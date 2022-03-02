Друзья, мы подготовили большое обновление интеграции нашего сервиса с 1С.
Интеграционный модуль EnDocs Cloud для 1С получил поддержку работы с распознанными документами и теперь полноценно обеспечивает ввод документов в 1С.
- Добавлена возможность автоматического создания контрагента, если распознанный контрагент отсутствует в справочнике 1С.
- Добавлена возможность автоматического создания новой номенклатуры, если подходящая отсутствует в справочнике номенклатуры.
- Добавлена возможность автоматического сопоставления распознанной номенклатуры с номенклатурой из справочника 1С.
- Добавлен автоматический контроль соответствия расчетных сумм с итоговыми распознанными суммами.
- Добавлен контроль на наличие дубликатов документов.
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