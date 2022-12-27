Обучение сотрудника: когда работодатель вправе учесть расходы

О сторонах договора

Первое из подобных условий – сторонами договора на обучение являются работник и работодатель. Если человек заключил договор с учебным заведением от своего имени, учесть подобные расходы не представляется возможным (см. письмо Минфина от 17.08.2022 № 03-03-06/1/80270). Однако закон подобного требования не содержит (см. подп. 23 п. 1, подп. 1 п. 3 ст. 264 НК).

Более того, раньше Минфин также не занимал столь жесткую позицию, разрешая работодателю возмещать расходы работника на обучение при наличии договора, заключенного напрямую им с вузом (см. письмо Минфина от 17.02.2012 № 03-03-06/1/90).

Поскольку в данном случае имеет место коллизия, работодатель должен быть готов к судебному спору. Может быть, лучше подстраховаться?

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Цель обучения

Цель обучения должна быть связана с действительной либо потенциальной трудовой функцией вашего сотрудника. При этом речь может идти и о повышении квалификации, и о получении полноценного высшего образования.

Ваш бухгалтер подал документы для поступления на курсы вождения автомобиля. Учесть подобные расходы можно будет только в том случае, если работодатель намерен перевести его на должность штатного водителя компании. В любом случае обучение должно осуществляться не в личных интересах работника, а для достижения целей компании (см. подп. 23 п. 1 ст. 264 НК).

Кто будет учить

Еще одно важное условие касается учебного заведения, куда намерен поступить ваш сотрудник. Такое образовательное учреждение должно обладать соответствующей лицензией (см. подп. 1 п. 3 ст. 264 НК). Так что внимательно прочитайте договор, заключенный вашей компанией с вузом. Там должны содержаться все реквизиты такой лицензии: номер, срок действия, наименование организации, выдавшей лицензию.

Особое внимание к сроку действия лицензии. Никто не гарантирует, что за время обучения вашего работника образовательное учреждение обязательно пройдет очередную процедуру лицензирования. Не лишним будет запросить в вузе копию действующей лицензии.

А после завершения обучения попросите работника предъявить документ, свидетельствующий о том, что образовательные услуги, предусмотренные договором, оказаны в полном объеме (тот же акт выполненных работ). Кроме того, работник должен получить диплом, сертификат либо соответствующее удостоверение.

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Кого учили?

Лучше будет, если направленный на обучение представитель компании находится с ней в трудовых отношениях. С ним или уже заключен трудовой договор, либо, если он является только соискателем должности, имеется договор, по которому человек обязан заключить трудовой договор в течение трех месяцев после завершения обучения на срок не менее одного года.

Если претендент на должность нарушит условия подобного договора (уволится, не проработав и года), расходы на его обучение нужно будет включать во внереализационные доходы (см. подп. 2 п. 3 ст. 264 НК).

Если компания попытается признать в налоговом учете расходы на обучение человека, с которым заключен гражданско-правовой договор, инспекторы, скорее всего, снимут подобные суммы.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель