За что привлекут бухгалтера по КоАП

Руководитель или главбух?

За погрешности при ведении бухучета и представлении финансовой отчетности бухгалтер может быть привлечен в качестве должностного лица организации (см. ст. 2.4 КоАП, ч. 3 ст. 7 закона о бухучете). Но таковым может являться и руководитель компании. Дело в том, что бухгалтер отвечает за ведение бухучета, а руководитель – за его организацию. Кроме того, руководитель может и самостоятельно заниматься бухучетом. Тогда именно он будет выступать в качестве должностного лица, субъекта административного правонарушения (см. ст. 2.4 КоАП, ч. 1, 3 ст. 7 закона о бухучете).

То же самое произойдет, если бухучет в организации ведет приглашенное физическое или юридическое лицо на основании гражданско-правового договора бухучета (см. ч. 1, 3 ст. 7 закона о бухучете, ст. 2.4 КоАП, п. 26 постановления Пленума Верховного Суда от 24.10.2006 № 18, постановления Верховного Суда Республики Татарстан от 10.05.2017 № 4а-247/2017, Волгоградского областного суда от 05.12.2016 № 4а-1055/2016).

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Однако и при наличии в организации бухгалтера руководителя могут привлечь в случае выявления нарушений в организации бухучета. Так, руководителя могут привлечь к ответственности даже при наличии штатной единицы главбуха при отсутствии сведений о возложении на конкретное лицо, принятое на такую должность, функций по своевременному представлению полной и достоверной бухгалтерской отчетности (см. ч. 1, 3 ст. 7 закона о бухучете, ст. 2.4 КоАП, постановление Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 31.12.2019 № 16-470/2019).

Еще один вариант, когда возможно привлечение к ответственности руководителя: при наличии разногласий между ним и главбухом он дал письменные распоряжения, повлекшие за собой нарушения (см. ч. 8 ст. 7 закона о бухгалтерском учете, п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда от 24.10.2006 № 18).

И, наконец, к ответственности привлекут руководителя, когда нарушение допущено в той области, прямо не связанной с ведением бухучета и составлением финансовой отчетности, когда она не входит в должностные обязанности бухгалтера (см. ст. 15.33.2 КоАП, п. 41 Обзора судебной практики Верховного суда № 4 (2021)).

Административные составы для главбуха

Что касается главбуха, то его могут привлечь к административной ответственности за грубое нарушение требований к бухучету, в том числе к финансовой отчетности как должностное лицо (см. ч. 1, 2 ст. 15.11 КоАП, ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 7 закона о бухучете, постановление Верховного Суда от 18.09.2019 № 80-АД19-9):

первое нарушение штраф от 5 000 руб. до 10 000 руб.;

повторное нарушение штраф от 10 000 руб. до 20 000 руб. или дисквалификация от одного года до двух лет.

А еще главбух может быть привлечен к ответственности за нарушение иных возложенных на него обязанностей:

нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в инспекцию. Это влечет за собой предупреждение или штраф от 300 руб. до 500 руб . (см. ст. 15.5 КоАП, постановление Пензенского областного суда от 19.09.2011 № 44а-181/2011);

. (см. ст. 15.5 КоАП, постановление Пензенского областного суда от 19.09.2011 № 44а-181/2011); нарушения при представлении в налоговые и таможенные органы документов и (или) иных сведений, необходимых для налогового контроля. К ним относятся: непредставление документов (сведений) в срок, отказ представить документы (сведения), представление сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением определенных случаев. Штраф для должностных лиц – от 300 руб. до 500 руб . (см. ч. 1 ст. 15.6 КоАП, постановление Московского городского суда от 12.03.2018 № 4а-9107/2017);

. (см. ч. 1 ст. 15.6 КоАП, постановление Московского городского суда от 12.03.2018 № 4а-9107/2017); нарушение сроков представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в территориальные органы ФСС РФ грозит уплатой штрафа от 300 руб. до 500 руб . (см. ч. 2 ст. 15.33 КоАП, постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 01.10.2020 № 16-5148/2020);

. (см. ч. 2 ст. 15.33 КоАП, постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 01.10.2020 № 16-5148/2020); нарушения при представлении первичных статистических данных, в том числе, их непредставление или при нарушении срока их подачи или представления недостоверных сведений влечет штраф от 10 000 руб. до 20 000 руб. , за повторное нарушение – штраф от 30 000 руб. до 50 000 руб . (см. ст. 13.19 КоАП, решение Новгородского областного суда от 09.07.2018 № 12-331/2018);

, за повторное нарушение – штраф . (см. ст. 13.19 КоАП, решение Новгородского областного суда от 09.07.2018 № 12-331/2018); невыплата (неполная выплата) в установленный срок отдельных выплат в рамках трудовых отношений, при отсутствии состава преступления. За эти нарушения выносится предупреждение или назначается штраф от 10 000 руб. до 20 000 руб. (см. ч. 6 ст. 5.27 КоАП, постановление Верховного Суда от 06.02.2019 № 30-АД19-1, решение Московского городского суда от 28.01.2021 № 7-39/2021). В то же время за несвоевременную выплату зарплаты и иных выплат работникам к административной ответственности в качестве должностного лица привлекают руководителя (см. решения Московского городского суда от 26.02.2021 № 7-2656/2021, от 22.12.2020 по делу № 7-14429/2020).

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Процессуальные аспекты

Привлечь бухгалтера можно в том случае, когда не истек срок давности привлечения к административной ответственности. Данный срок зависит от вида административного правонарушения (см. ст. 4.5 КоАП).

Производство по делу об административном правонарушении в отношении бухгалтера проводится по общим правилам

Дело возбуждают в общем порядке при наличии соответствующего повода (см. п. п. 1 – 5 ч. 1 ст. 28.1 КоАП).

Протокол об административном правонарушении составят уполномоченные должностные лица. В зависимости от вида правонарушения это будут должностные лица разных органов (см. ст. 28.3 КоАП). Например, по ст. 15.5, ст. 15.11 КоАП, по которым чаще всего привлекают бухгалтеров, протоколы составляют должностные лица налоговых органов (см. п. 5 ч. 2 ст. 28.3 КоАП).

Дела об административных правонарушениях бухгалтера рассматривают суды, органы и должностные лица, указанные в гл. 23 КоАП. Дела по самым «бухгалтерским» ст. 15.5, ст. 15.11 КоАП, рассматривают мировые судьи (см. ч. 1, 3 ст. 23.1 КоАП).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель