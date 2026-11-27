Что такое зарубежная карта и чем она отличается от российской

Зарубежная карта — банковская карта, которую выпустил банк, зарегистрированный за пределами России. Счет к ней открывается в этом банке, валюта счета — доллары, евро, тенге, драмы, сомы или сомони. Платежная система — Visa, Mastercard, реже UnionPay или национальная система страны.

Главное отличие от российской карты не в пластике, а в эмитенте. Карты Visa и Mastercard российских банков с марта 2022 года не работают за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. Карта «Мир» за границей принимается точечно: в части банкоматов Армении, Казахстана, Таджикистана и Вьетнама. Карта иностранного банка таких ограничений не имеет: ей можно оплатить отель через Booking, подписку на зарубежный сервис, авиабилет иностранной авиакомпании, снять наличные в любой стране.