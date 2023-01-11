Первичка: когда мешают руки

Когда не нужны накладные

Иногда сотрудники компаний тратят время на оформление бумаг на большое число однородных поставок за один и тот же налоговый период по адресу одного и того же покупателя. Речь, зачастую, идет о бланках товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Однако не стоит забывать о том, что правилами разрешено оформление в подобных случаях одного первичного документа (см. п. 9 ФСБУ 27/2021). Если компания, к примеру, отгружает партиями товар одному и тому же контрагенту в еженедельном режиме, допускается оформление сводной накладной за месячный срок.

А для фиксации поставок можно использовать расписку о факте получения товара (см. 8 ФСБУ 27/2021).

Когда необходимы реквизиты прослеживаемости

Реквизиты прослеживаемости, которые требуется перенести в декларацию либо в отчет об операциях с прослеживаемыми товарами, уже имеются в счетах-фактурах и УПД. Иногда их вообще нет необходимости составлять (к примеру, если товары отправляют на переработку, утилизацию либо при обнаружении недостачи).

Но отчитываться по таким операциям придется путем отражения в отчете об операциях, который составляется на основе информации из сопроводительного документа (см. п. 8 Порядка, утв. приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@).

Реквизиты прослеживаемости (в том числе РНПТ) включаются в отчет на основании первичного документа (см. письмо ФНС от 12.11.2021 № ЕА-4-15/15821@). Таким образом, бланки следует дополнять реквизитами, имеющимися в счете-фактуре и УПД. Нынешние стандарты бухгалтерского учета предусматривают включение в первичные документы дополнительных реквизитов (см. п. 12 ФСБУ 27/2021, письмо Минфина от 02.02.2022 № 07-01-09/6894).

Штрафы за нарушения правил прослеживаемости пока еще не введены. Однако лучше их выполнять хотя бы во избежание потенциальных проблем с НДС.

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Сколько дат должно быть в акте?

При несовпадении дат оказания услуг и подписания акта там следует отразить обе даты(см. подп. «б» п. 8 ФСБУ 27/2021).

Если же говорить о налоговом учете, исполнитель признает выручку на момент оказания услуги (см. п. 1 ст. 39, п. 3 ст. 271 НК). А вот заказчик включает стоимость услуг в составе расходов на дату их принятия, то есть на момент подписания им акта.

Обмен первичкой: на бумаге или по ЭДО?

Можно условиться с контрагентом о переводе в электронный формат лишь той или иной части документов (например, счета-фактуры и накладные по форме ТОРГ-12). А все прочие первичные документы можно оставить в бумажной форме.

Кстати, никто не обязан переходить на ЭДО со всеми своими партнерами без исключения.

Но стоит обязательно закрепить правила ЭДО в учетной политике (см. ст. 8 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Там следует отразить следующие моменты:

какие виды документов будут выставлены по ЭДО;

какие форматы электронных документов будут вами применяться;

перечень ситуаций, когда организация составляет бумажную первичку.

Проинформируйте об этих правилах своих контрагентов. При необходимости отразите эти положения в соответствующих допсоглашениях.

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Стоит ли экономить на бумаге?

Если вы продолжаете использовать бумажный документооборот, у вас возникнут вопросы по размеру таких документов. Требуется ли составлять их в стандартных размерах? Такие требования не закреплены ни в одном нормативном правовом акте (ни в НК, ни в законе о бухучете).

Так что можно направлять контрагентам первичные документы на бумаге любого формата (см. письмо Минфина от 15.04.2022 № 07-01-10/33554). Но нужно помнить о том, что первичка должна содержать все нормативно закрепленные реквизиты, а текст документа должен быть читаемым.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель