«Проникновенное кино со светлым вайбом». Известный актер Даниил Воробьев посетил Краснодар с показом нового приключенческого фильма «Волчок»

Недавно в Краснодаре состоялась премьера приключенческой комедии «Волчок». Презентовать фильм приехал актер, исполнивший в картине одну из ключевых ролей — Даниил Воробьев.

Действие картины переносит зрителя в Российскую империю на стыке XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся сиротой, вынужден бежать от наемных убийц, подосланных родным дядей. Его неожиданным спасителем и спутником становится суровый кулачный боец по прозвищу Волчок.

Их общая цель — достичь Нижнего Новгорода, где юношу может приютить старый соратник отца. Однако пропасть социальных условностей, разделяющая утонченного барина и грубоватого выходца из народа, кажется непреодолимой.

Постоянно конфликтуя, новоиспеченным попутчикам предстоит пройти через полное опасностей путешествие, способное перевернуть жизнь каждого из них.

«Это доброе кино. Оно про русских людей и сделано на светлом вайбе. Это тот случай, когда я точно знаю, что и взрослое, и молодое поколение не обломается. Кино получилось универсальным и атракционным, а в некоторых местах настолько проникновенным, что никто не сможет остаться равнодушным к происходящему на экране», — рассказал Воробьев.

Даниил, мастерски воплощающий на экране роли неоднозначных персонажей и «злодеев», порадовал зрителей и в этот раз. Актер вжился в образ Весницкого — того самого алчного дяди главного героя, мечтающего получить его наследство. Правда, по его словам, в фильме он яркий, но не самый главный антагонист, а значит, зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты.

«В этом фильме моя роль точно отрицательная, но делаю ее я положительно. Считаю, что абсолютных злодеев не бывает. В каждом герое, как и в каждом из нас, есть свет и тьма. А мой персонаж, скорее, прихвостень главного антагониста», — описал актер своего героя.

После показа картины, зрители могли напрямую пообщаться с известным гостем. Краснодарцы поблагодарили актера за визит и восхитились, как фильмом, так и актерской работой Даниила. Мастер экранного перевоплощения, в свою очередь, раскрыл некоторые закадровые секреты.

Например, актер рассказал, что сам придумал добавить монокль в образ главного героя. Это принесло ему неудобство на съемках, зато помогло лучше вжиться в роль и раскрыть персонажа.

«С сложно было справиться с ним на съемках, но в кадре моих мучений вы не увидите. Приходилось напрягать всю левую часть лица и стараться не дышать, чтобы аксессуар находился на мне до конца дубля», — признался он.

После общения актера со зрителями, состоялась фото и автограф-сессия, образовавшая длинную очередь из поклонников его творчества. Напомним, что Даниила можно увидеть более чем в 90 картинах, в том числе авторства зарубежных режиссеров. Актер даже снимался в сериале с Моникой Белуччи. Амплуа актера поражают многообразием, а его персонажи — многогранностью и глубиной.

Премьера приключенческой комедии «Волчок» производства кинокомпании MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатра Okko, при поддержке телеканала «Россия», ТНТ и Фонда кино, дистрибьютор — «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») состоится уже 4 декабря во всех кинотеатрах страны.