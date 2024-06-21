Партнерская программа Айтиком 

Расширяйте клиентскую базу и увеличивайте уровень сервиса за счет комплексного обслуживания клиентов в режиме «единого окна». Предлагайте клиентам вместе со своими услугами решения Айтиком для удобной работы в цифровой среде — электронные подписи, машиночитаемые доверенности, ЭДО и многое другое.
Становитесь партнером или лидогенератором
Вы можете выбрать удобную схему взаимодействия, заключить с Айтиком договор и начать увеличивать свой доход уже сегодня. При необходимости наши специалисты окажут информационную и техническую поддержку.
Лидогенератор
Лидогенератор находит клиентов, передает их нашим менеджерам и получает вознаграждение за каждую успешную сделку.
Преимущества:
быстрый старт продаж без дополнительных вложений;
удобная передача клиента по реферальной ссылке;
продажа и оформление документов происходит на стороне Айтиком;
высокое вознаграждение — до 50 %;
ежемесячные выплаты.
Стать лидогенератором может организация, ИП, самозанятый или физическое лицо.
Партнер
Партнер продает решения Айтиком самостоятельно. Документооборотом с клиентом занимается или партнер, или наши специалисты.
Преимущества:
вознаграждение до 90%;
рост среднего чека за счет предложения новых услуг;
сами устанавливаете конечную стоимость решений;
работаете по постоплате или предоплате;
клиент сохраняется за вами на все время действия договора;
отсутствие планов продаж со стороны Айтиком.
По партнерской схеме работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Что можно предлагать клиентам
Наши партнеры и лидогенераторы продают:
электронные подписи для любых задач (КЭП, НЭП, мобильные подписи);
сервис Корпоративный Удостоверяющий центр для массового выпуска подписей на сотрудников;
сервис создания и управления МЧД Айтиком.Доверенности;
сервис обмена электронными перевозочными документами Айтиком.Логистика;
систему внешнего ЭДО OLY DOC;
средства криптографической защиты информации (КриптоПро, TLS-сертификаты);
токены (защищенные носители электронной подписи);
сервис подготовки и сдачи электронной отчетности;
программные продукты 1С и кассовое оборудование.
Также можно предлагать курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от Учебного центра Айтиком (по информационной безопасности, охране труда, электробезопасности и другим востребованным направлениям).
Размер вознаграждения
Ваш доход будет зависеть от:
1. Схемы работы с Айтиком.
2. Продаваемого решения.
Если партнер берет на себя продажи, оформление документов, сопровождение клиентов, то процент вознаграждения доходит до 90%. Размер вознаграждения только за привлечение клиентов достигает 50% от итоговой суммы.
Партнеры сами решают, как увеличивать свой доход с Айтиком. Можно продавать электронные подписи и получать на счет от 1 000 ₽ за 1 шт., или сервисы Айтиком с вознаграждением от 8 000 ₽ до 1 000 000 ₽ за одну сделку.
Наши преимущества
У Айтиком тысячи партнеров по всей стране, и мы оказываем информационную поддержку каждому.
Наши партнеры получают:
личного куратора;
маркетинговые материалы — от инструкций и коммерческих предложений, до готовых лендингов для сайта;
обучение с погружением в наши продукты.
Проводим обучающие партнерские вебинары, в том числе в формате живого общения. В партнерском ТГ-канале рассказываем про законодательные изменения, новые решения и услуги, последние доработки сервисов и многое другое.
Переходите по ссылке, присоединяйтесь к партнерской программе Айтиком и увеличивайте свой доход уже сегодня.
Немного о компании Айтиком
Айтиком начала свою деятельность более 10 лет назад с выпуска электронных подписей. Постепенно компания преобразовалась в группу компаний, куда вошли Удостоверяющий центр, Учебный центр, направления негосударственной экспертизы и информационной безопасности.
Айтиком сегодня — это аккредитованный Удостоверяющий центр, аккредитованный Минтрансом оператор информационной системы ЭПД, оператор ЭДО и МЧД.
Компания является разработчиком и интегратором собственных решений для бизнеса — сервисов Айтиком.Доверенности, Айтиком.Логистика, Корпоративный Удостоверяющий центр и пр.
Присоединяйтесь к партнерской программе Айтиком и продавайте комплекс решений для работы в цифровой среде — электронные подписи, МЧД, ЭДО и многое другое.
Увеличивайте доход без дополнительных вложений и отрыва от основной деятельности.
Наши партнеры:
передают лиды по реферальной ссылке или сами занимаются продажами и обслуживанием клиентов;
получают вознаграждение до 90%;
зарабатывают на продаже и продлении услуг.
Программа подходит для организаций, ИП, самозанятых, физических лиц.
Хотите узнать больше, или подключиться к партнерской программе Айтиком?
Оставьте заявку, иы с вами свяжемся:
Реклама: ООО «АйтиКом», ИНН 7714407563, erid: LjN8KBQ8m
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