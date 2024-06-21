Партнерская программа Айтиком позволяет организациям, ИП, самозанятым и физическим лицам стабильно получать дополнительный доход, не отвлекаясь от основной деятельности.

Расширяйте клиентскую базу и увеличивайте уровень сервиса за счет комплексного обслуживания клиентов в режиме «единого окна». Предлагайте клиентам вместе со своими услугами решения Айтиком для удобной работы в цифровой среде — электронные подписи, машиночитаемые доверенности, ЭДО и многое другое.

Становитесь партнером или лидогенератором

Вы можете выбрать удобную схему взаимодействия, заключить с Айтиком договор и начать увеличивать свой доход уже сегодня. При необходимости наши специалисты окажут информационную и техническую поддержку.

Лидогенератор

Лидогенератор находит клиентов, передает их нашим менеджерам и получает вознаграждение за каждую успешную сделку.

Преимущества:

быстрый старт продаж без дополнительных вложений;

удобная передача клиента по реферальной ссылке;

продажа и оформление документов происходит на стороне Айтиком;

высокое вознаграждение — до 50 %;

ежемесячные выплаты.

Стать лидогенератором может организация, ИП, самозанятый или физическое лицо.

Партнер

Партнер продает решения Айтиком самостоятельно. Документооборотом с клиентом занимается или партнер, или наши специалисты.

Преимущества:

вознаграждение до 90%;

рост среднего чека за счет предложения новых услуг;

сами устанавливаете конечную стоимость решений;

работаете по постоплате или предоплате;

клиент сохраняется за вами на все время действия договора;

отсутствие планов продаж со стороны Айтиком.

По партнерской схеме работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Что можно предлагать клиентам

Наши партнеры и лидогенераторы продают:

электронные подписи для любых задач (КЭП, НЭП, мобильные подписи);

сервис Корпоративный Удостоверяющий центр для массового выпуска подписей на сотрудников;

сервис создания и управления МЧД Айтиком.Доверенности;

сервис обмена электронными перевозочными документами Айтиком.Логистика;

систему внешнего ЭДО OLY DOC;

средства криптографической защиты информации (КриптоПро, TLS-сертификаты);

токены (защищенные носители электронной подписи);

сервис подготовки и сдачи электронной отчетности;

программные продукты 1С и кассовое оборудование.

Также можно предлагать курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от Учебного центра Айтиком (по информационной безопасности, охране труда, электробезопасности и другим востребованным направлениям).

Размер вознаграждения

Ваш доход будет зависеть от:

1. Схемы работы с Айтиком.

2. Продаваемого решения.

Если партнер берет на себя продажи, оформление документов, сопровождение клиентов, то процент вознаграждения доходит до 90%. Размер вознаграждения только за привлечение клиентов достигает 50% от итоговой суммы.

Партнеры сами решают, как увеличивать свой доход с Айтиком. Можно продавать электронные подписи и получать на счет от 1 000 ₽ за 1 шт., или сервисы Айтиком с вознаграждением от 8 000 ₽ до 1 000 000 ₽ за одну сделку.

Наши преимущества

У Айтиком тысячи партнеров по всей стране, и мы оказываем информационную поддержку каждому.

Наши партнеры получают:

личного куратора;

маркетинговые материалы — от инструкций и коммерческих предложений, до готовых лендингов для сайта;

обучение с погружением в наши продукты.

Проводим обучающие партнерские вебинары, в том числе в формате живого общения. В партнерском ТГ-канале рассказываем про законодательные изменения, новые решения и услуги, последние доработки сервисов и многое другое.

Переходите по ссылке, присоединяйтесь к партнерской программе Айтиком и увеличивайте свой доход уже сегодня.

Немного о компании Айтиком

Айтиком начала свою деятельность более 10 лет назад с выпуска электронных подписей. Постепенно компания преобразовалась в группу компаний, куда вошли Удостоверяющий центр, Учебный центр, направления негосударственной экспертизы и информационной безопасности.

Айтиком сегодня — это аккредитованный Удостоверяющий центр, аккредитованный Минтрансом оператор информационной системы ЭПД, оператор ЭДО и МЧД.

Компания является разработчиком и интегратором собственных решений для бизнеса — сервисов Айтиком.Доверенности, Айтиком.Логистика, Корпоративный Удостоверяющий центр и пр.

Присоединяйтесь к партнерской программе Айтиком и продавайте комплекс решений для работы в цифровой среде — электронные подписи, МЧД, ЭДО и многое другое.

Увеличивайте доход без дополнительных вложений и отрыва от основной деятельности.

Наши партнеры:

передают лиды по реферальной ссылке или сами занимаются продажами и обслуживанием клиентов;

получают вознаграждение до 90%;

зарабатывают на продаже и продлении услуг.

Программа подходит для организаций, ИП, самозанятых, физических лиц.

Хотите узнать больше, или подключиться к партнерской программе Айтиком? Оставьте заявку, иы с вами свяжемся: Отправить

Реклама: ООО «АйтиКом», ИНН 7714407563, erid: LjN8KBQ8m