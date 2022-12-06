Нежелательные визиты налоговых инспекторов

Выездная проверка физического лица

В соответствии с положениями ст. 89 НК контролеры имеют право проводить выездные проверки не только в офисах организаций или индивидуальных предпринимателей, но и в квартирах самых обычных физических лиц (см. письмо Минфина от 31.08.2017 № 03-02-08/55972). Однако инспекторы при таких посещениях, а также при изъятиях документов и вещей обязаны получить на подобные действия разрешение проживающих в квартире или доме граждан (см. п. 5 ст. 91 НК). Поэтому физическое лицо имеет полное право потребовать от инспектора соответствующее решение суда.

Однако подобные ограничения распространяются именно на жилые помещения. Нежилое помещение, принадлежащее физическому лицу, инспекторы имеют право проверять (изымать документы) без разрешения владельца. И это правило распространяется на квартиры, которые переделаны в офис (там находятся компьютеры и офисная мебель). То, что формально такое помещение считается жильем, роли не играет.

Суды в подобной ситуации становятся на сторону налоговиков (см. постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.09.2013 № А76-15115/2012).

А если человек создает препятствия инспекторам в их работе, то налоги для такого гражданина будут исчислены расчетным способом. И получившаяся в результате сумма может оказаться больше, чем налогоплательщик обязан уплатить на самом деле.

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Когда человек устанавливает в своем жилище кассовый аппарат – инспекторы имеют полное право нанести ему визит (см. абз. 4 п. 2 ст. 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Наглядный пример можно найти в постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2022 № А59-6307/2021. ИП пытался обжаловать действия инспекторов, которые без его разрешения вошли в квартиру, где была зарегистрирована ККТ.

Отказывая инспекторам в осуществлении ими законных действий, гражданин рискует понести ответственность по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП.

Однако в нынешнем году кассовые проверки наблюдаются значительно реже, чем обычно, поскольку внеплановые проверки требуют согласительных процедур с прокуратурой, после чего необходимо принятие решения руководителя ФНС либо его заместителя (см. письмо ФНС от 19.04.2022 № АБ-4-20/4732@).

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Разговоры на дому

Контролеры имеют право на проведение допросов граждан у них на дому (см. письмо Минфина от 01.09.2020 № 03-02-08/76651). Однако и в этом случае требуется согласие проживающих в квартире лиц.

Закон дает контролерам право получать показания по месту нахождения свидетеля, когда тот из-за болезни, старости либо инвалидности не имеет возможности прийти в инспекцию (см. п. 4 ст. 90 НК).

Разумеется, вы вправе отказаться от беседы с инспектором, который нанес вам визит. Но тогда вас вызовут на допрос в ИФНС. И не являться на такое собеседование не стоит, если у вас нет уважительной причины. Тогда вам грозит штраф в 1 000 руб. (см. ст. 128 НК).

Инспектор может просто подойти к вам на улице, и судьи не увидят в этом ничего крамольного (см. определение Верховного Суда от 03.02.2015 № А07-4879/2013).

А еще сотрудники фискального ведомства имеют право на проведение допросов вне рамок проверки (см. постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2020 № А53-34943/2019).

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Внимание, вывеска!

Инспекторы имеют право на выяснение того, на самом ли деле компания работает по соответствующему адресу (см. п. 4.2 ст. 9 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Они обратят внимание на вывеску, являющуюся атрибутом предпринимательской деятельности, даже в том случае, когда она висит на жилом доме.

Но вы должны иметь в виду, что само по себе отсутствие вывески нарушением не является, поскольку это нельзя считать препятствием для установления контакта инспектора с налогоплательщиком.

Характерный пример можно найти в постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2021 № А45-34027/2020.

Руководитель компании подал заявление о регистрации по адресу своего жилища. Инспекторы отказались вносить изменения в реестр. Налоговики несколько раз приезжали с проверкой по адресу директора, однако никого там не застали. Вывески на двери тоже не было. Контролеры сделали вывод: информация по поводу нового адреса недостоверна.

Вынося решение, суд учел, что инспекторы приезжали посреди рабочего дня, директор в это время был на стройке. Часть корреспонденции, которую налоговики отправляли по данному адресу, руководитель компании получил. Следовательно, связь с организацией имеется, а потому инспекторы должны внести изменения в ЕГРЮЛ.

Проверяющие не имеют право требовать от руководителя организации постоянного пребывания у себя дома. Нельзя также требовать, чтобы на жилом доме размещалась вывеска коммерческого назначения (см. письмо ФНС от 29.10.2021 № КВ-4-14/15313@).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель