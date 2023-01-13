Экономная цифра: как рассчитать эффективность перехода на ЭДО в компании

Для этого можно воспользоваться электронным калькулятором ФНС. Этот сервис размещен на сайте ФНС в разделе «Сервисы и госуслуги» → «Калькулятор эффективности внедрения электронного документооборота».

Как это делается

Сначала о том, что вам не потребуется. Это электронная подпись, личный кабинет, наименование вашей компании, ИНН, а также любые сведения, которые позволяют идентифицировать организацию.

Если вам нужен простой расчет, то для этого понадобятся сведения о количестве комплектов первичных документов, договоров, внутрикорпоративных бумаг. Предполагаемый срок перехода на ЭДО, данные по НДС.

Расширенный расчет потребует дополнительной информации. К примеру, о том, с какой скоростью надо будет печатать документы, размер почтовых тарифов и т.п.

Итак, вы заносите в специальную форму число комплектов первичных документов, которые формируются у вас в течение года, количество договоров, дополнительных соглашений при продаже и покупке товаров.

Кроме того, необходимо будет обозначить количество юридически значимых внутрикорпоративных бумаг, которые потребуется заверять электронной подписью. Сюда относятся авансовые отчеты, договоры с сотрудниками, приказы, уведомления, накладные на отпуск материалов на сторону М-15 и т. п.

Вы должны будете отразить и то, сколько времени вы тратите на подготовку, печать, сканирование и архивирование документов.

Если вы проводите расширенный расчет, у вас запросят сведения о том, сколько листов в среднем содержат документы. Для примера: в договоре, как правило, это число равняется десяти, а в комплекте первички – четырем листам.

Вас попросят указать срок, в течение которого вы предполагаете перейти на ЭДО. Тестовый пример калькулятора обозначает срок в три года для перевода в «цифру» 90% бумаг. Вы можете поинтересоваться о том, сколько времени займет такой перевод в компаниях, сопоставимых с вами по размеру и виду деятельности.

Эффективность внедрения ЭДО

Можно ввести в калькулятор сведения о средней сумме входящего НДС за квартал, о средней доле счетов-фактур, которые приходят за тот же период после подачи налоговой декларации. Это позволит вам понять, сколько денег теряет ваша компания из-за того, что бумажные счета-фактуры запаздывают, насколько будет ускорен процесс возмещения НДС.

В форму можно внести также такие показатели, как уровень инфляции, ставку налога на прибыль, ключевую ставку Центробанка, ставку дисконтирования, количество рабочих часов, приходящихся на одного сотрудника при его полной загрузке, насколько компания планирует сократить трудозатраты своих работников при переходе на ЭДО.

Налоговики считают, что 50% – вполне реальный показатель.

Вы сможете также внести в форму данные о том, во сколько компании обходится ведение документооборота в бумаге: это стоимость печати, хранения, доставки с учетом зарплаты занятых в этих процессах сотрудников (заработная плата, взносы, НДФЛ). Кроме того, программа выдаст вам сведения о цене внедрения ЭДО (затраты на дополнительные электронные подписи, на доработку информационных систем).

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Что на выходе

Вы занесли в форму все нужные данные. Нажимайте на клавишу «Рассчитать» и получайте необходимую информацию. Программа выдаст вам четыре диаграммы, которые наглядно обозначат для вас эффективность перехода вашей компании с бумаги на цифру.

Две диаграммы продемонстрируют вам, сколько вы сэкономите на бумаге и трудозатратах. А еще две – эффект от ускорения возмещения НДС, сведения об окупаемости ЭДО. Кроме того, вы получите еще и отчет в табличной форме.

Новый сервис ФНС – явление очень полезное. Ведь компания, которая решается перейти на ЭДО, теперь не должна загружать сотрудников подобными расчетами.

Все теперь получается быстро, наглядно, удобно.

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Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель