларов в сутки, покупки офлайн и онлайн по 15 000 долларов в сутки, иностранный номер, срок действия три года, Apple Pay и Google Pay. Условия и очередность продуктов опубликованы на странице карта для путешествий с именным пластиком — карточка Грузии там стоит первой.
Что это значит для учета. Prepaid — не банковский счет в классическом смысле, а предоплаченный инструмент платежной организации. Но для валютного контроля РФ значение имеет не название продукта, а факт: у резидента есть счет или электронное средство платежа у иностранной организации. Часть 2 статьи 12 закона 173-ФЗ требует уведомлять ФНС об открытии счета в банке и иной организации финансового рынка за пределами РФ, и об электронных средствах платежа отчитываются в том же порядке. Безопасная позиция бухгалтера: уведомить и отчитываться, а не спорить потом о квалификации.
Prepaid за один день закрывает командировку и подписки. Он не закрывает прием SWIFT от клиентов и крупные переводы: лимит снятия 1 000 долларов в сутки, входящего SWIFT нет.
Путь третий: именная карта банка через сервис за две-четыре недели
Третий вариант — именная дебетовая карта грузинского банка, которую оформляют через сервис по доверенности или по анкете, без выезда. На рынке на 2026 год вилка цен от 10 000 до 65 000 рублей и срок от одной до четырех недель: на форуме Винского встречаются предложения от 10 000 рублей, у easycrds — 64 900 рублей за 28 дней. Чем ниже цена, тем выше вероятность, что на выходе окажется не именной счет, а что-то другое, поэтому перед оплатой бухгалтер должен получить ответ на три вопроса: в каком банке открывается счет, на чье имя и будет ли доступ в интернет-банк с выпиской.
Для учета именно этот путь дает «правильный» документ: выписку банка с реквизитами счета, IBAN, датами и назначением операций. По ней заполняется отчет о движении средств, по ней же подтверждается расход для авансового отчета. Чем пополнять такой счет из России, разобрано ниже, а подробный порядок оформления по шагам — в материале блога как открыть карту и счет в Грузии.
Сравнивать три пути стоит не по цене, а по задаче: однодневный prepaid — для поездки и подписок, именная карта — для подрядчиков и SWIFT, визит в банк — для тех, кто живет в Грузии и может прийти в отделение. Что именно выбирает конкретный клиент, видно по выписке через месяц: если в ней только подписки, значит, переплата за именной счет была лишней.
Карта Грузии без визита за один день
Mastercard Prepaid, именной пластик, Apple Pay и Google Pay, покупки до 15 000 долларов в сутки, 19 990 рублей, обслуживание бесплатно.
Уведомление ФНС: сроки, форма, кто освобожден
Срок уведомления — один месяц со дня открытия, закрытия счета или изменения реквизитов, часть 2 статьи 12 закона 173-ФЗ. Форма КНД 1120107, подается через личный кабинет налогоплательщика, лично в инспекцию или почтой, на каждый счет отдельно. Освобождены от уведомления только те, кто за календарный год провел за пределами России больше 183 дней — они не валютные резиденты в смысле 173-ФЗ по части обязанностей.
Что нужно для формы: наименование банка, адрес, SWIFT, номер счета (IBAN), валюта, дата открытия. Все это берется из договора или первой выписки. Для предоплаченной карты, где классического IBAN нет, указывается идентификатор счета из личного кабинета платежной организации. Подборка практики по уведомлениям и штрафам опубликована на consultant.ru: уведомление об открытии счета в иностранном банке.
Сроки списком на октябрь 2026 года:
уведомление об открытии — 1 месяц со дня открытия;
уведомление об изменении реквизитов или закрытии — 1 месяц;
отчет о движении средств за 2026 год — до 1 июня 2027 года;
для ИП, использующих счет в бизнесе, отчет ежеквартально в течение 30 дней после квартала;
срок давности по статье 15.25 КоАП — 2 года.
Отчет о движении средств: почему порог 600 000 рублей не работает для Грузии
Физлица освобождены от отчета о движении средств, если банк находится в стране ЕАЭС или в стране, с которой есть автоматический обмен финансовой информацией, и оборот за год не превышает 600 000 рублей (разъяснения в garant.ru и РИА Новости от 22 мая 2026 года). Грузия не входит в ЕАЭС и не участвует в автообмене с Россией. Значит, отчет сдается всегда — и за счет с нулевым оборотом тоже.
В отчете указываются остатки на начало и конец года, зачислено и списано за год, в валюте счета. Для карты в долларах — в долларах, пересчет в рубли ФНС делает сама. Выписку прикладывать не обязательно, но инспекция вправе ее запросить, и тогда нужен документ с переводом на русский язык, нотариальное заверение по требованию. Для prepaid-карты выписка выгружается из приложения, и бухгалтер должен проверить, что в ней есть имя держателя, период и валюта.
Штрафы по статье 15.25 КоАП для физлиц, по частям
Размеры на октябрь 2026 года по тексту КоАП (статья 15.25 КоАП РФ):
часть 2 — уведомление подано с опозданием или не по форме: 1 000-1 500 рублей;
часть 2.1 — уведомление не подано совсем: 4 000-5 000 рублей;
часть 6 — отчет о движении средств не сдан или сдан с нарушениями: 2 000-3 000 рублей;
часть 6.1 — отчет просрочен до 10 дней: 300-500 рублей;
часть 6.2 — просрочка от 11 до 30 дней: 1 000-1 500 рублей;
часть 6.3 — просрочка больше 30 дней: 2 500-3 000 рублей;
часть 6.5 — повторное нарушение по отчету: 20 000 рублей.
Отдельный риск не в штрафах, а в части 1 статьи 15.25: незаконная валютная операция наказывается штрафом от 20 до 40 % суммы. Для физлица зачисление на зарубежный счет денег от другого резидента вне разрешенных случаев может попасть под эту часть. Перевод со своего российского счета на свой грузинский разрешен, а вот получение оплаты от российского заказчика-резидента на счет в Грузии — повод свериться со статьей 12 закона 173-ФЗ до операции, а не после.
Пополнение из России: что работает на октябрь 2026 года
Золотая Корона переводы в Грузию не проводит с 24 июля 2026 года после 21-го пакета санкций ЕС против РНКО «Платежный центр»; остались Узбекистан, Турция, Киргизия, Азербайджан. Юнистрим и Contact — статус противоречивый, проверяется в день перевода. Сбер и ВТБ отключены от SWIFT, поэтому прямой перевод из них на IBAN в Грузии невозможен.
Рабочие варианты:
Т-Банк по IBAN в Bank of Georgia, TBC, Credo, Liberty и Basisbank: от 3 500 до 600 000 рублей за перевод, около 1 % сверх бесплатного порога, один-два рабочих дня;
Газпромбанк — по IBAN и по номеру карты;
крипто P2P: рубли переводятся в USDT на Bybit или OKX, затем USDT продаются за лари, One-Click Sell берет 0,9 %, KYC обязателен — это штатный способ пополнения prepaid-карты через криптокарту Bybit;
входящий SWIFT из третьих стран: в Грузии 10-30 лари за зачисление, в TBC входящие свыше 1 000 долларов, евро или фунтов — 0,1 % (минимум 5, максимум 20).
Важная деталь для сумм: зачисление свыше 10 000 лари в TBC или Bank of Georgia запускает проверку происхождения средств с непредсказуемым сроком. Для бизнеса это аргумент дробить пополнения и держать под рукой договор или 2-НДФЛ. Какие каналы в Грузию реально доходят, а какие зависают, мы отдельно замеряли в статье четыре способа перевести деньги в Грузию.
Курс лари и учет расходов по карте
Для расхода в валюте в налоговом учете берется курс ЦБ на дату операции (пункт 10 статьи 272 НК для организаций, статья 346.17 НК для УСН). На 15 октября 2026 года ЦБ РФ дает 32,3020 рубля за лари, 83,9497 за доллар и 93,9229 за евро — официальные курсы ЦБ РФ. Нацбанк Грузии на 14 октября 2026 года: 2,5989 лари за доллар, 2,9074 за евро, 3,0926 лари за 100 рублей — курсы Нацбанка Грузии. Банк при конвертации по карте добавляет к своему курсу 1-2 %, и эта разница в учете — курсовая разница или комиссия банка, в зависимости от того, как она показана в выписке.
Три расчета по чекам на 15 октября 2026 года. Карта в долларах, prepaid.
Чек первый: подписка 20 долларов. Карта долларовая, конвертации нет, списано ровно 20 долларов. В рубли для авансового отчета: 20 × 83,9497 = 1 678,99 рубля. Если карта пополнялась через USDT с комиссией продажи 0,9 %, себестоимость этих 20 долларов — 20,18 доллара, то есть 1 694 рубля; 15 рублей разницы бухгалтер проводит как комиссию за пополнение, а не как расход на подписку.
Чек второй: покупка в Тбилиси на 120 лари. По курсу Нацбанка Грузии 120 / 2,5989 = 46,17 доллара. С надбавкой банка 2 % — 47,09 доллара. В рублях по ЦБ: 47,09 × 83,9497 = 3 953 рубля, тогда как «чистые» 120 лари по курсу ЦБ стоят 120 × 32,3020 = 3 876 рублей. Разница 77 рублей — расход на конвертацию.
Чек третий: снятие 500 лари в банкомате TBC с prepaid-карты в долларах. 500 / 2,5989 = 192,39 доллара, комиссия 2 % — 3,85 доллара, итого списано 196,24 доллара, или 16 474 рубля по ЦБ. Для сравнения: по собственной TBC Card снятие лари в Грузии бесплатно до 2 000 лари в месяц, а за снятие валюты в своих банкоматах TBC с 20 июля 2026 года берет 0,6 %.
Три чека показывают правило: подписки выгоднее платить с долларовой карты без конвертации, наличные лари дешевле всего по карте местного банка. Prepaid платит за скорость выпуска комиссией за снятие.
Расходы по карте в учете организации и ИП
Если карта оформлена на директора или сотрудника как на физлицо, для компании это подотчет: сотрудник оплатил, составил авансовый отчет, приложил чек и выписку, компания компенсировала в рублях по курсу ЦБ на дату утверждения отчета (пункт 10 статьи 272 НК). Чек из грузинского магазина на грузинском языке нуждается в построчном переводе — требование статьи 9 закона 402-ФЗ о первичных документах на русском языке.
Для зарубежных электронных услуг (подписки, облако) организация-покупатель с 2026 года не выступает налоговым агентом по НДС, если продавец состоит на учете в ФНС, и выступает, если не состоит. Проверка — по реестру на сайте ФНС по названию продавца. ИП на УСН «доходы минус расходы» списывает подписку по подпункту 26 пункта 1 статьи 346.16 НК, если она нужна для деятельности, и подтверждает инвойсом плюс выпиской по карте.
Чего в учете не бывает: сама покупка карты за 19 990 рублей не расход на «банковские услуги» для компании, если карта оформлена на физлицо. Это личный расход директора, и компенсировать его можно только как премию или матпомощь с НДФЛ. Разница между криптокартой и банковской картой для таких целей разобрана в материале криптокарта вместо банковской: почему это не одно и то же.
SWIFT из Грузии в Россию: что зависает
Исходящий SWIFT в долларах у Bank of Georgia, TBC и Liberty стоит 0,2 %, минимум 15 долларов, потолок 150 долларов в TBC и Liberty, 500 долларов в BoG. С 20 июля 2026 года TBC за SWIFT через отделение берет 0,4 %, минимум 35, максимум 500 долларов или евро. Это тарифы. Практика на октябрь 2026 года иная: исходящие из TBC в Россию зависают или возвращаются, срок от двух дней до двух-трех недель, от 10 000 лари банк требует расширенный пакет документов; Bank of Georgia проводит такие переводы неохотно; Liberty пропускает суммы до нескольких тысяч долларов за один-пять рабочих дней. По данным vc.ru, до 15 % переводов возвращаются с удержанием комиссии.
Принимают входящий SWIFT в России ЮниКредит, ОТП и Экспобанк. Как построить перевод из Грузии так, чтобы он дошел, и как провести его в учете, мы разбирали в материале переводы из Грузии в Россию: куда доходят деньги. Для бухгалтера главный вывод: зависший SWIFT — это деньги в пути, которые на отчетную дату показываются на счете 57, а комиссия за возврат списывается в прочие расходы по выписке.
Что изменилось в 2026 году
Хронология на октябрь 2026 года:
28 января — в Грузии запущена Bybit Card по PSP-лицензии: виртуальная сразу, пластик по наличию, Apple Pay;
1 апреля — страхование вкладов в Грузии до 50 000 лари распространено на нерезидентов;
21 мая 2025 года (действует) — Bank of Georgia ограничил оплату свыше 300 евро, долларов или фунтов в люксовых магазинах для клиентов с адресом в России;
22 мая — разъяснения по отчету о движении средств: освобождение только для ЕАЭС и автообмена при обороте до 600 000 рублей, Грузия не подходит;
20 июля — TBC ввел 0,6 % за снятие валюты в своих банкоматах и 0,4 % (минимум 35 долларов) за SWIFT через отделение;
24 июля — Золотая Корона остановила переводы в Грузию;
июль — рублевые депозиты в банках Грузии выросли на 32,9 % за месяц, до 98,6 млн лари (данные Нацбанка Грузии).
Новых ограничений Нацбанка Грузии для россиян и массового закрытия счетов в 2026 году не зафиксировано. Как изменилась сама Грузия для держателя карты — где платят картой, а где просят наличные, — есть в нашем обзоре Грузия в 2026 году: где карта нужна, а где просят наличные.
