Разбираем, какие страны реально работают, сколько стоит первый год с учетом обслуживания и снятия, какие документы нужны и что обязательно сообщить налоговой после открытия счета.
Коротко о главном
Зарубежная карта — это карта Visa или Mastercard, выпущенная банком другой страны на ваше имя. За границей и в иностранных сервисах она работает как обычная карта, потому что ее эмитент не под санкциями.
В 2026 году россиянам удаленно открывают карты банков Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана. Турция требует личного визита или долгого оформления, Грузия — только лично.
Цена оформления — это только часть затрат. Обслуживание, активация и комиссия за снятие за первый год добавляют от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.
Счет в иностранном банке нужно уведомить в ФНС в течение месяца после открытия. За пропуск срока предусмотрен штраф.
Что такое зарубежная карта и чем она отличается от российской
Зарубежная карта — банковская карта, которую выпустил банк, зарегистрированный за пределами России. Счет к ней открывается в этом банке, валюта счета — доллары, евро, тенге, драмы, сомы или сомони. Платежная система — Visa, Mastercard, реже UnionPay или национальная система страны.
Главное отличие от российской карты не в пластике, а в эмитенте. Карты Visa и Mastercard российских банков с марта 2022 года не работают за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. Карта «Мир» за границей принимается точечно: в части банкоматов Армении, Казахстана, Таджикистана и Вьетнама. Карта иностранного банка таких ограничений не имеет: ей можно оплатить отель через Booking, подписку на зарубежный сервис, авиабилет иностранной авиакомпании, снять наличные в любой стране.
Зарубежная карта не нарушает российское законодательство. Резиденту России разрешено открывать счета в иностранных банках, но о счете нужно уведомить налоговую и в ряде случаев ежегодно отчитываться о движении средств.
В каких странах россиянину оформляют карту в 2026 году
Выбор страны определяет цену, срок, валюту и надежность карты. Ниже — направления, которые работают на конец ноября 2026 года.
Страна
Удаленно
Типичный срок
Валюта счета
Главная особенность
Казахстан
Да
От 1 рабочего дня
Тенге, доллары
Быстрее всех, нужен ИИН через e-Residency
Киргизия
Да, по доверенности
10–14 дней
Доллары, евро, сомы
Широкий выбор Visa Gold и Platinum
Армения
Да
10–25 дней
Доллары, евро, драмы
Надежные банки, есть исходящий SWIFT
Таджикистан
Да
По запросу
Доллары, сомони
Дешевые тарифы банков, строже документы
Турция
Частично
До 21 дня
Лиры, доллары, евро
Дорого, часто нужен визит в Стамбул
Грузия
Нет
—
Лари, доллары
Только личный визит в банк
Казахстан в 2026 году стал самым быстрым направлением: цифровую карту выпускают за один рабочий день. Армения и Киргизия дольше, но дают больший выбор уровней карт. Подробный разбор банков Казахстана мы делали в отдельной статье про банковскую карту Казахстана для россиян.
Сколько стоит зарубежная карта на самом деле
Рекламная цена «от» почти всегда относится к самой простой виртуальной карте. Чтобы сравнивать честно, считайте четыре строки: оформление, активация, обслуживание и снятие наличных.
Цены оформления под ключ на 27 ноября 2026 года по каталогу сервиса Изипей.ворлд:
Карта
Цена под ключ
Срок
Исполнение
Обслуживание
Казахстан Standard
14 990 ₽
5 дней
Виртуальная
eResidency 299 $ в год
Казахстан Digital World Elite
24 990 ₽
1 день
Виртуальная
Бесплатно при остатке
Казахстан World Elite
29 990 ₽
1 день
Неименной пластик
Бесплатно при остатке
Армения Standard
28 990 ₽
10 дней
Именной пластик
40 000 драмов за 2 года
Киргизия Platinum или Signature
29 990 ₽
10 дней
Именной пластик
30 $ в год
Киргизия Gold
34 990 ₽
14 дней
Именной пластик
50 $ в год
Армения Signature или Infinite
49 990 ₽
21 день
Именной пластик
26 $ в месяц
Посчитаем первый год для двух популярных вариантов. Казахстан World Elite: 29 990 рублей оформления, активация через e-Residency 120 долларов, обслуживание бесплатное при поддержании остатка. Киргизия Platinum: 29 990 рублей, активация бесплатная, обслуживание 30 долларов в год, снятие наличных 1% с минимумом 2 доллара. При одинаковой цене оформления первый год у киргизской карты дешевле, а казахстанская быстрее.
Какую страну выбрать под задачу
Одной лучшей зарубежной карты нет: под разные задачи выигрывают разные страны.
Нужна карта срочно. Казахстан: цифровая Mastercard за один рабочий день, пластик World Elite тоже за один день. Минус — для активации нужен ИИН, который нерезидент получает через программу e-Residency.
Нужна карта для поездок и аренды авто. Подойдет кредитная или дебетовая карта с пластиком и высоким лимитом на снятие. У киргизских Platinum и Signature лимиты на снятие и покупки не ограничены, у казахстанской World Elite — 5 000 долларов в сутки на снятие.
Нужны переводы SWIFT. Смотрите Армению и карты банков с исходящим SWIFT. У армянской Signature исходящие переводы в долларах и евро есть, у большинства казахстанских и киргизских карт — нет или с ограничениями.
Нужна карта для подписок и интернет-покупок. Хватит виртуальной: казахстанская Standard за 14 990 рублей или Digital за 24 990 рублей. Пластик в этом случае переплата.
