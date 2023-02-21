Рентабельность: зачем она нужна и как рассчитать  

Что такое рентабельность
Рентабельность – это показатель, который отражает, насколько эффективно используются различные ресурсы предприятия (сырье, капитал, кадры и т. п.). Рентабельность обычно рассчитывают, чтобы оценить инвестиционную привлекательность компании, спрогнозировать прибыль, сравнить бизнес с конкурентами.
Простыми словами, рентабельность показывает сколько копеек дохода приносит каждый вложенный рубль.
Например, если мы говорим, что рентабельность проекта или бизнеса – 50%, это означает, что на каждый вложенный рубль вы получите 50 копеек дохода.
Рентабельность можно рассчитывать для разных категорий ресурсов. Например:
продаж;
собственного капитала;
активов;
основных средств;
продукции;
производства и т. д.
Какие именно показатели рентабельности рассчитывать зависит от специфики деятельности предприятия и определяется руководством. Рентабельность рассчитывается за определенный период времени. А чтобы оценить тенденцию показателей, их принято изучать в динамике и составлять графики, аналогичные этому.
Используйте модуль «Табула» от ФинОфис, чтобы перевести все показатели из 1С в табличный вид и строить наглядные графики для анализа показателей рентабельности.
Общая формула рентабельности
В общем виде формулу рентабельности можно записать так:
Рентабельность = (Прибыль / Показатель)*100%
где Прибыль – это прибыль организации;
Показатель – это параметр, эффективность которого мы оцениваем. Если мы оцениваем рентабельность продаж, то показателем будет выручка, если продукцию, то – себестоимость и т.д.
Так как рентабельность обычно выражается в процентах, то полученный результат необходимо умножить на 100%.
Формулы для расчета рентабельности
Чаще всего рассчитывают и используют для оценки – рентабельность продаж. Она рассчитывается по формуле:
Рентабельность продаж = (Чистая прибыль / Выручка от продаж) * 100%
и демонстрирует какова доля прибыли в каждом рубле, полученном от продаж товара.
Для оценки эффективности рентабельности продаж обычно используют следующую шкалу:
до 5% – низкий уровень рентабельности;
от 5% до 20% – средние показатели;
от 20% до 30% – высокие показатели;
выше 30% – высокая рентабельность продаж.
Еще один важный для анализа эффективности деятельности компании показатель – рентабельность продукции. Его формула:
Рентабельность продукции = (Прибыль от продаж / Себестоимость) * 100%.
Такой коэффициент показывает, какая доля прибыли заложена в каждом рубле, потраченном на производство товара или услуги.
Еще один вид рентабельности – рентабельность активов:
Рентабельность активов = (Чистая прибыль / Стоимость активов) * 100%.
Этот показатель демонстрирует насколько эффективно компания распоряжается своими активами. Под активами здесь понимается собственный и заемный капитал организации.
Обратите внимание: налоговая служба при планировании выездных проверок также рассчитывает показатели эффективности организации, в том числе уровень рентабельности. Если отклонение от нормативных значений больше 10%, то у инспекции есть основания приехать к вам с проверкой.
Налоговая служба очень внимательно следит за показателями рентабельности. Ежегодно ФНС публикует информацию о среднеотраслевых показателях налоговой нагрузки, рентабельности и т. д. Обязательно обращайте внимание на отклонения и изменения в показателях.
Обычно инспекторы смотрят на 2 показателя:
рентабельность проданных товаров;
рентабельность активов
Используйте модуль «Консолидатор» для задач управленческого учета. Модуль помогает автоматизировать сбор и конвертацию данных из внутренних и внешних источников. Легко встраивается в любую конфигурацию 1С, не требуется синхронизация справочников и доработка внешних источников.
Можно отдельно оценить рентабельность собственного капитала, чтобы посмотреть, сколько копеек приносит каждый собственный вложенный предпринимателем рубль, для этого нужно взять формулу:
Рентабельность собственных активов = (Чистая прибыль / Собственный капитал) * 100%.
Предлагаем на небольшом примере оценить показатели рентабельности компании ООО «ААА».
Показатель
Значение
Выручка от продаж
200 млн руб.
Себестоимость
118 млн руб.
Валовая прибыль
(200-118) = 82 млн руб.
Коммерческие расходы
3 млн руб.
Прибыль от продаж
(82-3) = 79 млн руб.
Чистая прибыль (после уплаты налога)
63 млн руб.
Среднегодовая стоимость активов
100 млн руб.
Собственный капитал
65 млн руб.
Рентабельность продаж = (Чистая прибыль / Выручка от продаж) * 100%
Рентабельность продаж = (63 / 200) * 100% = 31,5%
(высокая рентабельность)
Рентабельность продукции = (Прибыль от продаж / Себестоимость) * 100%
Рентабельность продукции = (79 / 118) * 100% = 66,9%
Рентабельность активов = (Чистая прибыль / Стоимость активов) * 100%
Рентабельность активов = (63 / 100) * 100% = 63%
Рентабельность собственных активов = (Чистая прибыль / Собственный капитал) * 100%
Рентабельность собственных активов = (63 / 65) * 100% = 96%
Анализируя показатели предприятия, можно сказать, что ресурсы расходуются эффективно и все показатели демонстрируют высокую рентабельность.
Чтобы следить за нужными показателями рентабельности, настройте управленческий учет вместе с программными продуктами от ФинОфис и управляйте своими финансами эффективно.
Реклама: ООО «ИНФОСТАРТ-СЕРВИС», ИНН: 7816642037