Если что-то пошло не так: телефоны и адреса
Горячие линии банков на октябрь 2026 года:
Bank of Georgia: +995 32 2 444 444, ул. Гагарина, 29а, Тбилиси;
TBC Bank: +995 32 2 27 27 27, ул. Марджанишвили, 7, Тбилиси;
Credo Bank: условия для иностранцев на сайте credobank.ge, раздел Expatriates.
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси: пр. И. Чавчавадзе, 51; приемная +995 32 291 24 06 и 291 26 75; консульская служба +995 32 291 27 82; дежурный +995 32 291 24 53; почта interests.section@mid.ru; прием понедельник-четверг 09:00-18:30, пятница 09:00-15:00. Адреса и часы подтверждены на сайте Консульского департамента МИД России. Секция нужна, когда потерян загранпаспорт, на который открыт счет: без действующего паспорта банк заблокирует доступ.
Вопросы по продуктам, выписке и срокам по карточкам сайта — по телефону сервиса Изипей +7 (495) 859-49-64 или в Telegram-боте telegram.me/easypayworld_bot. Описание всех направлений — на главной странице сервиса карт зарубежных банков.
Бюджет на карту Грузии: три расчета списком
Расчет на 15 октября 2026 года, курс ЦБ 32,3020 рубля за лари и 83,9497 за доллар.
Самостоятельно в Тбилиси, TBC:
перелет и проживание — по оценке card-open.ru 300-500 долларов, то есть 25 185-41 975 рублей;
сбор за подачу 50 лари — 1 615 рублей;
TBC Card 10 лари в месяц — 120 лари, или 3 876 рублей в год;
итого первый год — от 30 676 до 47 466 рублей плюс риск отказа без возврата сбора.
Prepaid без визита, карточка easypay.world:
оформление — 19 990 рублей за один день;
обслуживание и активация — 0 рублей;
снятие наличных — 2 %, на 500 лари это 3,85 доллара, или 323 рубля;
итого первый год при десяти снятиях по 500 лари — 23 220 рублей.
Именная карта через сервис:
рыночная вилка 10 000-65 000 рублей, срок 1-4 недели;
обслуживание в банке — от 15 лари в год в Basisbank до 250 лари в Liberty, то есть 485-8 076 рублей;
пополнение Т-Банком по IBAN — около 1 % сверх порога: с 100 000 рублей это 1 000 рублей.
Чего делать не надо
Не ждать Золотую Корону: она не работает в Грузию с 24 июля 2026 года, направление закрыто санкциями, а не техническим сбоем.
Не пропускать уведомление ФНС по prepaid-карте с расчетом «это не счет»: часть 2.1 статьи 15.25 КоАП — 4 000-5 000 рублей, спор о квалификации дороже.
Не полагаться на порог 600 000 рублей: для Грузии отчет о движении средств сдается при любом обороте.
Не заводить на одну карту сразу больше 10 000 лари: в TBC и BoG это проверка происхождения средств без срока.
Не оплачивать покупку карты с расчетного счета компании как «банковские услуги», если карта на физлицо: это доход сотрудника с НДФЛ.
Не отправлять SWIFT из TBC в Россию без запаса в три недели и без документов на сумму: возврат с удержанием комиссии случается у каждого седьмого перевода.
Коротко
На октябрь 2026 года у россиянина три пути к карте Грузии: лично в банке (сбор 50 лари, 5-10 рабочих дней, отказы без объяснений), prepaid Mastercard без визита за один день (19 990 рублей по карточке easypay.world, обслуживание бесплатно, снятие 2 %, покупки до 15 000 долларов в сутки) и именная карта через сервис за две-четыре недели по рыночной вилке 10 000-65 000 рублей. Удаленно банки Грузии счета россиянам не открывают. Для ФНС любой из вариантов — иностранный счет: уведомление за месяц по форме КНД 1120107, отчет о движении средств до 1 июня каждый год без порога 600 000 рублей, штрафы по статье 15.25 КоАП от 1 000 до 20 000 рублей. Пополнять из России: Т-Банк по IBAN (около 1 %, 1-2 дня), Газпромбанк, крипто P2P (0,9 %); Золотая Корона закрыта с 24 июля 2026 года. Расходы учитываются по курсу ЦБ на дату операции: 20 долларов подписки — 1 679 рублей, 120 лари в Тбилиси — 3 953 рубля с конвертацией, 500 лари наличными с prepaid — 16 474 рубля. Условия карты Грузии и соседних направлений — на странице карта зарубежного банка для поездок и подписок.