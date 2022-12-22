Дополнительные мероприятия налогового контроля: что важно знать собственнику и бухгалтеру

Допмероприятия: виды и основания

Решение о проведении допмероприятий принимается только после завершения налоговой проверки, рассмотрения ее результатов и вручения налогоплательщику соответствующего акта (см. письме ФНС от 19.10.2018 № ЕД-4-2/20515@).

Инспекторы имеют право при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля запросить документы (как у самого налогоплательщика, так и у третьих лиц). Они могут допрашивать свидетелей, а также назначать и проводить экспертизы (см. п. 6 ст. 101 НК).

Однако контролеры имеют обыкновение выходить за рамки указанной выше статьи и включают в план допмероприятий выемки, осмотры территории и офиса налогоплательщика, привлечение тех или иных специалистов. Суды на это закрывают глаза и принимают полученные в ходе подобных процедур сведения в качестве приемлемых доказательств.

Что касается привлечения специалистов, то суды, как правило, ссылаются на содержание ст. 96 НК (см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.09.2019 № А40-142832/2018).

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Допмероприятия и новые правонарушения

Допмероприятия предназначены исключительно для уточнения и проверки тех нарушений, которые были выявлены в ходе налоговой проверки. А выявление новых, не установленных в ходе проверки нарушений, и соответствующие дополнительные начисления являются незаконными (п. 39 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

Однако на практике нередки случаи, когда инспекторы, пытаясь исправить допущенные в ходе проведения проверки неточности и ошибки, делают это как раз во время проведения допмероприятий.

Но подобные действия компания может успешно обжаловать в суде (см. постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.10.2020 № А63-16274/2019). В этом случае контролеры, сославшись на арифметические ошибки, допущенные ими в ходе проверки, составили дополнения к акту проверки и произвели доначисления. Суд признал такие действия налоговиков неприемлемыми, поскольку они увеличили налоговое бремя компании.

А вносить изменения можно лишь в том случае, когда они приводят к улучшению положения проверяемых (см. определение Верховного суда от 30.11.2020 № 309-ЭС20-15596).

Но имеются и примеры, когда суды отвергают претензии налогоплательщика, ссылающегося на увеличение бремени по итогам проведения допмероприятий (см. определение Верховного суда от 20.08.2015 № 309-КГ15-9617). Однако в этом случае дополнительные сведения представила сама компания, направив в инспекцию возражения по акту проверки. Эти возражения суд не счел дополнительными сведениями, поскольку они касались уже выявленных в ходе проверки нарушений.

Это надолго?

Как долго могут проводиться дополнительные мероприятия налогового контроля? С одной стороны, закон гласит, что они не могут длиться свыше одного месяца (см. п. 6 ст. 101 НК). А с другой стороны, тот же Минфин призывает не относить подобные процессуальные нарушения к числу серьезных (см. п. 3 письма Минфина от 23.03.2018 № 03-02-07/1/18400). То есть, если нельзя, но очень хочется – то можно. Суды все равно не станут на таком основании отменять решение по проверке.

Но есть один важный нюанс: когда ввиду превышения сроков проведения проверки инспекторы пропустят сроки по выставлению требований по уплате налога либо по принудительному взысканию недоимки, такие действия вполне можно оспорить в суде (см. определение Конституционного суда от 25.03.2021 № 580-О, п. 31 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

Таким образом, вроде бы несущественные нарушения могут повлечь за собой серьезные юридические последствия.

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Одна проверка – сколько допмероприятий?

И по смыслу ст. 101 НК, и из судебной практики можно сделать однозначный вывод: инспекторы ограничены лишь по срокам проведения допмероприятий, но никак не по их количеству (см. определение Верховного суда от 30.11.2020 № 309-ЭС20-15596). Здесь главное – соблюдать правило о неухудшении положения налогоплательщика по сравнению с тем, в каком он оказался по результатам проверки, отраженным в акте.

А если компания по своей инициативе в ходе возражений направила в ИФНС дополнительные документы, контролеры для устранения возникших при этом сомнений могут назначить те или иные допмероприятия. Сколько раз будут представлены дополнительные документы – столько раз у инспекторов возникнет право на допмероприятия (см. определение Верховного суда от 13.02.2020 № 301-ЭС19-27446).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель