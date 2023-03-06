CRM FinKoper. Обзор функций

Эксель, Гугл-таблицы, 1С, сервисы для сдачи отчетности... Хочется, чтобы все было в одном месте и сотрудникам не приходилось постоянно переключаться между разными программами.

До недавнего времени руководителям бухкомпаний приходилось мириться с неудобствами, или затрачивать много усилий и средств, чтобы настроить непрофильную CRM под нужды бухгалтерского бизнеса. Теперь все функции и инструменты для управления и контроля работы бухгалтерского агентства собраны в одном месте.

Какие функции предлагает Finkoper?

Коммуникация с клиентами

Мы собрали все основные способы общения с клиентами в одном окне:

электронная почта;

Telegram;

WhatsApp.

Все бухгалтеры, ведущие этого клиента, могут общаться с ним в одном окне внутри сервиса без использования личных мессенджеров.

Почта и мессенджеры гибко настраиваются, чтобы каждый сотрудник общался только с определенными клиентами.

Чат с клиентом

Персональный помощник для каждого сотрудника

Используйте личного телеграм-бота для создания списка задач на день. Система уведомит, если от клиента поступит новая заявка или сообщение. Телеграм-бот формирует и отправляет отчеты о выполненных задачах по запросу клиентов.

Отчет о выполненных работах в Телеграм

Налоговый календарь для каждого клиента

Достаточно один раз настроить клиента и сервис автоматически составит для него график сдачи отчетности и встроит его в рабочий календарь ответственного бухгалтера. Налоговый календарь создается и продлевается автоматически на следующий календарный год исходя из настроек клиента.

Если отчетность сдается через Контур.Экстерн – то все налоговые задачи и статусы их выполнения будут автоматически загружаться из Контура. Можно получать уведомления о поступлении нового требования от ИФНС, не входя в Экстерн. Готовится к внедрению интеграция с 1С-Отчетность и планируется разработка интеграции с СБИС.

Календарь отчетности

Чаты и Задачи

Сотрудники могут ставить задачи себе и коллегам и отслеживать их выполнение. Повторяющиеся задачи, чек-листы, теги, комментарии и прикрепленные документы – все настройки в одном окне.

Для общения сотрудников можно создать неограниченное количество чатов, в том числе закрытых (доступных только выбранным участникам).

Корпоративные чаты

Finkoper – это общее рабочее пространство для удобной работы как в офисе, так и удаленно.

Тайминг задач и учет рабочего времени сотрудников (фото дня)

По запросам наших пользователей создан модуль автоматического учета рабочего времени. Мы постарались максимально упростить для сотрудников ведение фотографии рабочего дня.

Подробнее о фото дня мы рассказывали в статье.

Аналитика фотографии рабочего дня позволяет контролировать наиболее трудозатратные участки работы и планировать как численность и квалификацию персонала, так и загрузку сотрудников.

Контроль рентабельности каждого клиента

Сравнивайте установленный тариф с расчетным по объему оказанных услуг для своевременной корректировки ценового предложения вашим клиентам.

Настройка тарифов и учет дополнительных работ по каждому клиенту, сохранение истории объема оказанных услуг позволяет выявлять убыточных клиентов, своевременно выставлять дополнительные счета и повышать доход.

Анализ тарифов

Аналитические отчеты для руководителя по сотрудникам, клиентам и видам отчетности помогают контролировать качество обслуживания, а отчет по тарифам – повышать эффективность бизнеса.

Что ещё

Современный интерфейс, в котором приятно и легко работать.

Бесплатная разработка новых функций по заявкам пользователей.

Защита информации, в том числе защита от удаления.

Уютный чат поддержки в Telegram.

Бесплатный тестовый период – 1 месяц.

О нас

Более 10 лет опыта в ИТ-разработке. Мы реализовали два крупных проекта: онлайн-бухгалтерия для одного из крупнейших банков РФ и сервис для учета личных финансов.

Мы будем подробнее рассказывать о преимуществах CRM Finkoper в следующих статьях. Если не хотите ждать – запишитесь на демо, и за 20-30 минут вы узнаете все преимущества нашего сервиса.

Присоединяйтесь!

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