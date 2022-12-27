Почему баланс – главный отчет владельца бизнеса

Управленческий баланс: что такое и зачем нужен

Если у главы компании экономическое образование или большой опыт ведения бизнеса, то для него показатели бухгалтерской отчетности – не такая уж «черная работа». Но таких продвинутых руководителей немного.

Когда глава компании еще не набрался знаний и опыта, а времени разбираться в сложном языке бухгалтеров и финансистов нет, то лучше контролировать состояние дел с помощью управленческой отчетности.

О том, как контролировать движение денег с помощью Бюджета доходов и расходов (БДР) и Бюджета движения денежных средств (БДДС), мы рассказывали здесь. Но прогнозы и соответствующие отчеты не дают полной информации о финансовом состоянии компании на конкретную дату.

Для отражения полной «картины» предназначен управленческий баланс.

Модуль Казначей помогает главе компании контролировать притоки и оттоки денежных средств. Данный модуль позволяет формировать БДДС, своевременно производить оплату счетов и избегать кассовых разрывов.

В переводе с французского «баланс» – это «весы». Одна «чаша» весов – это актив, другая – пассив. То есть управленческий (впрочем, как и бухгалтерский) баланс представляет собой систему показателей, сгруппированных в виде таблицы, отображающей наличие денежных средств и источников их формирования на определенную дату.

Если бухгалтер составляет баланс раз в квартал, то управленческий баланс (УБ) можно формировать на каждое первое число месяца. Поэтому УБ дает более оперативную информацию о состоянии дел компании.

УБ содержит примерно те же показатели, что и бухгалтерский баланс. Но, если форма бухгалтерского баланса утверждена Минфином и не подлежит изменениям, то в УБ можно указать только те данные, которые наиболее важны главе компании для оценки состояния дел. Таким образом формирование УБ позволит в главе компании:

Понять, сколько денег «ушло» в дебиторскую задолженность и складские запасы, а сколько находится на расчетных счетах и в кассе.

Узнать, сколько компания вложила собственных средств , и куда потрачены деньги инвесторов.

Контролировать долги перед кредиторами : поставщиками, сотрудниками, банками, государством.

Понять, каким имуществом компания располагает, а что можно реализовать.

Другим словами УБ – это своего рода «фотография» состояния бизнеса на определенную дату.

Актив

В УБ активы разделяют на оборотные и внеоборотные.

Оборотные активы – это денежные средства, материалы, товары и готовая продукция, финансовые вложения и дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность – это все задолженности клиентов, подрядчиков, поставщиков, сотрудников и так далее перед компанией (долги клиентов за оказанные услуги/отгруженные товары или авансы сотрудникам/подрядчикам). Другими словами, все кто должен компании – это дебитор, а их задолженность – дебиторская.

Оборотные активы – наиболее ликвидны, то есть их можно относительно быстро продать.

Внеоборотные активы – это активы, которыенапрямуюне участвуют в обороте средств компании:

основные средства (здания, мебель, транспорт, оборудование и т. д.);

НМА (нематериальные активы);

капитальные вложения.

Указанные выше активы способствуют хозяйственной деятельности компании. Стоимость внеоборотных активов возникает в результате их покупки, модернизации, переоценки и т. п.

Капитальные вложения – это инвестиции компании в создание или улучшение (строительство, модернизацию, ремонт) основных средств для использования их в будущем.

НМА – это объекты интеллектуальной собственности (изобретения, ноу-хау, базы данных, товарные знаки и т. п.).

Внеоборотные активы можно продать, но выручить за них деньги быстро не получится. То есть по своей ликвидности они уступают оборотным активам.

Модуль Табула позволит сформировать управленческий баланс компании на любую отчетную дату. Подведем промежуточный итог: чем больше активов в компании, тем устойчивее ее положение на рынке.

Пассив

Основными разделами пассива УБ являются собственные средства (они же источники) и обязательства.

Уставный капитал – это ресурс, вложенный владельцем при создании своего бизнеса. Именно за счет этого источника потом приобретаются активы, разворачивается хозяйственная деятельность компании. Чем больше размер капитала, тем выше его капитализация.

Нераспределенная прибыль – чистая прибыль, оставшаяся у компании после налогообложения. Эту сумму определяют по итогам отчетного года. Убыток компании за финансовый год, который остался непокрытым соответствующими источниками, это и будет непокрытый убыток. Нераспределенная прибыль также является источником развития компании. За счет нее можно приобрести активы (купить оборудование, материалы, построить новое здание и т. п.).

Обязательства могут бытьдолгосрочные и краткосрочные. У небольших компаний все обязательства, как правило, краткосрочные. Долгосрочные обязательства могут быть только в виде займа, а это могут себе позволить только крупные компании.

Обязательство компании перед поставщиками, работниками, государством и т. п. является кредиторской задолженностью.

Что в итоге

Итак, чаши весов должны быть уравновешены, то есть итоговая сумма актива должна быть равна итоговой сумме пассива. Если итоговые суммы (валюта баланса) не сходятся, надо искать ошибку и исправлять ее.

Далее исследуем показатели УБ. Если львиная доля пассива состоит из капитала – это хорошо (у компании есть богатый источник для развития). Если объем обязательств превышает размер капитала – плохо, значит компания погрязла в долгах.

Теперь о ликвидности. Она измеряется коэффициентом ликвидности: сумму оборотных активов нужно разделить на сумму всех обязательств и умножить на 100. Коэффициент показывает, какую часть текущих обязательств компания может погасить из своих оборотных активов.

В нашем примере коэффициент ликвидности равен 108% (22 500 / 20 800 *1 00). Чем больше коэффициент, тем компания более платежеспособна. Оптимальное значение – больше 100%.

На основе данных УБ можно определить коэффициент финансовой независимости (сумму капитала разделить на общую сумму пассивов и умножить на 100). В нашем случае такой коэффициент равен 41,4% (19 800 / 47 800 * 100). Оптимальное значение – не менее 40%, но чем больше, тем лучше.

Еще один важный показатель для определения состояния компании – рентабельность собственного капитала (чистую прибыль за выбранный период разделить на сумму капитала). Для расчета рентабельности показатель чистой прибыли берут из Отчета о прибылях и убытках (код строки 2400). Предположим, что она составила 340 тыс. руб., тогда в нашем примере каждый рубль собственного капитала приносит 0,017 руб. прибыли (340 / 19 800).

Модуль Консолидатор обеспечит автоматизированный сбор и конвертацию данных для бюджетирования, формирования консолидированной отчетности и задач управленческого учета. Модуль загружает данные из внутренних и внешних источников.

Управленческий баланс – это не просто таблица с набором чисел. Это реальный инструмент для владельца бизнеса по контролю финансового состояния компании. Кроме того, такой баланс можно использовать как наглядный отчет о состоянии дел в компании перед акционерами и другими заинтересованными лицами.