Если задача — разово оплатить подписку или отель, не берите премиальную карту с ежемесячным обслуживанием 20–26 долларов. Годовая плата съест разницу в цене оформления уже к середине года.
Документы и порядок оформления
Удаленное оформление почти везде идет по одной схеме.
1. Выбираете страну и карту, вносите оплату или первый платеж рассрочки.
2. Отправляете скан загранпаспорта и внутреннего паспорта, иногда селфи с документом.
3. Для Казахстана получаете ИИН через e-Residency, для Киргизии оформляете нотариальную доверенность, если карта выдается по ней.
4. Банк открывает счет и выпускает карту, сервис проверяет реквизиты и привозит пластик курьером.
5. Активируете карту, подключаете интернет-банк и пополняете счет.
Казахстанские банки с 7 сентября 2026 года больше не ограничивают россиян годовым лимитом по карте нерезидента: регулятор АРРФР отменил это правило постановлением № 126, сроки и лимиты теперь определяет сам банк. Это сняло главный минус казахстанских карт 2025 года.
Зарубежная карта под ключ без поездки
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Как пополнять зарубежную карту из России
Пополнение — второй по важности вопрос после цены. Карта бесполезна, если на нее нельзя завести деньги.
Основные способы в 2026 году: переводы из приложений российских банков по номеру телефона или карты в банки стран ЕАЭС и СНГ, переводы через банки-корреспонденты по реквизитам счета, системы денежных переводов и SWIFT. Конкретный набор банков зависит от карты: у казахстанских карт это ВТБ, Альфа-Банк, МТС Банк и банки-корреспонденты, у армянской Standard — МТС Банк, Сбер, ВТБ и Т-Банк, у киргизских — Газпромбанк, МТС Банк, ЮMoney, ВТБ и Сбер.
Проверяйте курс пересчета, а не только комиссию. Если перевод зачисляется в местной валюте, банк получателя пересчитывает его по своему курсу, и разница с официальным курсом бывает больше самой комиссии.
Налоги и отчетность перед ФНС
Счет в иностранном банке — это обязанность перед налоговой, о которой часто забывают.
Уведомление об открытии счета. Резидент России обязан сообщить в налоговую об открытии счета в зарубежном банке в течение месяца. Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. За нарушение срока предусмотрен штраф, за неподачу — больше.
Отчет о движении средств. Ежегодно до 1 июня подается отчет о движении средств по счету за прошлый год. Для счетов в странах ЕАЭС и странах, которые обмениваются налоговой информацией, отчет можно не подавать, если сумма зачислений за год или остаток на конец года не превысили 600 000 рублей.
Налог на доходы. Проценты по остатку и доходы от операций облагаются НДФЛ в России. Простые траты по карте и пополнение своими деньгами налогом не облагаются.
С сентября 2025 года Армения автоматически передает сведения о счетах нерезидентов налоговым органам других стран по стандарту CRS. Скрыть счет от ФНС не получится, проще уведомить вовремя.
Риски, о которых стоит знать заранее
У зарубежной карты есть три типовых риска.
Блокировка банком. Иностранный банк вправе приостановить операции и запросить документы о происхождении денег. Чаще всего это касается крупных и транзитных переводов.
Санкции против банка. Карта банка, попавшего под санкции США или ЕС, может перестать работать за рубежом. В 2025–2026 годах так произошло с несколькими банками Киргизии и Таджикистана.
Окончание срока карты. Перевыпуск иногда требует визита или новой доверенности. Срок карты стоит учитывать при выборе: от одного года у цифровых карт до пяти лет у пластика.
Подробнее о том, почему оплата иностранной картой иногда не проходит и что с этим делать, — в разборе причин отказа в оплате.
Главное правило выбора. Сравнивайте не цену оформления, а стоимость первого года: оформление плюс активация, обслуживание и комиссии за ваши реальные операции.
Частые вопросы
Можно ли оформить зарубежную карту без поездки?
Да. Карты банков Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана оформляют удаленно: по сканам документов, через программу e-Residency или по нотариальной доверенности.
Сколько стоит зарубежная карта?
На конец ноября 2026 года под ключ — от 14 990 рублей за виртуальную карту Казахстана до 73 990 рублей за дебетовую карту Армении с высоким лимитом. Самые востребованные варианты стоят около 30 000 рублей.
Как быстро можно получить зарубежную карту?
Быстрее всего — карту Казахстана: цифровую и пластиковую World Elite выпускают за один рабочий день. Армения и Киргизия — 10–25 дней.
Нужно ли сообщать в налоговую о зарубежной карте?
Да, об открытии счета в иностранном банке нужно уведомить ФНС в течение месяца. Отчет о движении средств подается ежегодно, но для счетов в странах ЕАЭС при оборотах до 600 000 рублей в год его можно не подавать.
Работает ли зарубежная карта в России?
Карта иностранного банка в российских магазинах обычно не принимается, но ее можно пополнять из России и снимать наличные в банкоматах банков-партнеров. Основное назначение — платежи за рубежом и в иностранных сервисах.
Итог
Зарубежная карта в 2026 году — рабочий инструмент, а не экзотика. Самый быстрый путь — Казахстан, самый гибкий по уровням карт — Киргизия, самый удобный для SWIFT — Армения. Перед оплатой посчитайте стоимость первого года и проверьте, из каких российских банков карту можно пополнять. Подобрать страну и оформить зарубежную карту удаленно можно с консультантом сервиса Изипей.ворлд.
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