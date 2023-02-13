Как встроить управленческий учет в 1С

В состав ФинОфиса входит четыре модуля:

Табула.

Консолидатор.

Казначей.

Процессы.

Модули можно внедрять отдельно друг от друга, а можно использовать комплексно. Они легко встраиваются в любую конфигурацию 1С.

Узнать подробнее можно здесь.

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Бесплатно протестировать наш продукт 30 дней.

Бесплатно оценить проект внедрения продукта.

Получить скидку 15% на покупку модулей.

Получить три месяца бесплатного доступа к обновлениям.

Получить два часа бесплатной консультации эксперта.

Помните, что контроль и управление финансами на вашем предприятии. Это в первую очередь:

Качественная и удобная обработка финансовой информации.

Увеличение скорости производимых операций и минимизация ошибок.

Единая информационная среда.

Финансовая аналитика.

Возможность работать удаленно.

Более подробно ознакомиться с программным продуктом ФинОфис и заказать демонстрацию вы можете на нашем сайте или по телефону: 8 800 555-52-56 доб. 257.

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