Отчетность в ЦЗН

Как направлять отчет в ЦЗН о вакантных местах

Минтруд ввел для работодателей новые формы отчетов для представления сведений и информации в службу занятости.

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Как направлять отчет в ЦЗН о вакантных местах
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Соответствующий приказ от 16.12.2022 № 786 опубликован на официальном сайте министерства.

Напомним, с 2022 года вступили в силу новые нормы статьи 25 закона о занятости (от 19.04.1991 № 1032-1).

Они устанавливают, что работодатели, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек, обязаны размещать на Единой цифровой платформе Роструда информацию о потребностях в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также специальных рабочих мест для работы инвалидов.

Работодателям с численностью работников до 25 человек предоставлена возможность выбора. Они могут размещать эти сведения на Единой цифровой платформе либо представлять указанные сведения в органы службы занятости в электронном виде или на бумажном носителе (лично или почтовым отправлением).

Согласно приказу, новые формы вступили в силу с 1 января 2023 года.

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