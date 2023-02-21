Управленческий учет

Рентабельность: зачем она нужна и как рассчитать  

Создавая собственное предприятие, каждый бизнесмен рассчитывает на прибыль. Однако не всегда прибыль можно увидеть и оценить только с помощью строки «Прибыли (убытки)» в отчете о финрезультатах. Чтобы понять, насколько эффективно работает организация, лучше рассчитывать ряд показателей, отражающих ее деятельность. Один из таких показателей – рентабельность.

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Рентабельность: зачем она нужна и как рассчитать  
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое рентабельность

Рентабельность – это показатель, который отражает, насколько эффективно используются различные ресурсы предприятия (сырье, капитал, кадры и т. п.). Рентабельность обычно рассчитывают, чтобы оценить инвестиционную привлекательность компании, спрогнозировать прибыль, сравнить бизнес с конкурентами.

Простыми словами, рентабельность показывает сколько копеек дохода приносит каждый вложенный рубль.

Например, если мы говорим, что рентабельность проекта или бизнеса – 50%, это означает, что на каждый вложенный рубль вы получите 50 копеек дохода.

Рентабельность можно рассчитывать для разных категорий ресурсов. Например:

  • продаж;

  • собственного капитала;

  • активов;

  • основных средств;

  • продукции;

  • производства и т. д.

Какие именно показатели рентабельности рассчитывать зависит от специфики деятельности предприятия и определяется руководством. Рентабельность рассчитывается за определенный период времени. А чтобы оценить тенденцию показателей, их принято изучать в динамике и составлять графики, аналогичные этому.

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Используйте модуль «Табула» от ФинОфис, чтобы перевести все показатели из 1С в табличный вид и строить наглядные графики для анализа показателей рентабельности.

Общая формула рентабельности

В общем виде формулу рентабельности можно записать так:

Рентабельность = (Прибыль / Показатель)*100%

  • где Прибыль – это прибыль организации;

  • Показатель – это параметр, эффективность которого мы оцениваем. Если мы оцениваем рентабельность продаж, то показателем будет выручка, если продукцию, то – себестоимость и т.д.

Так как рентабельность обычно выражается в процентах, то полученный результат необходимо умножить на 100%.

Формулы для расчета рентабельности

Чаще всего рассчитывают и используют для оценки – рентабельность продаж. Она рассчитывается по формуле:

Рентабельность продаж = (Чистая прибыль / Выручка от продаж) * 100%

и демонстрирует какова доля прибыли в каждом рубле, полученном от продаж товара.

Для оценки эффективности рентабельности продаж обычно используют следующую шкалу:

  • до 5% – низкий уровень рентабельности;

  • от 5% до 20% – средние показатели;

  • от 20% до 30% – высокие показатели;

  • выше 30% – высокая рентабельность продаж.

Еще один важный для анализа эффективности деятельности компании показатель – рентабельность продукции. Его формула:

Рентабельность продукции = (Прибыль от продаж / Себестоимость) * 100%.

Такой коэффициент показывает, какая доля прибыли заложена в каждом рубле, потраченном на производство товара или услуги.

Еще один вид рентабельности – рентабельность активов:

Рентабельность активов = (Чистая прибыль / Стоимость активов) * 100%.

Этот показатель демонстрирует насколько эффективно компания распоряжается своими активами. Под активами здесь понимается собственный и заемный капитал организации.

Обратите внимание: налоговая служба при планировании выездных проверок также рассчитывает показатели эффективности организации, в том числе уровень рентабельности. Если отклонение от нормативных значений больше 10%, то у инспекции есть основания приехать к вам с проверкой.

Налоговая служба очень внимательно следит за показателями рентабельности. Ежегодно ФНС публикует информацию о среднеотраслевых показателях налоговой нагрузки, рентабельности и т. д. Обязательно обращайте внимание на отклонения и изменения в показателях.

Обычно инспекторы смотрят на 2 показателя:

  • рентабельность проданных товаров;

  • рентабельность активов

Используйте модуль «Консолидатор» для задач управленческого учета. Модуль помогает автоматизировать сбор и конвертацию данных из внутренних и внешних источников. Легко встраивается в любую конфигурацию 1С, не требуется синхронизация справочников и доработка внешних источников.

Можно отдельно оценить рентабельность собственного капитала, чтобы посмотреть, сколько копеек приносит каждый собственный вложенный предпринимателем рубль, для этого нужно взять формулу:

Рентабельность собственных активов = (Чистая прибыль / Собственный капитал) * 100%.

Предлагаем на небольшом примере оценить показатели рентабельности компании ООО «ААА».

Показатель

Значение

Выручка от продаж

200 млн руб.

Себестоимость

118 млн руб.

Валовая прибыль

(200-118) = 82 млн руб.

Коммерческие расходы

3 млн руб.

Прибыль от продаж

(82-3) = 79 млн руб.

Чистая прибыль (после уплаты налога)

63 млн руб.

Среднегодовая стоимость активов

100 млн руб.

Собственный капитал

65 млн руб.

Рентабельность продаж = (Чистая прибыль / Выручка от продаж) * 100%

Рентабельность продаж = (63 / 200) * 100% = 31,5%

(высокая рентабельность)

Рентабельность продукции = (Прибыль от продаж / Себестоимость) * 100%

Рентабельность продукции = (79 / 118) * 100% = 66,9%

Рентабельность активов = (Чистая прибыль / Стоимость активов) * 100%

Рентабельность активов = (63 / 100) * 100% = 63%

Рентабельность собственных активов = (Чистая прибыль / Собственный капитал) * 100%

Рентабельность собственных активов = (63 / 65) * 100% = 96%

Анализируя показатели предприятия, можно сказать, что ресурсы расходуются эффективно и все показатели демонстрируют высокую рентабельность.

Чтобы следить за нужными показателями рентабельности, настройте управленческий учет вместе с программными продуктами от ФинОфис и управляйте своими финансами эффективно.

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Рентабельность: зачем она нужна и как рассчитать  

Создавая собственное предприятие, каждый бизнесмен рассчитывает на прибыль. Однако не всегда прибыль можно увидеть и оценить только с помощью строки «Прибыли (убытки)» в отчете о финрезультатах. Чтобы понять, насколько эффективно работает организация, лучше рассчитывать ряд показателей, отражающих ее деятельность. Один из таких показателей – рентабельность.

Рентабельность: зачем она нужна и как рассчитать  
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