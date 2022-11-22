Топ-7 причин завести управленческий учет

Причина № 1. Достижение целей бизнеса и инвестиции

Управленческий учет отражает реальное финансовое положение компании. Ведение отчетности позволяет выявить перспективные источники дохода, а также прибыльные направления. Соответственно, определяются и убыточные направления.

Управленческий учет – это возможность ведения бизнеса в долгосрочной перспективе. Благодаря отчетности руководитель предприятия понимает к чему стремиться, и какие направления требуют большего внимания для достижения поставленных целей.

Управленческий учет – это не только помощь владельцу бизнеса. Управленческая отчетность – это хорошее подспорье для инвесторов. Учитывая показатели компании, они принимают решение о вложении собственных денежных средств в конкретное предприятие. Наконец, финансовый отчет может потребоваться и банкам, в процессе одобрения кредита.

Причина № 2. Аналитика и прогнозирование

Управленческий учет отражает не только расходы и доходы за текущий период, но и может содержать данные о поступлениях, ожидаемых в будущем. Возможность аналитики и прогнозирования позволяет избежать кассовых разрывов.

В управленческом отчете можно фиксировать любую информацию: прогнозируемую и фактическую. Что это дает? Возможность планировать работу компании, внедрять изменения, которые с высокой долей вероятности приведут к увеличению прибыли.

Сопоставление плановых и фактических показателей позволит выявить нерентабельные направления деятельности и перенаправить денежные потоки в прибыльные проекты.

Специализированный модуль «Консолидатор» автоматизирует сбор и конвертацию данных для решения задач управленческого учета. Данные загружаются из внешних и внутренних источников. Система легко интегрируется в любую конфигурацию 1С.

Вам больше не придется для составления управленческой отчетности собирать информацию из разных баз. Все данные в одном окне в удобном и понятном интерфейсе.

Причина № 3. Управленческий учет помогает считать деньги

Управленческий учет отражает притоки и оттоки денежных средств предприятия. При этом учитывается себестоимость товара, налогообложение и другие нюансы. Отчетность содержит полную информацию о статьях расходов и доходов. В ней можно увидеть источники поступления денежных средств и детально отследить на что деньги потратили.

Такая детализация позволяет принимать эффективные управленческие решения – минимизировать расходы, выявить приоритетные направления затрат, определить за счет каких источников можно увеличить доход.

Причина № 4. Детализация прибыли и убытков

Бухгалтерский учет отражает обобщенные показатели прибыли и убытков по деятельности компании в целом. Управленческий учет помогает увидеть эти результаты по каждому отдельному проекту за выбранный промежуток времени.

Это важно потому, как бизнес в целом может быть прибыльным. А в разрезе показателей по каждому проекту есть вероятность увидеть неудовлетворительный результат. Тогда появляется возможность определить направления, нуждающиеся в более пристальном внимании и дополнительном развитии.

Причина № 5. Возможность быстрого увеличения прибыли

Использование управленческого учета способствует поиску решений для быстрого увеличения прибыли. В отчете можно отображать разные категории, в зависимости от направления и потребностей бизнеса.

Модуль «Казначей» поможет понять, какие направления выгодно развивать, а отчеты по контрагентам помогут распознать ключевых клиентов и поставщиков, с которыми можно наладить долгосрочные отношения. Работа в таком ключе позволяет исключить убыточные проекты или партнеров, которые не приносят прибыль предприятию.

Управленческий учет помогает найти направление с максимальным показателем прибыли с возможностью последующего выделения бюджета для его дальнейшего развития.

Внедрение отчетности, это возможность определения:

прибыльного направления;

оптимального количества продукции для производства;

необходимого количества сотрудников, для выполнения поставленных задач;

стоимости товара/услуги;

рекламного бюджета.

Управленческий учет оптимизирует все процессы и отражает реальную доходность предприятия.

Причина № 6. Удобство для владельцев бизнеса

Отчеты в управленческом учете формируются с учетом требований руководителя. Они могут разбиваться по конкретным категориям, а не так как установлено стандартами. Такое действие направлено на упрощение процесса понимания финансовой отчетности, без привлечения бухгалтера или финансиста.

Владелец бизнеса может самостоятельно изучить информацию в удобном для него формате. Управленческий учет упрощает процесс планирования и позволяет изучить информацию в течение 10-15 минут и сделать соответствующие выводы.

Причина № 7. Получение данных в один клик

Заниматься управленческим учетом владелец бизнеса может самостоятельно. Управленческий учет предоставляет детальные данные о прибыли и убытках компании. А также позволяет получить быстрый доступ к финансовой информации, и интерпретировать данные без помощи третьих лиц (бухгалтеров и финансистов).

Специализированный модуль «Казначей» – это контроль над движениями финансовых потоков, доходами и расходами, кредитами компании. Автоматизация процесса направлена на постановку целей и контроль их достижения в разрезе показателей по конкретным направлениям.

Теперь формировать управленческую отчетность можно всего в несколько кликов.