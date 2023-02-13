Управленческий учет

Как встроить управленческий учет в 1С

Хотите автоматизировать управленческий учет? ФинОфис поможет навести порядок в хаосе цифр и взять финансы под контроль. 

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В состав ФинОфиса входит четыре модуля:

  • Табула.

  • Консолидатор.

  • Казначей.

  • Процессы.

Модули можно внедрять отдельно друг от друга, а можно использовать комплексно. Они легко встраиваются в любую конфигурацию 1С.

Узнать подробнее можно здесь.

Предлагаем вам:

  • Бесплатно протестировать наш продукт 30 дней.

  • Бесплатно оценить проект внедрения продукта.

  • Получить скидку 15% на покупку модулей.

  • Получить три месяца бесплатного доступа к обновлениям.

  • Получить два часа бесплатной консультации эксперта.

Помните, что контроль и управление финансами на вашем предприятии. Это в первую очередь:

  • Качественная и удобная обработка финансовой информации.

  • Увеличение скорости производимых операций и минимизация ошибок.

  • Единая информационная среда.

  • Финансовая аналитика.

  • Возможность работать удаленно.

Более подробно ознакомиться с программным продуктом ФинОфис и заказать демонстрацию вы можете на нашем сайте или по телефону: 8 800 555-52-56 доб. 257.

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ФинОфис
ФинОфис
ФинОфис - контроль и управление финансами

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