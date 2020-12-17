EnDocs Cloud интегрировался с Диадок

В EnDocs Cloud появилась интеграция с системой электронного обмена документами СКБ Контур Диадок. Настроив интеграцию, можно в автоматическом режиме загружать в EnDocs Cloud электронные документы, поступающие в систему Диадок. Так вы можете создать единый электронный архив документов, в котором хранятся как скан-копии бумажных документов, так и электронные документы.

Для настройки подключения к Диадок необходимо в настройках сервиса установить подключение к Диадок. Интеграция с Диадок доступна начиная с тарифа «ПРО».