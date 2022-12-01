НДС: хитрые вычеты

Путевые листы и протоколы

Предприниматель оказывал транспортные услуги компании, использующей ОНС, которая приняла к вычету НДС. Однако долги заказчика по данным услугам оказались настолько большими, что это привлекло внимание инспекторов. Их насторожило и то, что предприниматель не выставил компании никаких претензий и не расторг договорные отношения.

Налоговики обратились к инспекторам ГИБДД. Те представили протоколы, содержащие информацию о нарушении перевозчиком ПДД.

Контролеры обнаружили несоответствие: в тот день, когда перевозчик якобы оказывал услуги компании, его транспорт находился в другом городе. А кроме путевых листов иных доказательств оказания им услуг заказчику перевозчик представить не смог.

Суд согласился с тем, что принять вычеты по НДС не представляется возможным (см. постановление АС Поволжского округа от 09.06.2022 № А55-3664/2021).

Но все же сведения ГИБДД иногда могут помочь и налогоплательщику. Например, когда место и время нарушения ПДД совпадают с маршрутом и датой, отраженными в документах перевозчика. В такой ситуации протокол доказывает реальный характер поездки (см. постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.05.2018 № А03-22939/2016).

Кроме того, ГИБДД по запросу того же суда может подтвердить, что у перевозчика на самом деле имеется транспорт, а его госномера соответствуют записям, которые содержатся в документах на перевозку. А налоговики зачастую настаивают на том, что у контрагента отсутствуют необходимые для оказания услуг возможности, ссылаются на то, что документы содержат ошибки (см. постановление АС Московского от 21.08.2018 № А40-165305/2017).

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Чересчур быстро

Компания организовала формальный документооборот для сотрудничества с контрагентом, поставлявшим ей запчасти для автомобилей, а также шины. Налоговики выявили у поставщика отсутствие реальных ресурсов для оказания услуг в соответствующих масштабах. Кроме того, продавец начислял налоги к уплате в минимальных размерах.

Заказчик представил документы, из которых следовало, что для ремонта машин было закуплено свыше трех тысяч деталей и почти 400 шин. Ремонтом занимались четыре человека на протяжении шести дней.

Инспекторы обнаружили отсутствие оборудования для установки шин, а также пришли к выводу о том, что подобный объем работ в такие сроки непосилен для четверых сотрудников.

Отсюда вывод: закупка запчастей и шин носила фиктивный характер, компании было отказано в праве на вычет. Суд согласился с мнением инспекторов (см. постановление АС Северо-Западного округа от 15.06.2022 № А21-213/2021).

Впрочем, подобная ситуация может возникнуть из-за оплошности, допущенной компанией при оформлении документов. Акты на ремонт могут носить упрощенный или обобщающий характер, что приводит к занижению реальных сроков ремонта.

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Требуются сертификаты

Одной из компаний была создана фиктивная цепочка поставок металла, в которой поставщиком выступала фирма-однодневка. Вскоре после сделки с посредником эта компания прекратила свою деятельность, а покупатель предъявил к вычету НДС на основании имеющихся у него счетов-фактур.

Инспекторы установили, что у посредника отсутствует сертификат на поставляемый им сплав, хотя на него имелась ссылка в заключенном с покупателем договоре. В деловой переписке контролерам также не удалось найти требований о предъявлении сертификата. Претензий и требований по устранению нарушений условий договора тоже не было.

Инспекторы пришли к выводу, что подобное поведение участников сделки абсолютно нетипично для реальных деловых отношений. Вычет был снят, суд налоговики выиграли (см. постановление АС Волго-Вятского округа от 16.06.2022 № А11-4491/2021).

Нужно помнить о том, что суды в подобных ситуациях рассматривают совокупность доказательств. Так что при отсутствии сертификата и при наличии иных доказательств реальности совершенной сделки в суде можно отбиться от претензий налоговиков.

Однако наличие сертификата упрощает решение подобных задач (см. постановление АС Поволжского от 14.12.2018 № А12-4375/2018).

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Регистрация права собственности

Принявший к вычету налог ИП стал жертвой мошенника. Продавший ему башенный кран предприниматель, оказывается, не являлся собственником этого дорогостоящего имущества.

Налоговики допросили продавца. Тот отказался удостоверить факт заключения сделки. В представленных сторонами декларациях инспекторы выявили ряд несоответствий, например, в реквизитах счета-фактуры вместо крана значились продукты питания, а на договоре купли-продажи ИНН продавца был указан неверно. Вычет был снят, на покупателя наложили штраф по ст. 122 НК.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что кран числился на балансе организации, которая только планировала продать его ИП, облапошившего своего контрагента. Суд принял сторону инспекции (см. постановление Двенадцатого ААС от 17.06.2022 № А12-36969/2021).

Следует иметь ввиду, что договор купли-продажи сам по себе не наделяет покупателя правом собственности, поскольку передать прав больше, чем ты их сам имеешь, невозможно. Необходима перерегистрация права собственности.

Заключая сделки по приобретению дорогостоящего имущества, необходимо запросить у продавца правоустанавливающие документы, обратиться в Ростехнадзор, тщательно проверить реквизиты продавца, в том числе его ИНН.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель