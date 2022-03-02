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Ввод документов в 1С

Для рубрики Автоматизация учета
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Друзья, мы подготовили большое обновление интеграции нашего сервиса с 1С.

Интеграционный модуль EnDocs Cloud для 1С получил поддержку работы с распознанными документами и теперь полноценно обеспечивает ввод документов в 1С.

  • Добавлена возможность автоматического создания контрагента, если распознанный контрагент отсутствует в справочнике 1С.
  • Добавлена возможность автоматического создания новой номенклатуры, если подходящая отсутствует в справочнике номенклатуры.
  • Добавлена возможность автоматического сопоставления распознанной номенклатуры с номенклатурой из справочника 1С.
  • Добавлен автоматический контроль соответствия расчетных сумм с итоговыми распознанными суммами.
  • Добавлен контроль на наличие дубликатов документов.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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